Cуперфинал конкурса «Лидеры России 2020» стартовал в мастерской управления «Сенеж»

В подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» Фото: Facebook

6 сентября на площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске состоялась церемония открытия суперфинала конкурса «Лидеры России 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Из 233 тысяч участников по итогам всех испытаний (дистанционного этапа, очных региональных полуфиналов и полуфиналов/финалов специализаций) в суперфинал конкурса вышли 300 участников из 54 регионов России и по двое граждан Украины и Белоруссии. Из них 77 человек представляют ЦФО, по 33 суперфиналиста – ПФО, ЮФО и СЗФО. Еще 32 конкурсанта из СФО, по 31 суперфиналисту из ДФО и УФО и 30 участников представляет в суперфинале СКФО.

Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» – в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году из 300 участников суперфинала 58 (19%) женщин, что больше чем на финалах первого (16%) и второго (13%) сезонов конкурса.

Большинство суперфиналистов представляют сферу «образование, IT и наука» (42%) и финансовый сектор (21%). За ними следуют здравоохранение (10%), промышленность (9%), «строительство, транспорт и логистика» (7%), торговля (6%), а также сфера услуг (4%) и государственное управление (1%).

«Вы показали отличные результаты на этапе полуфиналов и заслуженно получили приглашения на финальные испытания. Суперфинал в этом году был действительно долгожданным. И я рад, что, несмотря ни на какие сложности, вы смогли сегодня встретиться очно. Мы намеренно не стали проводить соревнования в онлайн-формате, ведь одно из важнейших преимуществ конкурса – это нетворкинг, общение, налаживание горизонтальных связей. В этом зале собрались сотни талантливых управленцев со всей страны, которым точно есть, что рассказать друг другу, обменяться опытом. Уверен, что здесь вы найдете не только коллег по команде, но и друзей, с которыми будете общаться и после конкурса, реализовывать совместные проекты и продвигать нашу страну вперед», – обратился Алексей Комиссаров к суперфиналистам конкурса «Лидеры России 2020».

Основной возраст участников суперфинала – до 35 лет (49% конкурсантов) и от 35 до 50 лет (49% конкурсантов). Старше 50 – 2%.

128 конкурсантов имеют управленческий опыт от 5 до 10 лет, а 105 человек – опыт управления более 10 лет. Еще 64 суперфиналиста обладают опытом управления от 2 до 5 лет. 96 участников руководят коллективом до 10 человек, 115 – от 11 до 50 человек. У 38 суперфиналистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 40 – от 101 до 500, у 4 – от 501 до 1000, а у 7 участников в подчинении более 1000 сотрудников.

Среди суперфиналистов 8 докторов и 47 кандидатов наук. Кроме того, 16 участников соревнования имеют степень MBA, а 72 конкурсанта получили два и более высших образования. Школу с золотой медалью из 300 суперфиналистов окончили 53 человека, с серебряной медалью – 68. Университет с красным дипломом окончили 166 суперфиналистов.

«Проведение всех оценочных мероприятий в один день – это дополнительная проверка лидеров на стрессоустойчивость, их умение сохранять эффективность работы в напряженных обстоятельствах, способность решать много задач в один момент, в четко заданные временные рамки. Управленцы точно должны быть к этому готовы. Что говорит о качестве процедуры оценки – это должное количество замеров. Процедура является качественной, когда мы каждую компетенцию оцениваем нужное количество раз», – рассказал председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 миллиона рублей. 100 победителей конкурса «Лидеры России» получат еще наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

«Проект «Лидеры России» не про замещение вакантных должностей. Его возможности намного шире и не ограничены предпочтениями конкретного работодателя. Я бы сказал, что это, прежде всего, работодатели пристально следят за конкурсом и его участниками, а не наоборот. И сейчас представители компаний, ведомств и различных структур тоже присутствуют на суперфинале. Вы еще встретитесь с ними на экспресс-собеседованиях. После победы в региональных полуфиналах вы не стояли на месте, а развивались, готовились, реализовывали социальные проекты. Более того 9 суперфиналистов получили новые назначения на государственной службе, в науке, здравоохранении, туризме и телевидении», – отметил Алексей Комиссаров.

