Запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального: «Отравление подтверждается?» «Это не так важно»

Александр Лукашенко сообщил на встрече с Михаилом Мишустиным, что все данные переданы в российскую ФСБ Фото: REUTERS

О том, что некий разговор, проливающий свет на ситуацию вокруг Алексея Навального, Александр Лукашенко сообщил на встрече с Михаилом Мишустиным. Он заявил, что все данные переданы в российскую ФСБ. Между тем сегодня белорусские журналисты обнародовали эту запись. Вот ее полная расшифровка: Варшава: Алло, добрый день, Ник. Как ваши дела?

Берлин: Вроде бы, все по плану... Материалы по Навальному готовы. Будут переправлены в администрацию Канцлера. Ожидаем ее заявления

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно... Идет война... А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен, надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии... Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся... А как вообще дела в Белоруссии?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Остальное при встрече, не по телефону.

Берлин: Да-да, понимаю, тогда до встречи, пока.

Варшава: Пока.

Кто эти таинственные абоненты – не сообщается.

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