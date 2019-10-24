Концерты «Кино» без Виктора Цоя: Кощунство, караоке или катарсис

«Я никогда не был на концерте группы «Кино», — так может сказать любой, кому меньше 30 лет. Но самое удивительное, что произнес эту фразу Александр Цой, единственный сын Виктор Цоя (музыкант разбился на машине, когда мальчику было пять лет). И во многом поэтому у всех появился шанс посетить концерт легендарной группы — Цой-младший собрал гитариста Юрия Каспаряна и двух басистов — Игоря Тихомирова и Александра Титова, чтобы отрепетировать и сыграть в 2020 году полноценную концертную программу группы «Кино» в Москве и Петербурге. Правда, есть нюанс: без Виктора Цоя. Со сцены прозвучит лишь оцифрованный голос рокера. «КП» разбиралась, насколько это реально и как к этому относится отец Цоя, музыканты группы, профессиональные критики и его последняя жена Наталья, много лет хранящая молчание.

Цой жив. Младший

Вообще, про Цоя вдруг вспомнили все. Еще пару лет назад разве что только в подземке можно было услышать про «белый снег, серый лед», а теперь — и Кирилл Серебренников выпустил «Лето», и Алексей Учитель доделывает фильм «47» (оба — о Цое), и первая жена Юрия Каспаряна, американка Джоанна Стингрей издала свежие мемуары, где есть про «Кино», и даже питерские судмедэксперты всколыхнули общественность: есть подозрение, что музыкант не спал за рулем «Москвича», в котором разбился. Так всегда бывает. Подоспели юбилейные даты — созревают и проекты. В 2019 году исполнилось 30 лет альбому «Группа крови», в августе 2020 года будет 30 лет, как Цой погиб. Пора креативить и зарабатывать, другими словами — почтить память.

Александр Цой.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

И в этот момент на сцену выходит единственный сын Цоя, Александр. И ошарашивает всех новостью: грядут концерты «Кино». Все, как и встарь, на сцене живые музыканты группы с настоящими инструментами в руках, только без отца. Вместо Виктора — голос, «оцифрованный с оригинальных многоканальных записей». Что это такое? Зачем?

sashatso.y Я никогда не был на концерте группы Кино , так может сказать любой, кому меньше 30 лет. Но самое удивительное, что произнес эту фразу Александр Цой, единственный сын Виктор Цоя.

Группа «Кино» не давала концертов с 1990 года — с тех пор, как Виктор Цой разбился — а если точнее, то только голос Цоя не звучал со сцены 30 лет. Ведь бессменный гитарист команды Юрий Каспарян, как оказалось, еще с 2010 года играет симфоническую программу группы под аранжировки композитора Игоря Вдовина. «Пачка сигарет», «Перемен», «Кукушка» — только без вокала, как в караоке, и при участии оркестра. Выглядит и звучит весьма экзотично: громкое и ладное многоголосие академических инструментов, в котором тонет электрогитара Каспаряна (ради этого, кстати, он ушел из группы «Ю-Питер», где играл с Вячеславом Бутусовым). Есть и гастроли, и записи в интернете. Проект так и называется — «Симфоническое кино».

symphokino Бессменный гитарист Кино Юрий Каспарян еще с 2010 года играет симфоническую программу группы под аранжировки композитора Игоря Вдовина.

В 2012 году к проекту присоединился и Александр Цой: стал создавать видеоряд, проецируемый на большой экран в ходе концерта, и продюсировать. До этого 34-летний сын Виктора и Марианны Цой играл в группах «Para bellvm» и «Ронин», открыл музыкальный клуб в Питере и сотрудничал с Первым каналом.

- Большое шоу с участием всех музыкантов может вытянуть в целом концепцию, которая на самом деле выросла из несчастья, - объясняет Цой-младший суть идеи с живыми концертами. - Нам приходится работать с той ситуацией, которая у нас сейчас есть. Отца нет в живых. Георгия Гурьянова (барабанщика группы) нет. Но песни живут. Спрос – не очень хорошее слово, но востребованность этих песен никуда не девается. Мне кажется, что все просто постепенно пришли к тому, что это вс больше, чем просто мы. Музыканты «Кино» и я. Этот проект важнее. Его нужно сделать просто потому, что это важно для многих.

symphokino Проект Симфоническое кино .