После победы в региональных полуфиналах и финалах специализаций третьего сезона конкурса «Лидеры России 2020» новые назначения получили суперфиналисты:

Антон Доронин, ранее занимавший должность начальника отдела Министерства экономического развития Ставропольского края, стал заместителем министра экономического развития Ставропольского края.

Илья Карчушкин, работавший заместителем главы ЗАТО г. Зеленогорска Красноярского края, назначен заместителем министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Надежда Лобачева, ранее руководитель по внешним коммуникациям Департамента предпринимательства и инновационного развития Правительства Москвы, заняла пост руководителя дирекции по сопровождению проектов АНО «Национальные приоритеты».

Александр Самардак, ранее занимавший должность доцента кафедры компьютерных систем и главного научного сотрудника Лаборатории пленочных технологий Школы естественных наук ДВФУ, назначен проректором по научной работе Дальневосточного федерального университета.

Андрей Стрепков – глава САО «ВСК» (Оренбург) – стал генеральным директором АО «Оренбургская государственная лизинговая компания».

Александр Тащин, работавший заместителем директора телеканала «Россия 24», получил назначение на должность операционного директора «Матч ТВ».

Наталия Максименко, ранее занимавшая должность советника отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края, победила в открытом конкурсном отборе и стала руководителем Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края.

Сааду Казиев, до этого работавший первым советником генерального директора АО «Курорты Северного Кавказа», стал генеральным директором Фонда «ПОСЕТИКАВКАЗ».

Иван Луцкан, кандидат медицинских наук, занимавший должность заведующего отделения пригородным отделением ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска» стал главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.

В течение двух дней суперфинала – 6 и 7 сентября – конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, по результатам которых будут выбраны 100 победителей.

«Друзья, у всех вас разный управленческий опыт, должности и возраста, но сегодня вы на равных. Каждый может стать победителем. Настал день Х. Точнее, несколько дней Х. Я надеюсь, что они запомнятся вам не только напряженной работой, мозговыми штурмами и ощущением конкуренции. Но и насыщенностью, знакомствами с единомышленниками и просто ярким событием в жизни. Как говорится, ни пуха ни пера!», – пожелал суперфиналистам Алексей Комиссаров.

СПИСОК СУПЕРФИНАЛИСТОВ КОНКУРСА УПРАВЛЕНЦЕВ «ЛИДЕРЫ РОССИИ 2020» ПО РЕГИОНАМ

Дальневосточный федеральный округ (31 человек):

Приморский край

По итогам регионального полуфинала

1. Века Екатерина Андреевна (Владивосток), Правительство Приморского края, руководитель пресс-службы Губернатора и Администрации Приморского края

2. Григорович Иван Иванович (Владивосток), АО «ИК «РЖД-Инвест», генеральный директор

3. Земцов Дмитрий Игоревич (Владивосток), Дальневосточный федеральный университет, проректор по развитию

4. Ким Наталья Чангиевна (Владивосток), АО Позитив Текнолоджиз», руководитель по продажам в ДФО

5. Козлов Павел Владимирович (Владивосток), Росатом. Росэнергоатом, директор департамента

6. Хлудеев Сергей Владимирович (Владивосток), Сбербанк, финансовый советник

7. Пахмутов Виктор Николаевич (Владивосток), Технопарк «Русский», Дальневосточный федеральный университет, финансовый менеджер

8. Радюшкин Сергей Геннадьевич (Владивосток), Сбербанк, управляющий приморскими отделением

По итогам специализации «Наука»

9. Самардак Александр Сергеевич (Владивосток), Дальневосточный федеральный университет, проректор по научной работе

