Минск опубликовал перехваченный белорусскими спецслужбами разговор Варшавы и Берлина

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белорусские спецслужбы опубликовали перехваченный разговор Варшавы и Берлина, которая, по словам белорусского президента Александра Лукашенко, должна доказывать фальсификацию «отравления» российского блогера и оппозиционера Алексея Навального. Запись переговоров опубликовали на ГосТВ Белоруссии в пятницу, 4 сентября.

Беседа ведется на английском языке и длиться примерно одну минуту. Ник из Берлина и Майк из Варшавы обсуждают политические процессы в Белоруссии и России.

- Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы, их передадут в администрацию канцлера. Будем ждать ее заявления, - говорит представитель Берлина.

Он добавил, что в данном случае подтверждение «отравления» не нужно, поскольку «идет война, а на войне всякие методы хороши».

Представитель Варшавы в разговоре заявляет, что необходимо «отбить Путину охоту совать нос» во внутренние дела Белорусии. Он также говорит, что следует «утопить российского президента в проблемах самой России, которых немало».

- Лукашенко оказался крепким орешком, белорусы профессиональны и организованы. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону, - заключил он.