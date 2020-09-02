Александр Рогаткин: Смертницы в Беслане взорвались до начала штурма

Спецназовцы во время штурма школы №1 города Беслана, где террористами удерживаются 1128 детей и взрослых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Рогаткин выполнял журналистский долг на многих конфликтах на просторах бывшего СССР и на дальних рубежах. Два месяца работы над темой захвата школы в Беслане в 2004-м вылились в одноименный фильм. Который дался тяжело.

Автор ответил на вопросы «КП» накануне премьеры на России-1, которая состоится 3 сентября в 23:30.

«ПОЛКОВНИК» УБИВАЛ СВОИХ

- Какую часть из 260 томов уголовного дела по теракту в Беслане смогли прочитать?

- Малую. Основная часть засекречена.

- Штурм бесланской школы №1 начался 3 сентября в 13.00?

- В 13.02. Смертницы взорвались гораздо раньше. У них возник спор. Две девушки смертницы думали, что едут захватывать отдел милиции. А тут - школа и маленькие дети. Заложницы слышали тот разговор. И недовольство, мол, тут много малолеток. И в какой-то момент террорист Хучбаров по кличке «Полковник» с ними просто разобрался. Он занимался рэкетом, воровал зерно с элеватора, мерзкая личность. Он застрелил одного из своих террористов, чтобы держать всех в узде. И смертниц ликвидировал — в первый же день, 1 сентября. При этом пострадало около десятка заложников. Мужчин-заложников заставили переносить их на второй этаж и выкидывать в окно. Одна успела выскочить в окно школы.

- От чего произошли взрывы в школе?

- Не от штурма, а от срабатывания взрывных устройств, установленных террористами. Они были развешаны повсюду. Официальная точка зрения следствия — вначале взорвалось взрывное устройство. Подвешенное к баскетбольному кольцу в спортзале. А потом взорвалась более крупная бомба, которая стояла на стуле около поста охраны.

- Потому потолок и рухнул, и многие из заложников погибли?

- Потолок рухнул потом в результате пожара. По версии следствия, около трехсот заложников погибли в результате срабатывания взрывных устройств. Могло от трех до восьми устройств взорваться сразу. И эксперты подтверждают: эти самодельные шарики, которыми начиняли взрывные устройства, куски арматуры - это не специальные боевые снаряды.

- Люди погибали не из-за средств, которые применяли штурмующие, а из-за средств, которые применяли террористы?

- Да, это официальная версия. Повторюсь, большинство заложников погибло из-за срабатывания самодельных взрывных устройств. Которые террористы развесили по школе. О чем говорит и выживший террорист Кулаев, отбывающий пожизненный срок в «Полярной Сове».

КТО ИСПОЛЬЗОВАЛ ОГНЕМЕТЫ

- Что именно он говорил?

- Он сказал: мы стояли в коридоре. Я видел, как в другом конце зала между двумя террористами, один из которых стоял на педали, фиксирующей взрывные устройства, произошел конфликт. В результате один начал стрелять, а другой его толкнул. Тот сошел с педали и произошел взрыв.

В альтернативном докладе профессора Юрия Савельева (который был членом парламентской комиссии по расследованию трагедии — прим. Ред.) тот писал, что никаких взрывов самодельных взрывных устройств не было.

- А что было, по его мнению?

- Он считал, что спецназовцы шарахнули из огнеметов с соседних многоэтажек, чтобы уничтожить террористов. Чтобы тогдашний лидер Масхадов не мог приехать и спасти детей. Этой точки зрения придерживается и часть матерей Беслана. И журналисты ряда СМИ. Мол, власти решили уничтожить всех, чтобы не дать террористам уйти.

- Но огнеметы при работе по террористам обычно не применяются?

- Были найдены на крышах пятиэтажек тубусы от огнеметов. Я их видел. Они в Ессентуках в комнате вещественных доказательств Следственного комитета. И все подшиты к делу. По мнению следователей, огнеметы применялись во время операции.

- В какой момент?

- После того, как основной этап прошел — заложники уже были выведены. И стреляли с крыш по чердачным помещениям, и по школьной мастерской, где сидели снайперы террористов. Сенатор Александр Торшин говорит, что огнеметов не хватило и применялся танк. Сначала тот стрелял болванками, чтобы проломить стены и спецназ мог войти, а после 9 часов вечера 3 сентября применялись уже фугасные снаряды — чтобы добить спрятавшихся террористов.

