Анастасия Ракова: В три московские поликлиники поступила первая партия вакцины против коронавируса

Москвичи уже сегодня могут подать заявку на участие в исследовании Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В столице начинается вакцинация от коронавируса. В московские больницы уже поступили первые дозы вакцины. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Первые дозы от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в три медицинские организации Москвы – городские поликлиники №2, №220 и №62. Медучреждения полностью готовы к старту исследования, которое начнется на следующей неделе, - рассказала Анастасия Ракова.

Как будет храниться вакцина? Для этого были закуплены специальные морозильные камеры с возможностью поддержки температуры до -40 градусов.

В поликлиниках имеется аккредитация Минздрава России на проведение клинических исследований.

По словам вице-мэра, москвичи уже сегодня могут подать заявку (анкету) на сайте mos.ru на участие в исследовании. Участников определят по медицинских показателям. В течение полугода все участники вакцинации от коронавируса будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Москвичи будут вести личные дневники и рассказывать о своем самочувствии.

Кто может стать участником пострегистрационных исследований вакцины?

- совершеннолетний гражданин РФ,

- нужно иметь московский полис ОМС,

- гражданин, не болевший ОРВИ за две недели до исследования,

- гражданин, не болеющий в момент вакцинаци, не перенесший COVID-19,

- не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за две недели до исследования,

- не беременные женщины.

Важно

- исследование длится 180 дней. Оно поможет получить постоянное регистрационное удостоверение, что позволит расширить круг возможных получателей вакцины. Прививку смогут сделать и людям 60+,

- вакцина не содержит самого коронавируса, поэтому заболеть ковидом или заразить окружающих нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выплаты за риск заражения коронавирусом расширены: теперь их будут получать не только врачи и соцработники

Михаил Мишустин выделил дополнительные 5 миллиардов рублей на выплаты до конца года (подробности)