Хабаровский край – 6 человек (По итогам регионального полуфинала)

1. Гвоздев Сергей Александрович (Хабаровск), РФП Групп, финансовый директор

2. Долгушев Николай Александрович (Хабаровск), ПАО Банк «ФК Открытие», управляющий Дальневосточным филиалом

3. Репина Светлана Викторовна (Хабаровск), ПАО РОСБАНК, заместитель директор ТО Приморский

4. Тищенко Антон Витальевич (Хабаровск), Finam Company Limited, региональный директор по развитию бизнеса в Азиатском регионе

5. Шарафутдинов Андрей Альфритович (Хабаровск), Дальневосточный банк ПАО Сбербанк, начальник управления организации продаж региональному государственному сектору

6. Штарев Дмитрий Сергеевич (Хабаровск), Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, старший научный сотрудник, руководитель отдела образовательных программ и аспирантуры

Амурская область – 6 человек (По итогам регионального полуфинала)

1. Барбарич Александр Александрович (Благовещенск), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет», проректор по научной работе

2. Лебедев Олег Валерьевич (Чигири), временно не работающий

3. Логинов Алексей Евгеньевич (Благовещенск), ДЗО АО КРДВ УК «Амурская», заместитель директора по работе с резидентами

4. Лой Дмитрий Константинович (Благовещенск), ООО «Стоунграсс», генеральный директор

5. Несин Павел Анатольевич (Благовещенск), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО), руководитель проектного офиса

6.Смирнов Павел Владимирович (Благовещенск), ИП Смирнов, индивидуальный предприниматель

Сахалинская область

1. Александров Владимир Геннадьевич (Южно-Сахалинск), Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД, инженер-электрик 1 категории

2. Бамбуров Вячеслав Алексеевич (Южно-Сахалинск), АО «Звезда Редуктор», председатель совета директоров

3. Батулин Николай Валерьевич (Южно-Сахалинск), АО «Корпорация развития Сахалинской области», заместитель генерального директора по реализации стратегических проектов

4. Калмыков Ильяс Шиазатович (Малокурильское), индивидуальный предприниматель

5. Шнайдер Алексей Андреевич (Южно-Сахалинск), Филиал ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт», заместитель начальника юридического отдела ОП «Энергосбыт»

Республика Саха (Якутия)

1. Гринченко Василий Александрович (Ленск), ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», заместитель генерального директора по реализации стратегических проектов

2. Луцкан Иван Петрович (Якутск), Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница, главный врач

3. Фирстов Артем Валерьевич (Нерюнгри), Нерюнгринская районная администрация, первый заместитель главы

Камчатский край

Максименко Наталия Леонидовна (Петропавловск-Камчатский), Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края, руководитель

Магаданская область

Щербакова Анастасия Дмитриевна (Магадан), директор территориального фонда ОМС

Сибирский федеральный округа

Новосибирская область

1. Бармин Павел Николаевич (г. Новосибирск), ООО «Б2Б-Сибирь», руководитель департамента продаж

2. Игошина Алина Леонидовна (г. Новосибирск), ООО «Мангустин», директор

3. Крошин Федор Сергеевич (г. Новосибирск), АО «РТ-Проектные технологии», руководитель проекта

4. Некрасова Людмила Андреевна (г. Новосибирск), МБОУ «Экономический лицей», директор

5. Орел Егор Олегович (г. Новосибирск), студент La Sapienza University of Rome

6. Осипкин Дмитрий Владимирович (г. Новосибирск), Совет депутатов Гусельниковского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, председатель

7. Смирнов Дмитрий Николаевич (г. Новосибирск), ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», начальник отдела перспективных исследований

8. Федюкин Андрей Александрович (г. Новосибирск), ГК «Лиртана», генеральный директор

