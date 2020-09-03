Команда Черчесова в рамках первого тура Лиги Наций разобралась со сборной Сербии - 3:1 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России провела самый странный матч в своей истории. На абсолютно пустом стадионе "Динамо" команда Черчесова в рамках первого тура Лиги Наций разобралась со сборной Сербии - 3:1

И наконец-то можно было услышать, как звезды сборной России играют в футбол. Как каждое движение сопровождается словами и подсказками, столкновения криками боли, а голы - поздравлениями. А еще все узнали, что кричит Дзюба, когда делает свой фирменный жест.

ГОЛОС КОММЕНТАТОРА НА ПОЛЕ

Встречи со сборной России всегда немного опасаешься. Вроде расстались неплохо, пробились на Евро-2020 без нервов, и вообще все более-менее было ничего. Но кто его знает, что могло произойти за эти месяцы, что это сейчас за команда, и какое у нее настроение.

А плюс к тому - пустой стадион. Для той сборной России, что получилась у нас во время ЧМ-2018, давящая тишина голых трибун должна была стать шоком. За два года команда уже успела привыкнуть быть любимой и собирающей аншлаги. А сейчас был первый матч сборной России когда игроки прямо на поле могли слушать голос ТВ-комментаторов, расположившихся на трибуне.

Игра проходила без зрителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перед этим динамики общей связи непонятно для кого гремели музыкой рекламы. Общительные охранники заставляли натягивать маски на нос. Промышленным скотчем были затянуты каждые два из трех мест в ложе прессы. А голос диктора убедительно призывал смотреть на табло стадиона. Там должны были показывать те тысячи болельщиков, что собрались в Нижнем Новгороде в фан-зоне смотреть эту игру. Неподозревавшие о таком к ним внимании болельщики вяло кутались в российские флаги и наотрез отказывались подавать знаки внимания.

ШУНИН - ПЕРВЫЙ НОМЕР. БАКАЕВ - ДЕСЯТЫЙ?

Возможно, ожидали состава сборной. Пару лет назад до и во время ЧМ-2018 в России появилось 140 млн тренеров, и у каждого было свое мнение, кто должен выходить на поле. За пару лет кто-то из них научился доверять Черчесову в этом вопросе. Но все равно вопросы появлялись.

Дзюба спокойно реализовал удар с 11 метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый из них - Шунин в воротах. И возможно, это самое важное решение тренерского штаба на сегодняшний день. После ухода Акинфеева у сборной нет безоговорочно первого номера. Когда-то на этот статус претендовал Гилерме. Но возможно сейчас произошла смена основного вратаря.

Второе важное решение - в пару к Джикия в центр обороны был отряжен Семенов. Третье - 37-летний Жирков в качестве атакующего игрока. Четвертое - Бакаев на месте плеймейкера. И оно показалось самым спорным. Полузащитник "Спартака" старался быть активным, прессинговал, подключался, но в решающие моменты, когда надо было долгим движением определять развитие атак, терялся.

Россия победила Сербию в Лиге Наций - 3:1 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Да и вся российская сборная смотрелась чуть хуже сербов - на пол мгновения медленнее, на толику менее жесткой в единоборства, на коршки менее хитрее в падениях. Но все это крошечное преимущество Сербии могло превратиться в пыль в самом середине первого тайма и в конце его. Сначала после розыгрыша углового момент для удара улучил Дзюба - вратарь выручил. Через четверть часа из двойной позиции по пустым трибунам жахнул Бакаев. Это кажется был не его день.

ЖЕСТ ПУСТЫМ ТРИБУНАМ

Или всего лишь не его тайм? Не успели команды выйти после перерыва из раздевалок, как Бакаев полетел к чужим воротам, и был сбит - пенальти. Дзюба спокойно реализовал удар с 11 метров и побежал отдавать честь пустым трибунам и случившимся рядом фотографам - 1:0.

Сборная вернулась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Половину тайма сербы пытались обозначить желание сравнять счет. А потом Караваев сотворил гол, ради которого стоило смотреть все предыдущие не самые выдающиеся 70 минут. Продвинувшись со своего левого фланга вперед, защитник сборной России так здорово уложил обводящим ударом мяч в дальний угол, что куцая ложа прессы взорвалась овацией - 2:0!

Впрочем, команды приготовили еще что-то на оставшиеся минуты. Сербы - гол, а Дзюба гол и небольшую тайну. При счете 2:1 сербский защитник ни с того ни с сего упал у своей штрафной и подарил мяч форвард. Капитан сборой России подхватил его и отправил в угол - 3:1. "Come on!", - тут же разорвал рык Дзюбы пустой стадион. И наконец то все услышали, что кричит главный форвард России, когда празднует голы фирменным жестом.

Так сборная России вернулась окончательно.

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