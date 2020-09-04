Эволюционный биолог Георгий Базыкин: За все время пандемии у коронавируса появилась лишь одна значимая мутация!

Нужно все время продолжать расшифровывать новые геномы вирусов и следить за теми мутациями, которые происходят Фото: Иван МАКЕЕВ

Георгий Базыкин закончил биофак МГУ им. Ломоносова, получил кандидатскую степень (PhD) в Принстонском университете (Нью-Джерси, США). Работал за рубежом, сейчас является профессором Центра наук о жизни Сколтеха и руководит лабораторией молекулярной эволюции Института проблем передачи информации (ИППИ РАН).

Команда ученых под руководством Базыкина исследовала геномы более двух сотен вариантов коронавируса, выделенных у российских пациентов в марте-апреле этого года. Это помогло разобраться, как начиналась эпидемия в России и откуда на самом деле к нам попал опасный пришелец. Как выяснилось, SARS-Cov-2 был завезен не из Китая, а из Европы, причем, параллельно из нескольких стран.

ГЕНОМ ВИРУСА МЕНЯЕТСЯ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ КАЖДОГО ТРЕТЬЕГО ЧЕЛОВЕКА

- Георгий, сейчас часто можно услышать, что коронавирус очень быстро мутирует, из-за этого якобы может быстро ускользать и от иммунитета переболевших, и от прививок, и от лекарств. Это правда? Сколько мутаций вообще произошло за прошедшее время?

- Мутаций коронавируса сейчас известно очень много. На самом деле, чем больше геномов коронавируса вы «прочитаете», то есть исследуете – тем больше увидите мутаций.

Мы знаем, что этот вирус использует РНК в качестве своего генетического материала и вправду очень быстро изменяется. Он получает в среднем одну мутацию в каждой линии передачи за две недели. А среднее время передачи от человека к человеку – около пяти дней. В среднем после двух-трех передач случается одна мутация. Если Маша заразила Диму, Дима заразил Таню, то Таня заразит следующего человека уже немножечко другим вариантом. Чем больше людей передает вирус друг другу, тем большее суммарное число разных мутаций возникает.

В нашем исследовании, где были прочитаны геномы вирусов, выделенных у больных в России только за март-апрель, мы описали 119 разных вариантов этого вируса, которые возникли в результате многих мутаций. Если смотреть на более поздние данные по нашей стране и на данные по всему земному шару, то сейчас уже известны многие тысячи разных мутаций. И их число будет увеличиваться. Но! Это вовсе не значит, что существенно меняются свойства коронавируса.

КОРОНАВИРУС «ВЫНУЛ КЛЮЧИК ИЗ КАРМАНА»

- Про изменение свойств вируса обязательно поговорим подробно, на этот счет тоже много разночтений. Но сначала уточните, пожалуйста, что такое штамм? Кто-то говорит, что их у коронавируса уже сотни, а кто-то — что единицы. И как связано выделение штаммов с мутациями?

- Штамм для разных людей означает разные вещи. Вирусологи начали использовать это слово, когда еще не было понятно, какое колоссальное генетическое разнообразие вирусов существует. Один и тот же вирус может иметь немножечко разные фрагменты молекул РНК, «буквы» своем генетическом тексте, но при этом одни и те же свойства. Это как если в книжке сделаны какие-то опечатки, но она все равно останется той же самой книжкой, хотя текст будет немного другим.

За все время пандемии у коронавируса появилась лишь одна значимая мутация Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если вопрос о том, сколько разных генетических вариантов вируса существует, то их тысячи, как я уже сказал. Если же говорить о том, сколько обнаружено вариантов вируса с разными свойствами, то это вопрос гораздо более сложный. Сейчас нет стопроцентно убедительных свидетельств, что свойства хотя бы у каких-то вариантов вируса существенно отличаются. Известна всего одна мутация, для которой есть предварительные свидетельства, что она влияет на способность вируса передаваться от одного человека другому. Говоря научным языком, это мутация D614G, она произошла в гене, который отвечает за выработку так называемого спайк-белка, торчащего из вирусной частицы наружу.