9. Черненко Александр Васильевич (г. Новосибирск), ООО «Ланкор», директор

10.Шевелев Дмитрий Евгеньевич (г. Новосибирск), ООО «ХКФ Банк», руководитель по развитию ключевых партнеров

Томская область

1. Алексеевский Владислав Андреевич (г. Томск), ООО «Компания БКС», директор филиала

2. Бакланов Михаил Александрович (г. Томск), ООО «ЗУМ ТВ», генеральный директор

3. Кирьянова Лилия Геннадьевна (г. Томск), Национальный исследовательский Томский политехнический университет, проректор по внешним связям

4. Поспелов Артем Иванович (г. Томск), ПАО «СИБУР Холдинг», главный эксперт

5. Шакин Юрий Анатольевич (г. Томск), ФКУ «Главное бюро МСЭ по Томской области» Минтруда России, руководитель экспертного состава № 1

6. Марченко Александр Васильевич (г. Томск), ООО «НГ-ПроектСервис», технический директор

Красоярский край

По итогам регионального полуфинала

1. Борисова Дарья Викторовна (г. Красноярск), ПАО «Россети Сибири», заместитель генерального директора

2. Дадакин Никита Михайлович (г. Красноярск), ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», начальник Управления

3. Карчушкин Илья Сегеевич (г. Зеленогорск), Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, заместитель министра

4. Субботин Александр Сергеевич (г. Красноярск), ИП «Кожевников Э.В.», финансовый директор

По итогам специализации «Здравоохранение»

5. Курбанисмаилов Ренат Бадрудинович (Красноярск), мед. центр «Лорри», главный врач

По итогам специализации «Наука»

6. Наркевич Артем Николаевич (Красноярск), Научно-исследовательская лаборатория медицинской кибернетики и управления в здравоохранении, заведующий

Иркутская область

1. Клопот Виталий Станиславович (г. Иркутск), ООО «Пепсико холдингс», менеджер коммерческого отдела

2. Левицкий Алексей Валерьевич (г. Иркутск), ТОО CaspiOilGas, исполнительный и финансовый директор

3. Молостова Татьяна Николаевна (г. Иркутск), ООО «Иркутская нефтяная компания», директор по экономике

Алтайский край

1. Маклаков Андрей Васильевич (г. Барнаул), АО «ОТС» (Электронная торговая площадка), коммерческий директор

2. Поломошнов Артем Анатольевич (г. Барнаул), ООО «Арсал», финансовый директор

3. Штепин Максим Сергеевич (г. Барнаул), ООО «БЕРГ Холдинг», директор дивизиона

Омская область

1. Вольхин Артем Игоревич (г. Омск), Aspring Capital, старший менеджер

2. Роскошный Сергей Федорович (г. Омск), ООО «Марс», директор по работе со специализированными каналами продаж

3. Шумаков Юрий Игоревич (г. Омск), ПАО «Сбербанк», заместитель управляющего Омского отделения

Кемеровская область

Бровкина Наталья Олеговна (г. Новокузнецк), МБОУ «Лицей № 35 им. А.И. Герлингер», заместитель директора по воспитательной работе

Уральский федеральный округ

Свердловская область

1. Аминов Шамиль Абдуллович (Екатеринбург), Уральское главное управление Центрального банка РФ, начальник административного управления

2. Бегунов Иван Игоревич (Екатеринбург), ООО «Вивас», директор

3. Великий Станислав Игоревич (Екатеринбург), АО «Римера», коммерческий директор

4. Гурарий Евгений Михайлович (Екатеринбург), Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе, помощник полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе

5. Калинин Виктор Александрович (Екатеринбург), АО «НПП Старт им. А.И. Яскина», заместитель коммерческого директора

6. Капарулин Егор Валерьевич (Екатеринбург), временно не работающий

7. Корелин Андрей Викторович (Екатеринбург), ФГАОУ ВО Уральский федеральный университет, начальник Управления мониторинга научных исследований, оборудования и конкурсов

