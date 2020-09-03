Андрей Колесников: Задержание журналистов в Минске - беспрецедентно и ненормально. Они занимались своей работой

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«2 сентября в Минске полдня судили белорусских журналистов за то, в чем никто, в том числе и судившие, не мог разобраться, и, ничего не решив, оставили их в УВД Октябрьского района еще на одну ночь», - говорится в свежей публикации корреспондента «Коммерсанта» и Кремлевского пула Андрея Колесникова.

- Ноги гудят, - признался мне Андрей Иванович, когда я позвонил ему в митинговый Минск, где мой товарищ по перу находится уже несколько дней.

Публикация Андрея - о шестерых коллегах из «Комсомольской правды» в Беларуси», портала TUT.by, агентства «БелаПАН», которых оставили под стражей в ночь на 3 сентября, пообещав наутро суд.

«Это выглядело беспрецедентно и ненормально, - считает Колесников. - Журналисты занимались своей работой, у них было все в порядке с документами, на них были синие накидки «Прэса» (изготавливаются всеми самодельно, то есть шьются, как правило, на дому, но приходится - этого требует белорусская милиция)…»

«При этом, - напоминает коллега, - некоторое время назад в Минске уже победили иностранную прессу: сразу у нескольких журналистов отобрали аккредитацию и отправили на родину. (Тогда был задержан, правда, на несколько часов, журналист «Комсомольской правды» из Москвы Дмитрий Стешин. - А.Г.) Теперь перешли к белорусской прессе, к которой, видимо, тоже возникли серьезные вопросы».

Из разговора с Колесниковым я понял, что он в курсе, как прошли суды над нашими коллегами из «Комсомольской правды» в Беларуси» - а в числе задержанных фотокор Святослав Зоркий, оператор Никита Недоверков, корреспондент Мария Элешевич... И вот к какому выводу пришёл Андрей:

«Суть обвинения при этом не раскрывалась. Но должна же была она существовать! Хоть что-то...»

Речь шла о том, что журналистов задержали по известной статье 23.34 Административного кодекса «Нарушение порядка при организации и проведении массовых мероприятий».

«Но что именно они нарушили, - недоумевает Колесников, - не получалось даже представить».

И ещё:

«Вопрос был принципиальным. Задержанные журналисты по всем признакам - косвенным, прямым и какие там есть еще - казались и, уверен, были совершенно невиновны».

Дела задержанных журналистов (всего их здесь было шесть) направляли на доработку, они на ходу дорабатывались и возвращались в суд (в основном, по информации Колесникова, исправлялись орфографические ошибки)…

«Наконец, уже поздним вечером стало очевидно, что сегодня никого не выпустят. Более того, в конце концов их всех перевели в СИЗО на Окрестина».

Вывод - неутешительный:

«Журналисты продолжат сидеть за то, что занимались только своим делом, имея при себе все оправдывающие их документы, прежде всего редакционные.

И так здесь тоже еще не было».

Увы...

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