СКОЛЬКО БЫЛО БОЕВИКОВ

- Террористы были невменяемы?

- Они были на боевых наркотиках. Не испытывали ни боли, ни усталости. Их можно было достать только с помощью серьезных боевых средств.

- В школу зашло 32 террориста?

- На этом не настаивает даже следствие. Есть предположения, что их больше было. И кто-то смог уйти. Даже кто-то из спецназа говорит об этом: схватил ребенка, прикрылся им и вышел. Одного террориста при такой попытке разорвали. А Нурпаши Кулаева поймали при такой попытке. Почему уголовное дело до сих пор не закрыто — шесть боевиков до сих пор не могут опознать. Считается, что часть из них арабы.

- По арабам какие факты?

- В те годы ЦРУшники передали нам перехваченный разговор. Один из боевиков-арабов, когда спецназ уже вошел в школу, умудрился дозвониться до своей матери: «Мама, я иду в рай». 14 человек было из Ингушетии. Басаев хотел спровоцировать конфликт на Северном Кавказе между осетинами и ингушами.

А БЫЛ ЛИ БАСАЕВ?

- Общаться с родственниками погибших было самое тяжелое?

- Да. Они считают, что спецназовцы герои, но приказ «был преступным» и «надо найти тех, кто шарахнул из огнеметов». Некоторыми из них, увы, манипулируют люди, из-за которых они, в том числе поехали в Москву к Гробовому «воскрешать своих детей».

- Басаев, на тот момент террорист №1, руководил терактом удаленно?

- Кулаев уверяет, что Шамиль Басаев был в Беслане. Пришел со второй группой, но в нападении на школу не участвовал. Ушел. В интервью Бабицкому уверял, что он спланировал все заранее и там был. Говорил, что не ожидал, что будут совсем маленькие дети, младше 6 лет. А там не успели сдать к 1 сентября три детсада, и родители с малышами пошли в школу. На линейку. Первым в спортзале они убили одного из родителей на глазах двух его детей. Единственный осетин из террористов, Ходов поставил мужчину на колени и застрелил. И заставил его сына вытирать его же рубашкой кровь.

- Террорист Кулаев сегодня не раскаивается ни в чем?

- Он говорит: «Как я могу раскаиваться? Мы с братом были сами как заложники, Басаев взял трех человек из нашего села». Ему было 24 года тогда. У него пожизненное. В колонии «Полярная Сова» Ямало-Ненецкого округа он отъелся, округлился. И надеется, что справедливость восторжествует - и он выйдет. Он говорит, что спасал заложников и прятал. Хотя заложники свидетельствовали против него, что он избивал людей.

Одна из женщин рассказывала, что, когда произошли взрывы, один из террористов помог выбраться из под завалов. Но большинство были отморожены. Не давали им пить воду. На третий день сухая голодовка — это было самым тяжелым.

- Почему часть женщин Беслана обвиняют власти до сих пор?

- Некоторые из них обвиняют и учителей, и директора — якобы террористы приехали в школу заранее и спрятали орудие под сценой актового зала. Следствие этот факт не подтвердило. Все оружие привезли в грузовике ГАЗ 66. И Кулаев это подтверждает. Но он настаивает, что в кузове было не 32 человека, а 28. И двое в кабине. И привел их в Беслан ингушский милиционер, который якобы подъехал проверить документы — и они его схватили, а потом отпустили. Так вот Кулаев уверяет, что милиционер этот был родственником одного из террористов - и с ними в сговоре.

- Как они обошли блокпосты?

- Ехали по проселкам. Тогда было рекомендовано перекопать их — но это не было сделано. Это начальнику милиции Правобережного района было в вину вменено. Его отдали под суд.

- Но Басаева в том ГАЗ 66 не было?

- Нет. Но он был на той поляне, где собирались боевики, откуда они потом выехали. Басаев якобы своими путями добрался. И смертниц будто бы он привез.

- Что не вошло в фильм «Беслан»?

- У нас не вошел эпизод про жену Хучбарова, Елену, которая в Орле до сих пор живет. Она говорит: у меня были куриные мозги. Если бы я знала, что он детей поубивает — я бы его самого убила.

Я работал на многих войнах, но не был в Беслане в 2004-м. 186 погибших детей — худшего в нашей новейшей истории не случалось...

Премьера фильма «Беслан» состоится в четверг, 3 сентября, на канале «Россия 1» в 23:30.

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