Точный эффект этой мутации сейчас никто не знает. Предварительная картина вырисовывается такая. Образно говоря, спайк-белок – это ключик, который вирус использует, чтобы проникать внутрь клеток при заражении. Если мутации D614G нет, ключик как бы спрятан в карман, а если эта мутация есть, то он выставлен наружу. Во втором случае вирусным частицам проникать в клетки оказывается несколько проще. По-видимому, за счет этого вирус немного легче передается между людьми. С другой стороны, если «ключ» выставлен наружу, то, по некоторым данным, и иммунным клеткам коронавирус более заметен. Возможно, поэтому такая мутация не вызывает более тяжелого течения болезни.

ИЗ-ЗА МУТАЦИЙ МОЖЕТ ПОСТРАДАТЬ ДИАГНОСТИКА КОВИДА

- На самом деле, у ученых пока нет стопроцентной уверенности в том, что данная мутация так меняет свойства этого вируса, - продолжает Георгий Базыкин. - Но если даже она их изменяет, эффект все равно не очень сильный. Так или иначе, в России с самого начала эпидемии распространен вариант вируса, который уже имеет эту мутацию. Новых изменений в свойствах вируса из-за нее мы не ожидаем.

Меня беспокоит другое. Нынешние тест-системы для диагностики COVID-19 основаны на предположении, что коронавирус имеет определенную последовательность нуклеотидов (фрагментов генома вируса. - Ред.). Если эта последовательность изменится, тест-системы могут начать работать хуже.

- То есть мы, как пациенты, изменения свойств вируса не заметим, но тест-системы для анализов перестанут его ловить?

- Скажем так, их чувствительность может снизиться, и тогда станет больше ложноотрицательных результатов. Ведь при диагностике на тест-системах мы сравниваем текст генома вируса с неким образцом, ищем в нем определенные коротенькие фрагменты. Представьте себе, что у вас есть куча рассыпанных страниц из какой-то книги, и вы пытаетесь понять, что это за книга. Если вы видите, что там речь идет про Наташу Ростову, то, наверное, это «Война и мир». Именно так работают диагностические тесты. А теперь представьте, что у книги не только рассыпаны страницы, но и машинистка, которая ее перепечатывала, сделала ошибку, и Наташа Ростова там превратилась в Нюшу Ростову. Тогда ваш тест может не сработать, и вы эту книгу можете не узнать. И вирус можете правильно не идентифицировать.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как повысить точность тестов?

На их достоверность и сейчас-то немало нареканий. Как избежать ухудшения диагностики при дальнейших мутациях коронавируса?

- Нужно все время продолжать расшифровывать новые геномы вирусов и следить за теми мутациями, которые происходят, - поясняет Георгий Базыкин. - Возможно, время от времени понадобится обновлять устройство наших тест-систем.

- Вы продолжаете заниматься генетическим анализом новых вариантов коронавируса?

- Да, конечно. Сейчас в России организуется большой консорциум КоРГИ – Коронавирусная российская генетическая инициатива. Это объединение совместно с коллегами из Института гриппа им. Смородинцева в Санкт-Петербурге и других организаций предназначено для того, чтобы прочесть максимальное количество геномов вируса в России.

Продолжение следует. Во второй части интервью в ближайшее время на kp.ru — о том, можно ли рассчитывать на «гуманизацию» коронавируса и снижение тяжести болезни в скором будущем, а также про важные моменты, связанные с эффективность вакцины от ковида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы прошли половину пути к полной победе над коронавирусом»: Профессор-вирусолог Александр Лукашев - о миллионе заболевших в России

Сколько времени нам еще терпеть гнет инфекции? На вопросы kp.ru ответил один из ведущих экспертов по COVID-19 (подробности)