Не воюйте с журналистами

Вместе с участниками этой несанкционированной акции журналисты были задержаны. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ситуация, казалось бы, прозрачна, как капля зубровки. Корреспондент, видеооператор и фотограф белорусской «Комсомолки» работали на студенческих протестах в Минске. Вместе с участниками этой несанкционированной акции журналисты были задержаны. Ничего необычного, по нынешним временам, для Белоруссии. Проверь документы, которые у наших репортеров в порядке, и отпусти. Но тут начинается спектакль, в котором репортерам отводится роль «координаторов протеста, направлявших толпу» по минским улицам. А доказательства – слова «свидетеля» в маске. В итоге люди, выполнявшие свой профессиональный долг, едут не домой и не в редакцию, а в печально известное минское СИЗО на Окрестина.

У испанского писателя, в прошлом – военкора, Артуро Переса Реверте в его книге «Территория команчей» о психологии военного репортерства есть очень подходящее ситуации утверждение: «На любой войне или революции журналист из описателя подвигов рано или поздно превращается в опасного свидетеля». И это явление не новое.

Я сталкивался с подобными метаморфозами и в Египте, и в Ливии, и в Сирии, и, конечно, на Украине. В сложной ситуации чиновники всегда и везде действуют одинаково. Им кажется, что лучший способ взять под контроль информационное пространство - это заткнуть рты. Нет неудобных журналистов – нет проблемы.

И поэтому в Каире нас задерживали по три раза в день, а в Киеве объявляли персонами нон-грата. И даже заводили уголовные дела за «пособничество террористам». Что, конечно, не перекрывало информационный поток. Воевать с журналистами бессмысленно – лишь привлечешь к ним больше внимания. Но в парадигме чиновников, живущих отчетами своих подчиненных, в этом есть собственный смысл. В конце концов, начальники не любят плохих новостей, а подчиненные не любят расстраивать начальников.

Не верим, что чиновники и силовики в Минске настолько мелочны, что мстят репортерам «Комсомолки» за их обычную работу. В которой есть место репортажам с обеих сторон «линии фронта». И когда репортеры пишут о происходящем с задержанными в СИЗО на Окрестина, это повод обратить на это внимание. А не упечь журналистов в тот же самый изолятор, словно в назидание: «Допрыгались, борзописцы? Ну посидите, подумайте».

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