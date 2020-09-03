Начало учебного года в Нью-Йорке переносится

Открытие школ и полноценное функционирование учебной системы мегаполиса является одной из серьезных проблем, с которыми пришлось столкнуться мэру Биллу де Блазио. Фото: REUTERS

Более 1 миллиона нью-йоркских школьников не смогут вернуться за парты как минимум до 21 сентября в связи с тем, что школы не успевают подготовиться к работе в условиях пандемии.

Ранее в мэрии заявили, что учебный год начнется с 10 сентября, однако решение было изменено под давлением профсоюза учителей, который пригрозил забастовкой.

Открытие школ и полноценное функционирование учебной системы мегаполиса является одной из серьезных проблем, с которыми пришлось столкнуться мэру Биллу де Блазио. Его администрация настаивала на открытии школ с 10 сентября, аргументируя тем, что в городе имеется огромное количество детей, которые не могут заниматься дистанционно.

По заявлению The New York Times около 750 тыс. нью-йоркских школьников живут в бедных семьях, 114 тыс. являются бездомными, а порядка 200 тыс. имеют инвалидность.

В профсоюзе учителей и директоров школ заявили, что мэр города не понимает всей глубины проблемы и пригрозили забастовкой, чего не случалось уже более полувека. Под давлением педагогов мэрия вынуждена была перенести начало учебного года, чтобы дать школам больше времени на подготовку к работе в условиях пандемии.

Городские чиновники пообещали выделить учебным заведениям 3,5 млн. флаконов с антисептиком, 80 тыс. упаковок дезинфицирующих салфеток и 3,5 тыс. установок для распыления дезинфектантов.

Предполагается, что в условиях пандемии в школах Нью-Йорка парты будут расположены на расстоянии около 2 метров друг от друга, так что в большинстве классов будет одновременно учиться только девять или десять детей, что составляет примерно треть обычной вместимости. Учителя и другой персонал должны будут носить маски весь день, за исключением короткого перерыва на обед, который будет накрываться в классах.

Многие коридоры будут отмечены знаками, указывающими, где ученики должны выстраиваться, чтобы поддерживать дистанцию в коридорах и туалетных комнатах. Окна будут открыты даже в холодные и дождливые дни, чтобы было больше свежего воздуха.

Согласно плану мэра, большинство детей будут ходить в школу от одного до трех дней в неделю, а в другие дни будут посещать онлайн-классы.

Помимо этого, с начала октября планируется ввести ежемесячное выборочное тестирование учеников и школьного персонала на COVID-19. Результаты тестов должны быть готовы в течение 48 часов, во время которых тестируемым будет запрещено посещать учебные заведения.

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