Почему коронавирус в Россию завезли из Европы, но смертность у нас в разы ниже, чем в Италии

В отличие от многих других стран континента, коронавирус попал в Россию не из Китая, а из Европы. К такому выводу пришла команда ученых, представляющих Центр наук о жизни Сколтеха, Высшую школу экономики, НИИ гриппа имени Смородинцева и Институт проблем передачи информации. Исследователи провели генетический анализ 211 образцов вируса, полученных от пациентов на территории России, и выяснили, что вирусное разнообразие получено в результате 67 независимых случаев завоза Sars-Cov-2 в различные города страны в конце февраля - начале марта 2020 года. Подробнее о результатах работы научной группы мы поговорили с ведущим автором исследования профессором Сколтеха Георгием Базыкиным.

Почему Россия пошла своим путем

- Георгий Александрович, почему в России действовал не традиционный для государств Европы путь передачи вируса? Хотя в отличие от стран Старого света у нас сухопутная граница с Китаем, казалось бы, для “короны” открыта прямая дорога...

- Я думаю, здесь сыграли несколько факторов. Во-первых, у нас был не такой интенсивный пассажиропоток с Китаем, как в других странах Европы. Во-вторых, меры по закрытию границ с Китаем у нас были приняты достаточно рано. И в-третьих, возможно, нам просто повезло. Впечатление такое, что удача дала нам отсрочку в несколько недель, пока другие страны получали вирус из Китая. Но мы здесь не уникальны. Например, в Великобритании этот вирус был получен позже, чем в других европейских странах, и тоже занесен в основном из Италии и Испании, а не из Китая. И есть еще один важный фактор: в Китае достаточно быстро - уже в начале марта - взяли ситуацию под контроль и число новых случаев там шло на спад.

- Если мы получили вирус из Европы, то почему он ведет себя совершенно по-другому: в той же Италии смертность около 15 процентов, а у нас на порядок меньше...

- Летальность, связанная с вирусом, это дробь, которая зависит от числителя и знаменателя. В числителе у нас количество умерших пациентов, а в знаменателе - число заболевших людей, которое вы обнаружили. В Италии высокая летальность отчасти была связана с перегрузкой системы здравоохранения. Но, возможно, более существенным фактором было то, что людей не так интенсивно тестировали, следовательно, число в знаменателе было небольшим. Например, в Иране в начале эпидемии оценки летальности вообще были в районе 30 процентов. Но это не потому, что там распространялся особо смертельный вирус, а потому, что там “не замечали” тех, кто болел в легкой форме. Сейчас по самым разным странам и самым разным данным мы видим, что летальность очень сильно зависит от возрастной структуры популяции - там, где население возрастное, как в той же Италии, - там летальность выше. Но в среднем она порядка 1 процента или немногим меньше. Этот феномен - что Россия по количеству инфицированных оказалась среди первых четырех стран мира, но умерших не так много - во многом связан с тем, что мы очень интенсивно тестируем население.

Миф о “гуманном” российском вирусе

- Можете назвать, чем отличается российская версия вируса от остальных? Я слышал такое объяснение - низкая смертность у нас связана с тем, что штамм вируса, распространяющегося в России, не такой агрессивный, как в Европе...

- Мы точно уверены, что дело не в этом. Во-первых, как мы показали в своей работе, вирус много раз ввозили в Россию независимо друг от друга. И это были генетически очень разные варианты вируса. Поэтому нет никакого одного единственного общего российского вируса - эти варианты очень разнообразны. А во-вторых, мы сейчас не видим практически никакого отличия между вирусными вариантами в плане летальности и тяжелого течения заболевания, которое они вызывают. Единственное, сейчас обсуждается, что одна из мутаций вируса теоретически может влиять на способность вируса передаваться - то есть на его заразность. Но это очень слабый эффект, он составляет не более нескольких процентов.

- Есть и такое предположение - со временем штаммы коронавируса становятся менее злокачественными и поэтому вторая волна будет не такой смертоносной, как первая. Вы согласны с этим?

