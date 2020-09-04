"Он был сильным человеком": Бориса Клюева провожали аплодисментами его ученики, поклонники и коллеги

Артиста Бориса Клюева проводили в последний путь аплодисментами Фото: Иван МАКЕЕВ

Поклонники Бориса Владимировича приехали к Малому за несколько часов до траурной церемонии. В масках, с букетами алых роз они ждали, когда двери театра откроются. Пришли одноклассники и однокурсники Бориса Владимировича, с которыми он общался на протяжении всей жизни. Они образовали обширную и дружную группу и вспоминали, каким он был сильным человеком, как успел сделать все, что запланировал. Говорили, что его жизнь удалась. Но лучше бы, чтобы она длилась дольше.

4 сентября в Малом театре прошла церемония прощания с народным артистом России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зрители, а их на прощании было большинство, вспоминали роли Бориса Клюева – почти всегда запоминающиеся. От коварного графа Де Рошфора в "Трех мушкетерах", аристократичного интеллектуала Майкрофта Холмса в телефильме о приключениях Шерлока Холмса, предателя, агента ЦРУ Трианона из "ТАСС уполномочен заявить" до своего в доску токаря-пенсионера Николая Петровича Воронина.

Если суммарно сложить все образы, которые Клюев создал в театре и в кино, получится под две сотни ролей.

Поклонники Бориса Владимировича приехали к Малому за несколько часов до траурной церемонии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Даже коллеги Клюева удивлялись, как ему, народному артисту, профессору удалось органично влиться в современные художественные форматы - в отечественные сериалы. Великая сила перевоплощения была ему подвластна сполна.

На гражданской панихиде выступали Юрий Соломин и Василий Бочкарев.

Режиссер Андрей Житинкин вспомнил, что Борис Клюев не дожил несколько дней до премьеры, где у него была одна из главных ролей.

Катафалк уже отъехал от подъезда Малого театра, но овации продолжились. Фото: Иван МАКЕЕВ

Он был на последнем сборе труппы 1 августа, сидел в ложе, позитивный, витальный, загорелый. После этого были репетиции в новом спектакле Житинкина, где он играл американского президента Франклина Рузвельта (теперь эту роль играет Владимир Носик). Многие в театре знали, что после репетиций Борис Владимирович уезжал в больницу, там проходил очередной курс химиотерапии. Он мужественно боролся с недугом – раком легких. Все верили, что он выкарабкается.

Увы, премьеру спектакля «Большая тройка (Ялта-45)» играли уже без Клюва накануне прощания с ним.

Родные Бориса Клюева на церемонии прощания. Фото: Иван МАКЕЕВ

Студенты Бориса Владимировича из Щепкинского училища вспоминали, что поначалу он мог произвести впечатление очень строгого педагога, но на самом деле добрее него в институте не было. Он любил и боролся за каждого своего студента. Предупреждал ребят, что за порогом училища никто их с цветами не ждет. И единственный способ борьбы с завистью, подлостью и другими грязными сторонами искусства - это демонстрировать свой высокий профессионализм.

Поклонники несли артисту его любимые цветы - розы. Фото: Иван МАКЕЕВ

По традиции народного артиста провожали аплодисментами. Катафалк уже отъехал от подъезда Малого театра, но овации продолжились. Борис Клюев похоронен сегодня на Троекуровском кладбище.

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