"Опьянен алкоголем и полной вседозволенностью": Добровинский сорвал маску с Ефремова

Прокурор и сторона защиты сказали свое слово в деле Михаила Ефремова. Фото: Пресс-служба Пресненского суда

Выступление адвоката Александра Добровинского по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова оставили на десерт. Оно стало яркими финалом первой части прений, которые 3 сентября проходят в Пресненском суде.

Прокурор и сторона защиты сказали свое слово в деле Михаила Ефремова. Финал все ближе, а перспектива артиста получить реальный срок все выше. Жирную точку, а точнее восклицательный знак в первой части прений поставил звездный адвокат Александр Добровинский.

Выступление адвоката Александра Добровинского по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова оставили на десерт. Фото: Александр Щербак/ТАСС

И если его команда методично и хладнокровно мокрого места не оставила от артиста, то сам защитник своей пламенной речью сорвал с Михаила Олеговича маску. Фигурально выражаясь.

"В течение нескольких часов у моих доверителей перевернулся мир, в дом вошла трагедия. Сергей Захаров был простым трудягой" - начал Добровинский. В руках у него тонкая стопочка - три-четыре листочка.

"А что же Михаил Олегович? Он записал видео, в котором сказал, что не знает, какими словами просить прощения у семьи Захарова. Ефремов был опьянен не только алкоголем и наркотиками, но и полной вседозволенностью. Он поставил себя над законом", - сказал, как отрезал, юрист.

Эльман Пашаев. Фото: Александр Щербак/ТАСС

Семья Захаровых, по его словам ждала только сочувствия. А услышала лишь каскад оскорблений.

"Я много раз спрашивал себя: для чего это нужно самому Ефремову? - театрально, словно на сцене, выступает звездный защитник. - Думаю, это обыкновенное аморальное поведение преступника, желающего отмазаться. Какие же наглые и циничные ответы давал мне в суде Ефремов! Поэтому я буду горд, что не дал ему отмазаться", - заявил он.

Речь Александра Андреевича идеальна. "Изначально все в этом процессе было знаковым: место - сердце нашей Родины, участники... И то, что погибший оказался простым человеком, тоже знаково. Его семья - люди, которые не покупаются и не продаются. Мы должны понимать последствия. Оправдательный приговор развяжет руки сотням пьяных Ефремовых, поэтому это знаковый процесс. Мне очень жаль что большой актер оказался таким маленьким человеком. Прошу вынести Ефремову обвинительный приговор. Мы безоговорочно примем любой вердикт суда", - резюмировал Добровинский.