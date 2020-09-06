Бывший адвокат президента США: «Трамп видит в Путине пример для подражания»

Помимо «пророссийских разоблачений» в книге приводятся расистские высказывания Трампа Фото: REUTERS

На 8 сентября в США запланирован старт продаж книги Майкла Коэна под названием «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа».

Судя по уже опубликованным цитатам из книги, а также предисловию, большое внимание в откровениях Коэна занимает отношение нынешнего главы Белого дома к России и ее лидеру Владимиру Путину.

По утверждению Коэна, Трамп в восторге от того, как Путин управляет своей страной, сравнивая его с руководителем большой компании, которому удалось установить полный контроль над всеми процессами. Кроме того, по словам экс-адвоката, Трамп видит в Путине пример для подражания.

Коэн утверждает, что Трампу чуждо само понятие патриотизма или предательства, а единственное, что его по-настоящему заботит – это деньги. Планы по строительству небоскреба «Трамп-Тауэр» в Москве, которым так и не суждено было осуществиться, Коэн называет попыткой президента США «подлизаться» к России, попутно неплохо заработав на этом.

Помимо «пророссийских разоблачений» в книге приводятся расистские высказывания Трампа, раскрывается его отношение к своему предшественнику Бараку Обаме и другим политикам.

Майкл Коэн был одной из видных фигур в расследовании дела о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году. Попытки Коэна свергнуть своего бывшего шефа успехом не увенчались – спецпрокурор Роберт Мюллер счел связь Трампа с Москвой недоказанной. А вот сам экс-адвокат нынешнего главы Белого дома на три года угодил за решетку: в декабре 2018 года его признали виновным в незаконных сделках и лжесвидетельстве в Конгрессе США.