8. Кутявин Дмитрий Васильевич (Екатеринбург), АО МУМТ, менеджер по развитию бизнес-процессов и систем

9. Мирошников Александр Андреевич (Екатеринбург), ПАО «СКБ-Банк», начальник отдела

10. Резник Екатерина Андреевна (Екатеринбург), АО ПФ СКБ Контур, директор продаж

11.Таровик Никита Сергеевич (Екатеринбург), ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, руководитель торгового сектора

12.Трегуб Сергей Алексеевич (Екатеринбург), ПАО «Интер РАО», руководитель дирекции аудита торговой деятельности

13.Шабунин Артем Федорович (Екатеринбург), ООО «Челябэнергосетьпроект», исполнительный директор

14.Шевченко Сергей Сергеевич (Екатеринбург), Мастер групп, генеральный директор

Челябинская область

По итогам регионального полуфинала

1. Ерёмин Анатолий Сергеевич (Челябинск), ЗАО «Альфа», генеральный директор

2. Зубова Юлия Александровна (Сатка), Фонд содействия развития Саткинского района, заместитель директора

3. Литке Виталий Владимирович (Челябинск), ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум», директор

4. Пахоруков Александр Дмитриевич (Челябинск), ООО «Т2 Мобайл» (Tele2), руководитель по развитию корпоративного бизнеса

5. Федоров Дмитрий Михайлович (Челябинск), ИП Федоров Дмитрий Михайлович, индивидуальный предприниматель

6. Шашлова Татьяна Васильевна (Челябинск), Радар Эдвертйзинг, CEO

По итогам специализации «Здравоохранение»

7. Наставнюк Антон Валентинович (Магнитогорск), Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области, директор Магнитогорского межрайонного филиала номер 5

Тюменская область

1. Абдразаков Раис Ильясович (Тюмень), ФГБОУ ВО Государственный аграрный университет Северного Зауралья, проректор по учебной и воспитательной работе

2. Зайнулин Станислав Булатович (Тобольск), ООО «СИБУР Тобольск», ООО «Запсибнефтехим», директор по экономике и финансам

3. Захаров Сергей Владимирович (Тобольск), ООО «СИБУР», руководитель направления

4. Коваленко Игорь Викторович (Тюмень), Газпромнефть НТЦ, руководитель программ региона «Надым-Пур-Тазовский»

5.Романец Ольга Николаевна (Тюмень), АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области», генеральный директор

6. Тенгелиди Дмитрий Иванович (Тюмень), АО «Мессояханефтегаз», заместитель руководителя проекта

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

1. Галямов Тимур Ильгизович (Ханты-Мансийск), ООО «Газпромнефть-Хантос», директор по перспективному развитию

2. Задимидченко Анна Михайловна (Сургут), Югра Смарт Сервис, коммерческий директор

3. Охлопков Алексей Анатольевич (Ханты-Мансийск), Группа страховых компаний Югория, генеральный директор

4. Шоптенко Вячеслав Викторович (Сургут), РАНХиГС, директор Института организационного развития и стратегических инициатив

Северо-Кавказский федеральный округ

Ставропольский край

1. Бавинов Дмитрий Андреевич (Ставрополь), ООО «ЮниЗоо», генеральный директор

2. Бачурин Виталий Иванович (Ставрополь), ПАО «Ростелеком», заместитель директора – директор по прикладным проектам Самарского филиала

3. Гурьянов Егор Владимирович (Пятигорск), Рекламная компания ООО «Авиатор», руководитель отдела продаж

4. Домников Антон Сергеевич (Минеральные Воды), Эксплуатационное вагонное депо Минеральные Воды филиала ОАО «РЖД», начальник

5. Доронин Антон Борисович (Ставрополь), Министерство экономического развития Ставропольского края, заместитель министра

6.Ионочкин Илья Олегович (Пятигорск), ПАО МРСК Северного Кавказа, заместитель директора Дирекции