- Опять же здесь есть две вещи. С одной стороны это теоретические ожидания - чего мы вообще ждем от эволюции вируса, исходя из общих соображений. А с другой стороны то, что мы видим на практике. Теоретически мы ожидаем, что вирус будет становиться все более трансмиссивным - то есть будет увеличивать свою заразность. Потому что чем вирус заразнее, тем интенсивнее он распространяется, соответственно более заразным вариантам способствует естественный отбор. Что касается тяжести течения, то вирусу на самом деле все равно, что он делает с пациентом, который им уже переболел - ему главное передаться дальше кому-то следующему. Поэтому теория нам ничего утешительного и радостного не предсказывает. Но на практике мы пока не видим следов изменения генотипов, которые бы как-то значительно влияли на способность вируса передаваться или вызывать тяжелые последствия.

Следов лабораторного происхождения вируса мы не видели

- Вы писали, что в ряде случаев завоз вируса в Россию не дал вспышек заболеваемости. А в других случаях, как например, в институте травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге, где заболело около 400 человек - наоборот вспышка дала начало новой генетической линии. От каких факторов зависит будет вспышка или нет?

- Во-первых, в очень большой степени это зависит от элемента случайности. Некоторым инфицированным людям очень повезло и они никому не передали вирус, хотя никак не береглись. Во-вторых, многое зависит от мер предосторожности, которые принимаются. Если инфицированный человек сразу по прилету надел маску, ни с кем не контактировал и честно поехал домой отсиживать карантин, то шанс, что он этот вирус передаст кому-то еще - минимален. Ну, и теперь мы понимаем, что меры, которые были приняты на государственном уровне в отношении изоляции приезжавших, они в конце концов были эффективны. Выясняется, тот временной лаг, пока они не были в полной мере введены - вот это окно и было связано со всеми случаями завоза вируса в Россию, которые мы видим. Собственно похожая история была в других странах, например, в Великобритании. Иными словами, мы видим большой фактор случайности и большой фактор того насколько человек себя правильно вел.

- В начале эпидемии было много споров по поводу искусственного лабораторного происхождения вируса. Вы признаки дизайна заметили?

- Нет, я не вижу. И никто из ученых особенно не видит. Достоверно можно утверждать, что Sars-Cov-2 родственно близок вирусу, который находился в естественной среде - речь идет о вирусе летучих мышей RaTG13. Надо понимать, что перенос вируса в человеческую популяцию происходит достаточно регулярно. Большая часть инфекционных заболеваний, которыми люди болели и болеют на протяжении всей своей истории, связаны с тем, что нулевой пациент оказался в неудачное время в неудачном месте и на него перепрыгивал патоген, который до этого существовал в другом виде животных. Так было с вирусом иммунодефицита человека, который в ХХ веке был перенесен к человеку от шимпанзе. Так было с “испанкой”, так было с несколькими случаями гриппа, последний из которых - свиной грипп 2009 года, попал к людям от свиней. Так было с атипичной пневмонией в прошлый раз. Такие события будут повторяться и впредь. Никакое искусственное создание опасных вирусов в лаборатории не требуется. Вирусы сами прекрасно справляются с задачей сделать себя опасными для человека.

Как отследить заграничный вирус

- В исследовании указано, что ваши методы могут помочь в вопросе открытия и закрытия границ в ходе пандемии. Каким образом?

- Геномная эпидемиология - это инструмент, который наряду с другими, помогает следить за ходом эпидемии и понимать кто кого заразил. Это можно выяснять с помощью анкетирования, например, опрашивать людей с кем они контактировали - ходили в один и тот же ресторан, жили в одном и том же доме… Можно эти контакты отслеживать, используя данные мобильных устройств. А можно отслеживать цепочки заражения, секвенируя геномы вирусов - вы увидите, какие вирусы генетически похожи друг на друга и таким образом сможете вычислить источник и купировать ситуацию. Допустим, если Россия сейчас действительно откроет границы и у нас возникнут новые случаи заболевания, то благодаря нашим методам мы сможем узнать, сколько случаев связаны с новыми завозами из-за границы, а сколько с продолжением внутренней эпидемии. Это очень мощный инструмент и он поможет нам понять, что на самом деле происходит у нас в России с Covid-19.

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