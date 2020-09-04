Минобрнауки разъяснило правила ношения масок в университетах

Студенты будут сидеть на занятиях в медицинских масках Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

С начала этого учебного года студентам и преподавателям вузов нужно будет носить маски на занятиях. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков:

- Преподаватели могут снимать маски только на время лекции, - уточнил министр. – Также это правило не распространяется на творческие вузы.

Кроме того, в ведомстве уточнили: официальных ограничений по максимальному числу студентов в одной аудитории нет. Однако, вузы сами могут устанавливать такие лимиты, чтобы снизить риски распространения коронавируса.

- Например, если на занятие записано более определенного количество человек, то можно перенести его в онлайн, - добавил Валерий Фальков.

Напомним, ранее в министерстве уже уточняли правила для иногородних студентов, живущих в общежитии. У всех входящих в общаги будут проверять температуру, а в случае симптомов COVID-19 заболевших будут изолировать до приезда скорой помощи. Также в общежитиях будет проводиться регулярная дезинфекция, а персоналу выдадут запас антисептиков, масок и перчаток.

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