7. Калинский Олег Игоревич (Пятигорск), директор по взаимодействию с органами власти (ПАО «Уралкалий»), директор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС»

8. Кассиров Денис Александрович (Пятигорск), УП «МИНГАЗ», заместитель генерального директора

9. Клок Валентин Николаевич (Пятигорск), Главное управление МВД РФ по СКФО, заместитель начальника оперативно-розыскной части по борьбе с наиболее опасными преступлениями экономической направленности, полковник полиции

10. Кондауров Станислав Юрьевич (Ставрополь), ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект», заместитель генерального директора по проектированию

11. Пшеничный Кирилл Георгиевич (Ставрополь), Группа компаний «Зеленая точка», коммерческий директор B2B

12.Солдатова Елена Александровна (Ставрополь), ООО «Управляющая компания «Ставрополь», исполнительный директор

13.Тананян Арсен Рачикович (Ставрополь), Банк ВТБ (ПАО), управляющий директор

14. Толмачев Дмитрий Сергеевич (Ставрополь), Компания «Брукландс детейлинг», руководитель отдела продаж

Республика Дагестан

1. Абалаев Фарид Велиханович (Махачкала), МКУ «Управление культуры» Администрации города Махачкалы, начальник

2. Абашилов Хаджи-Мурад Шехмагомедович (Махачкала), ООО УК «СКУ», директор по развитию и инвестициям

3. Абдулхамидов Вагаб Магомедович (Махачкала), Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан, врио председателя

4. Аварский Алихан Кайтмазович (Махачкала), ПАО «РусГидро», ведущий инженер производственно-технической службы

5. Акавов Адиль Мухажирович (Махачкала), Краун Логистика, учредитель

6. Казиев Сааду Ахмедович (Махачкала), фонд «ПосетиКавзказ», генеральный директор

7. Омарова Патимат Омаровна (Махачкала), Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, заместитель министра

Кабардино-Балкарская Республика

1. Мусукова Жаннет Эдуардовна (Терскол), АО «Курорт Эльбрус», специалист по кадрам

2. Таов Анзор Русланович (Нальчик), АО ОТП Банк, руководитель

3. Уянова Елизавета Евгеньевна (Нальчик), ООО «Банк «Майский», заместитель председателя правления

4. Хуртаев Кантемир Исхакович (Нальчик), Общероссийское общественной движение содействия укреплению дружбы и согласия среди молодежи, председатель Движения

Республика Северная Осетия-Алания

1. Тваури Инга Васильевна (Владикавказ), Северо-Осетинский государственный университет, декан физико-технического факультета

2. Хамицев Артур Сергеевич (Владикавказ), АО ДОМ.РФ, ведущий аналитик

Чеченская Республика

1. Селимов Адам Хамзатович (Грозный), Акционерное общество «Чеченэнерго», помощник Управляющего директора - заместитель начальника Управления экономики и финансов

2. Тапаев Рустам Вахаевич (Грозный), АО «Курорты Северного Кавказа», первый заместитель генерального директора

Карачаево-Черкесская Республика

Аппаков Ахмат Салихович (Зеленчукская), Общероссийское общественное движение «Всероссийский межнациональный союз молодежи», заместитель председателя

Приволжский федеральный округ

Республика Татарстан

1. Абдрашитов Закир Нурахматович (Казань), АНП Зенит, партнер, руководитель налоговой практики

2. Додонов Карен Владимирович (Казань), заместитель военного прокурора Казанского гарнизона

3. Кайданный Тимур Сергеевич (Казань), ЦОД ООО «Джи Ди Си Сервисез» (ГК ICL), руководитель отдела консалтинга по инфраструктуре

4. Миронов Сергей Александрович (Казань), МКУ «Администрация Кировского и Московского районов Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» глава Администрации

