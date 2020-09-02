«Я себя порежу, а мама скажет - это ты сделал»: как малолетние рейдеры выживают из квартиры соседей

В сентябре в Кунцевском суде должны начать разбирать дело гражданки Виктории Епифанцевой, которую считают квартирным рейдером

Про квартирных рейдеров, мухлюющих с выкупом долей квартир, «Комсомольская Правда» за последние годы писала много раз. И полиция про них знает. И суды. Но в Москве продолжают «бомбить» десятки таких банд.

Схема давно известна. Аферисты выкупают у собственников долю в спорной квартире (для понимания: например, доля в ½ квартире стоит прилично меньше, чем половина рыночной стоимости всей квартиры, - Авт.). После этого их задача - чтобы второй собственник либо выкупил долю дороже рынка, либо свою продал за бесценок. Как этого добиться? Это просто. Нужно устроить в квартире такой адок, чтобы совладелец согласился на любые условия. И здесь на помощь рейдерам приходят «профессиональные соседи» - шумные и наглые люди, которые подселяются в квартиру к обычным горожанам. Раньше для таких целей преимущественно использовали уроженцев Кавказа. Якобы хозяин позволял своим друзьям пожить на его квадратных метрах. Те вырезали двери, вставляя свои замки, выбрасывали чужие вещи в подъезд, мусорили, шумели и угрожали. Хозяева квартиры вызывали полицию, но люди в форме, внимательно выслушав историю, вежливо откланивались: у вас спор между собственниками долей квартиры, разбирайтесь в суде! Но суд это долго. А отравляющие жизнь соседи - здесь и сейчас.

Но вот в 2017-м впервые в России получил реальный срок квартирный рейдер Макаров, бывший участковый, который селил в чужие квартиры бригаду молодых уроженцев Чечни. И от схемы с кавказцами аферисты, кажется, отказались. Зато придумали новую!

ДЯДЬ, ДАЙ 20 МИЛЛИОНОВ!

В сентябре в Кунцевском суде должны начать разбирать дело гражданки Виктории Епифанцевой, которую считают квартирным рейдером. Нюанс в том, что у 33-летней уроженки Самары пятеро детей. По версии следствия, именно их женщина использовала в качестве «тарана». Расчет простой: ну кто с заселившимися детьми будет воевать, правда же? Зато шуму громкая семья может производить много.

- В данном случае стратегия состоит не только в том, что въехавшие в квартиру дети сами по себе становятся «социальным» фактором. Мама и другие участвующие в преступных схемах взрослые четко объясняли детям, как себя вести в захваченной квартире! - рассказал сайту kp.ru источник в правоохранительных органах.

Насколько известно, схему с детьми при захвате квартир Епифанцева хорошо обкатала в родной Самаре, а когда там замаячили перспективы реальных уголовных дел, перебралась в Москву.

На данный момент известно о как минимум четырех столичных квартирах, на которые претендует удивительная женщина с веселой ватагой мальчишек-девчонок.

Ну кто с заселившимися детьми будет воевать, правда же? Зато шуму громкая семья может производить много

Одними из жертв Епифанцевой стали супруги Кирилл и Татьяна Новиковы. В их четырехкомнатной квартире чужая семья появилась в 2018-м. Если коротко - незнакомым людям свою долю продала бывшая супруга Кирилла.

- Сразу после сделки мужу позвонила сестра Епифанцевой и озвучила свои условия: половину квартиры они готовы продать за 20 миллионов рублей, - рассказывает Татьяна. - При том, что по всем оценкам эта доля стоит не более 6-7 миллионов. Естественно, у нас таких денег нет. И тогда у нас появились новые соседи - врезали замок и завезли свои вещи. В первый же день, когда мы вызвали полицию, Епифанцева пыталась обвинить нас - якобы бы нанесли травму головы ее ребенку. Тогда вызывали скорую помощь, но врачи, конечно, не нашли никаких повреждений.

«Я ТЕБЕ ВСЕ ЗУБЫ ВЫБЬЮ!»

В уголовном деле есть феноменальная видеозапись - яркая иллюстрация методов «работы» Епифанцевой. Новиковы сделали ее в самый разгар квартирного противостояния с чужой семьей.

Новиковы стоят у двери «своей» комнаты. Дородная Епифанцева поначалу лениво рассказывает что-то про свои права на часть квартиры. Новиковы стараются не отвечать. Это продолжается несколько минут. И вдруг Виктория Епифанцева резко бросается вперед, толкает Кирилла Новикова и отскакивает, охая.

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- Ты зачем меня толкнул?!

При этом она все это время прекрасно видит, что ее снимают на телефон. Поэтому объявляет в чужую камеру:

- Только что Кирилл Владимирович меня толкнул! Я упала на стекло и поранила спину!

