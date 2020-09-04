Правила въезда в Египет: какие нужны анализы, страховка и обязателен ли карантин

Прилететь в Хургаду и Шарм-эль-Шейх так же легко, как раньше, не получится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Египет - одна из трех стран, с которыми Россия только что возобновила авиасообщение. Решение правительства РФ было принято 3 сентября. Отпускники уже пакуют чемоданы, соскучились по теплому Красному морю и недорогим "ол инклюзивам"!Однако прилететь в Хургаду и Шарм-эль-Шейх так же легко, как раньше, не получится.

Во-первых, авиасообщение разрешено только с Каиром. Оттуда на курорты можно добраться на автобусе (туроператоры для своих клиентов организуют трансфер) или долететь внутренним рейсом. Ещё вариант - лететь с пересадкой в Стамбуле в Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Но, собственно, такая ситуация была и до коронавируса. На курорты самолеты не летают с 2015 года.

Во-вторых, придется соблюдать новые правила въезда, введенные властями Страны пирамид из-за пандемии.

А именно:

- Сдать ПЦР-тест на коронавирус не позже чем за 72 часа до прибытия в Египет. Дата и время сдачи анализа (именно забора материала, а не результата) должны быть указаны в справке. Её необходимо предъявить при въезде. Справка должна быть на английском языке (можно еще на арабском, но это вряд ли вас осуществимо в российским реалиях), с печатью лаборатории и указанием вида анализа RT-PCR.

Выдают ли российские лаборатории справки на английском? Да. Очень многие клиники, причем не только в Москве, но и в регионах, готовы оформить бумагу на английском. В том числе и лаборатории в столичных аэропортах. Но этот момент, конечно, надо уточнять, записываясь на анализ.

"За границу со справкой! Теперь после ПЦР-анализа на коронавирус можно получить справку на английском языке. Услуга предоставляется бесплатно, - рапортуют в частной клинике Вологды, например. - На сдачу анализа нужно прийти с загранпаспортом. Обязательно проверьте заполнение имени и фамилии в соответствии с документом. Сообщите администратору, что вам нужна справка на английском. Когда результат будет готов, бланк с печатью вы сможете забрать на ресепшене".

Стоит также сделать копию справки, чтобы в аэропорту отдать её пограничнику.

- Нужна медстраховка, покрывающая расходы на лечение Covid-19. Это не экзотика, практически все туристические полисы включают риски заболевания коронавирусом. Но проконтролировать и изучить правила страхования важно.

- Карантина для прилетающих в Каир пассажиров со справками об отсутствии коронавируса нет.

- Детям до 6 лет не требуются результаты ПЦР-теста на отсутствие коронавируса - эту полезную деталь уточнили специалисты туроператора Tez Tour.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спрос на отдых в Эмиратах и Египте больше, чем количество мест на рейсах

Туроператоры рассказали kp.ru, как будут продавать туры на курорты, с которыми Россия возобновила авиасообщение (подробности)