5. Садыков Ирек Рамилевич (Зеленодольск), Банк ВТБ (ПАО), управляющий директор по работе с корпоративными клиентами

6. Хилимончик Никита Сергеевич (Алабуга), АО «Корпорация развития Оренбургской области», заместитель генерального директора

7. Шимина Нина Константиновна (Казань), АНО «Сообщество мам Республики Татарстан», директор

Республика Башкортостан

1. Аюпов Арсен Зуфарович (Уфа), Группа компаний РЕ Групп, управляющий партнер

2. Зайнуллин Тимур Расимович (Уфа), ООО «Квантум», директор

3. Исангулов Азат Рафаилевич (Уфа), Цифроград Уфа, директор

4. Кантюков Рустам Агзамович (Уфа), БКС Банк (Москва), руководитель департамента операционного развития и цифровой трансформации

5. Муталлапов Рамиль Наилевич (Стерлитамак), ООО Газпром нефтехим Салават, руководитель проектов

6. Поподько Николай Александрович (Уфа), ПАО АК БАРС БАНК, руководитель регионального центра

Чувашская Республика

По итогам регионального полуфинала

1. Гатин Александр Айдарович (Чебоксары), ПАО Сбербанк, исполнительный директор по исследованию данных

2. Данилов Григорий Владиславович (Чебоксары), ООО «Энергоинновации-Ч», директор

3. Казамбаев Иван Владимирович (Чебоксары), ООО «АББ Электрические Сети», глобальный руководитель по управлению операционной деятельностью

4. Степанов Илья Григорьевич (Чебоксары), собственник бизнесов

По итогам специализации «Здравоохранение»

5. Арсютов Дмитрий Геннадьевич (Чебоксары), ГБУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Минздрава Чувашии, главный врач

Нижегородская область

По итогам регионального полуфинала

1. Пороховой Евгений Валентинович (Нижний Новгород), ООО «Чемпионика НН» и ООО ДАС «Денди», учредитель

2. Танчук Роман Сергеевич (Нижний Новгород), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, доцент

3. Чеботарев Олег Васильевич (Нижний Новгород), ООО «Княгиня», исполнительный директор

По итогам специализации «Наука»

4. Петухов Александр Юрьевич (Нижний Новгород), Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, руководитель научно-исследовательской лаборатории

Оренбургская область

1. Стрепков Андрей Геннадьевич (Оренбург), АО «Оренбургская государственная лизинговая компания», генеральный директор

2. Турлов Денис Сергеевич (Оренбург), Региональный центр компетенций, директор

Самарская область

1. Евстигнеев Алексей Сергеевич (Самара), Группа компаний МИРРИКО, директор бизнес-единицы

2. Свистунов Александр Сергеевич (Самара), ООО «Программные технологии», технический директор

Республика Мордовия

1. Алтынов Алексей Александрович (Саранск), РусАвтомОверсис, директор по управлению стоимостями и сроками

2. Грибанов Алексей Владимирович (Саранск), Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, первый заместитель Министра

Пермский край

По итогам регионального полуфинала

1. Зорин Василий Викторович (Пермь), ООО «Свеза-Уральский», руководитель производства

По итогам специализации «Наука»

2. Волегов Павел Сергеевич (Пермь), Пермский национальный исследовательский политехнический университет, начальник управления науки

Саратовская область

Багатурия Вахтанг Олегович (Саратов), ООО «Саратовская цифровая телефонная сеть», заместитель генерального директора-Коммерческий директор

Пензенская область

Львова-Белова Мария Алексеевна (Пенза), АНО Квартал Луи, исполнительный директор

Республика Марий Эл

Кугуелова Ирина Александровна (Йошкар-Ола), Небанковская кредитная организация ООО «Монета», главный бухгалтер

Южный федеральный округ

Краснодарский край

По итогам регионального полуфинала

1. Аксакова Наталья Владимировна (Краснодар), SAP, эксперт по развитию бизнеса и стратегии