Женщина сама начинает снимать происходящее на телефон, достает откуда-то пакет с (вероятно) рамками для фотографий и бросает его на пол. Из пакета вылетают обломки треснувшего стекла.

Следом к дверям Новикова подскакивает старший сын Епифанцевой Семен (имена детей изменены, - Авт.). Ему на момент записи всего 15 лет, но ростом крепкий мальчик выше взрослого дяди, Кирилла Новикова.

- Не свети мне в глаза телефоном! У меня и так зрение плохое! - басит школьник. И бросает Татьяне Новиковой: - Шлюха!

Очевидно, что суть провокации - чтобы глава семейства завелся и совершил что-то этакое, что потом можно будет показать на видео в полиции. Новиков молчит, но по лицу видно - держится из последних сил. Жена старается втолкнуть его в комнату и… получает удар между лопатками от Епифанцевой.

- Ты что творишь?! - кричит сама же Епифанцева, будто не она ударила, а ее.

И тут к «спектаклю» подключаются и младшие дети. Как по сигналу.

- Вы мне телефон разбили! - кричит Нина (ей на тот момент 12 лет), тряся перед маминой камерой какой-то мобилкой.

- Я тебе все зубы выбью! - говорит взрослому Кириллу Новикову 13-летний Вася…

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПОДСУДИМЫЙ

- Они прожили у нас почти полгода, - продолжает Татьяна Новикова. - Я таких матов, какими сыпали эти дети, в жизни никогда не слышала! Это была одна бесконечная провокация. Маленькая Нина мне несколько раз в глаза говорила: а вот я сейчас могу ножом порезать, а мама позвонит в полицию и скажет, что это вы меня! Мы не знали, как на такое реагировать…

Благо при помощи адвокатов удалось растеребить полицию и после продолжительной проверки в действиях гражданки Виктории Епифанцевой признаки преступления нашли. Вместе с многодетной матерью задержали еще трех человек, которые «помогали» ей в квартире Новиковых и имели отношение к сомнительным сделкам с долями. Среди задержанных оказалась сестра Епифанцевой Лилия Бернат (ранее она носила фамилию Кочкина, а до этого была Кузнецовой), Юлия Шахнова и уже имевший судимость Эдуард Игнатьев.

Подросток Семен, которого подначивала мать, явно входил в роль

Уголовное дело возбудили сразу по трем статьям: «Принуждение к совершению сделки» (до 10 лет), «Вовлечение несовершеннолетнего в преступление» (до 12 лет) и «Умышленное уничтожение имущества» (до 2 лет). Все четверо около года провели в СИЗО, а затем были отпущены до суда под подписку о невыезде.

Кстати, фигурантом уголовного дела оказался и несовершеннолетний сын Епифанцевой. Подросток Семен, которого подначивала мать, явно входил в роль. Однажды он набросился на Кирилла Новикова с бейсбольной битой. Итог - у мужчина была сломана скула. Суд признал Семена виновным по статье «причинение вреда здоровью средней тяжести». Наказание, учитывая юный возраст, дали символическое - 1 год ограничения свободы.

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Пока Епифанцева была под арестом, двух самых младших детей-дошкольников забирали родственники. А старшие находились в интернате. Но теперь, насколько известно, семья вновь воссоединилась.

- Это дело расследовали около полутора лет, но по нему остается много вопросов, - говорит адвокат Оксана Филачева, представляющая интересы Новиковых. - Уголовное дело было возбуждено лишь по одному эпизоду с участием данной группы. Хотя нам известно и о других пострадавших. Также непонятно, почему до сих пор не расследуются эпизоды в Самарской области, с которыми была связана Епифанцева. В конце концов. Непонятно, почему бездействуют органы опеки, если есть конкретные факты, что женщина привлекала собственных детей к совершению преступлений? Ведь есть конкретное уголовное дело по этой статье.

Впрочем, это не все вопросы. На днях в Мосгорсуде разбирали апелляцию Новиковых на ранее принятое решение Кунцевского суда. Тот постановил, что Виктория Епифанцева и ее дети… имеют право вновь вселиться в квартиру Татьяны и Кирилла Новиковых. Звучит, согласитесь, как нонсенс. Группа квартирных рейдеров под судом, но в квартиру, из-за которой их могут посадить, они могут вернуться? Тем не менее, Мосгорсуд оставил решение в силе.

- Это дикость! - комментирует итоги заседания Филачева. - Не могу объяснить, почему суд принял такое решение.

В общем, никто не удивится, если на днях Виктория Епифанцева, ее уже имеющий судимость сын и другие дети вернутся в квартиру Новиковых.

Между тем, уже в ближайшие недели в Кунцеве должен начаться суд по уголовному делу «группы Епифанцевой». «Комсомолка» внимательно следит за развитием событий.

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