«Никакой голограммы не будет»

К слову, и Цой-младший, и Каспарян весьма ревностно относятся к чужим творческим потугам, касающимся Виктора Цоя. В эфире «Вечернего Урганта» они интеллигентно раскритиковали фильм «Лето» Кирилла Серебренникова. То же было и с кавер-версией песни «Группа крови», которую группа Metallica однажды исполнила в Москве. Каспарян назвал американских музыкантов «пэтэушниками», ведь текст композиции они не выучили, а лишь выписали русские слова английскими буквами, чтобы спеть его. Сын Виктора Цоя поддержал эту точку зрения.

Гитарист "Кино" Юрий Каспарян.Фото: Александр ГЛУЗ

И вот Каспарян с Цоем решили дать мастер-класс. Почти полноценные концерты «Кино» пройдут 31 октября 2020 года (в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге) и 21 ноября (на «ВТБ арене» в Москве). Аншлаги наверняка обеспечены. И сейчас группа вовсю работает над этим. Репетиции длятся более полугода. Во время концерта прозвучат главные хиты «Кино» и, как уверяют авторы проекта, «несколько сюрпризов». Цой-младший отвечает за визуальную часть — она включит хронику, предоставленную Джоанной Стингрей, анимированные рисунки Виктора Цоя, которых осталось очень много, и абстрактную современную графику. Состав музыкантов на сцене будет зависеть от репертуара. К примеру, басист Александр Титов, игравший в группе с 1984 по 1985 годы, исполнит ранние песни «Кино», а гитарист Каспарян и другой басист Игорь Тихомиров — остальные. Заменить ударника Георгия Гурьянова пригласили Олега Шунцова, участника «Симфокино». Прозвучит во время концерта и драм-машинка, которую Виктор Цой не стеснялся использовать во многих композициях.

2014 г. Справа - живая танцовщица, слева - голограмма Майкла Джексона на церемонии журнала Billboard. Кто бы мог подумать? Фото: YouTube.com

Голограмма Цоя выступила в Питере.

Но, главное, над чем начали ломать голову поклонники — каким образом Цоя «воскресят»? Неужели позовут Сергея Безрукова? Или выставят на сцену картонную фигуру вокалиста, как в «Пятерочке»? А, может, прибегнут к высоким технологиям и спроецируют 3D-изображение музыканта, как делали промоутеры с Уитни Хьюстон или Майклом Джексоном?* И не кощунство ли это все? Между прочим, семь лет назад голограмма лидера «Кино» уже «давала» часовой концерт на закрытии выставки «Future in Russia» в Санкт-Петербурге. Тогда это не вызвало восторга ни у кого.

— Никаких голограмм не будет, — успокоил «КП» Игорь Тихомиров, басист «Кино» и звукорежиссер «ДДТ». — Мы репетируем живьем по несколько дней в месяц. Все вместе в студии «Добролет» (в ДК им. Ленсовета в Петербурге), а еще индивидуально в интернете, по скайпу. Скоро все подробно расскажем.

Виктор Цой. Мы ждем перемен.

Воскрешать Цоя решили только художественно (силуэт, тени) и музыкально: голос оцифруют, то есть придадут ему максимально модное и современное звучание, и пустят отдельной дорожкой — так возникнет иллюзия, будто он сам поет в микрофон, хотя взять и «вырезать» этот вокал из старых записей 80-х годов крайне сложно.

Отец Цоя, Роберт Максимович, обычно в штыки воспринимает проекты, в которых образ его сына эксплуатируют (разнес в щепки «Лето» Серебренникова и со скепсисом отнесся к съемкам фильма Учителя «47»), однако концертную идею принял тепло.

Всем хотелось бы видеть Цоя на сцене. Но музыкант разбился в ДТП, и теперь только на сохранившихся записях можно увидеть его выступления. Фото: Архив/ТАСС

— Пусть выступают, — ответил «КП» Роберт Цой. — Зачем им запрещать? Раз круглая дата, надо сделать. Я не против. Но на концерт не пойду. Не хочу.

Похвалил затею и гитарист Алексей Рыбин, участник первого состава «Кино», которого почему-то не позвали в проект.

— Это хорошая идея, но я участия в концерте не принимаю, — признался «КП» музыкант. — Мне нравится, что такой концерт будет.

В окружении второй жены Цоя, Натальи Разлоговой, никогда не комментирующей все, что связано с «Кино» и мужем, «КП» дали понять, что и она считает идею с концертами отличной.

Слишком уж все радужно. Это даже настораживает. Неужели никого не смущает перспектива такого масштабного караоке?

— Такого рода аттракционы сейчас проводятся во всем мире, иногда даже были концерты с голографическими изображениями покойных знаменитостей, — напоминает музыкальный критик Артемий Троицкий. — Но концерт группы «Кино» без Виктора Цоя и Георгия Гурьянова — это абсурд. Будет ли к этому интерес? Думаю, что интерес, конечно же, будет, но он будет носить скандальный характер. Большинству людей, особенно тем, кто видел живые выступления «Кино», эта идея совершенно не понравится.

Восьмиклассница - Виктор Цой .Группа Кино

АВТОРИТЕТНО

Сергей СОСЕДОВ, музыкальный критик: «Любой концерт памяти любимого артиста - важный и необходимый жест. Другое дело, какими руками этот концерт делается. Кто-то хочет откровенно заработать, а кто-то это делает от чистого сердца. Я не слишком понимаю, что значит концерт «с оцифрованным голосом». Слушать диски Цоя можно и дома. Я вижу этот концерт только как трибьют, где песни Цоя будут исполняться другими певцами. Плюс использование на экране видеоматериалов Цоя, где, в частности, может звучать и его голос. Никакого кощунства здесь нет и быть не может, даже если организаторы что-то и заработают. Если люди во что-то вкладываются, они должны это отбить и что-то заработать. А работать себе в убыток глупо. В любом случае, о Цое у нас уже давно не говорят, нынешнее поколение вообще не знает это имя, поэтому концерт в честь Цоя придёется очень кстати».

Юрий ЛОЗА, автор шлягера «Плот»: «То, что он писал, меня не трогало, а все его «алюминиевые огурцы на брезентовом поле» — мне вообще не понятны и не близки. Меня попросили прокомментировать предстоящее шоу, в котором помимо песен Виктора, устроители хотят представить номер, где на живое исполнение наложат его голос. Я ответил, что этот ход впервые был опробован двадцать восемь лет назад певицей Натали Коул, когда она спела под оркестр с давно усопшим отцом. Сегодня этим никого не удивишь, но фанатам будет приятно, на то они и фанаты».

*ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Идея организовать концерт на музыку усопшего артиста не нова. «Воскрешают» музыкантов довольно давно. Одной из первых «спиритический сеанс» провела джаз-дива Натали Коул, которой захотелось сделать дуэт с почившим отцом Нэтом Кингом Коулом. В 1991 году она выпустила альбом «Unforgettable», где были сведены голосовые партии ее и отца. Пластинка продалась платиновым тиражом. Потом технологии скакнули вперед, и по миру поехали поющие голограммы мировых звезд. Есть даже специальный термин — delebs (от англ. dead celebrities, «мертвые знаменитости»). Погибший в перестрелке рэпер Тупак Шакур «выступил» со Снуп Догом в Калифорнии в 2012 году. В этом же году Фредди Меркьюри «вернулся» в группу Queen на Олимпиаде в Лондоне. Майкла Джексона «оживили» на одну песню ради церемонии Billboard в Лас-Вегасе в 2014-м. Проекция певца Принса «спела» дуэтом с Джастином Тимберлейком в 2016-м. Голограмма Уитни Хьюстон пела в финале американского «Голоса» вместе с Кристиной Агилерой в том же году, а сейчас готовится «гастрольное турне» певицы по Британии. В 2018-м в честь 30-летия группы «Король и шут» на три песни «воскресили» Горшка, погибшего лидера группы Михаила Горшенева. Иногда легенды с разрешения семьи оказывались вмонтированы в рекламные ролики: Одри Хепберн продвигала шоколад, Джон Леннон и Мэрилин Монро — автомобили, лидер группы Sex Pistols Сид Вишез — обувь.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

Никакой трехмерной полноценной фигуры артиста, как в голливудском кино, при этом на сцене нет — это фокус. Изображение проецируется на пленку, натянутую под углом в 45 градусов к сцене, пока мощный проектор светит на нее, выдавая картинку. Тем не менее, это весьма дорогостоящие проекты: Ник Смит, создававший проекцию Тупака Шакура, оценивает разработку такой голограммы в 100-400 тысяч долларов.

Тизер к концертам группы Кино в 2020 году.

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