2. Гайдук Сергей Викторович (Сочи), Многопрофильная клиника Баланс Zдоровья, генеральный директор

3. Запороцкий Павел Александрович (Краснодар), Страховая компания «Верна» и собственный бизнес, советник генерального директора и директор собственной компании

4. Калинин Андрей Михайлович (Мысхако), ПАО «Новошип», начальник Отдела учета по МСФО

5. Левашов Андрей Николаевич (Армавир), Индивидуальный предприниматель

6. Лендьел Владимир Яношевич (Сочи), ООО «Дайверси», руководитель филиала

7. Подгорный Сергей Александрович (Краснодар), ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет, профессор

8. Семенов Станислав Владимирович (Краснодар), Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов», начальник управления розничного бизнеса

9. Шапошников Валентин Васильевич (Краснодар), Кубанский государственный технологический университет, доцент кафедры теплоэнергетики и теплотехники

10. Шаулов Виталий Юрьевич (Армавир), Администрация муниципального образования город Армавир, ведущий специалист отдела сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

По итогам специализации «Здравоохранение»

11. Марухин Антон Сергеевич (Краснодар), ООО «Южный региональный центр протезирования и ортопедии», директор

Ростовская область

По итогам регионального полуфинала

1. Агаджанян Артем Суренович (Ростов-на-Дону), Южно-Российский институт управления - филиал РАНХиГС, эксперт инновационно-технологического центра

2. Божко Андрей Викторович (Ростов-на-Дону), МБУЗ «Городская поликлиника №12 г. Ростова-на-Дону», главный врач

3. Ефременко Иннесса Николаевна (Ростов-на-Дону), ООО «Научный центр инновационных технологий», генеральный директор

4. Казакова Анна Алексеевна (Ростов-на-Дону), АО «Почта России», руководитель направления «Комиссионные продукты»

5. Лукашов Борис Викторович (Ростов-на-Дону), ИП Лукашов Борис Викторович, собственник

6. Полушкин Олег Олегович (Ростов-на-Дону), ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», проректор по НИР и ИД

7. Тохтамышев Тарас Эдвартович (Ростов-на-Дону), АНО «Агентство поддержки инновационного развития», директор

8. Чаусова Елизавета Владимировна (Ростов-на-Дону), ООО «РЕСО-Лизинг», заместитель директора филиала в г.Ростов-на-Дону

По итогам специализации «Здравоохранение»

9. Старжинская Олеся Борисовна (Ростов-на-Дону), НУЗ «Дорожная Клиническая Больница» на ст. Ростов-Главный, заведующая поликлиникой

Волгоградская область

По итогам регионального полуфинала

1. Вяткина Оксана Юрьевна (Волгоград), ПАО Сбербанк, начальник управления

2. Морозов Руслан Сергеевич (Волгоград), ООО «Волгоградский Композитный Завод», генеральный директор

3. Пысин Андрей Викторович (Волгоград), Агентство Стратегических Инициатив, заместитель директора центра организации партнерства и сети

4. Шипилов Сергей Александрович (Волгоград), ООО «Гражданстройкомплект», директор

По итогам специализации «Финансы и технологии»

5. Тимофеев Александр Анатольевич (Волгоград), НП Ассоциация корпоративных казначеев, руководитель проектов

Республика Крым

1. Кузнецов Александр Сергеевич (Ялта), ООО «Витбиомед+», генеральный директор

2. Саруханян Самвел Ашотович (Ялта), ООО «Гарант-СВ» (Mriya Resort & Spa), генеральный менеджер

Астраханская область

1. Петрова Виктория Андреевна (Ахтубинск), Муниципальная служба, заместитель председателя Совета депутатов

2. Эрман Евгений Анатольевич (Астрахань), ПАО «Ростелеком», заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Астраханского филиала

Республика Адыгея

1. Игнатов Дмитрий Алексеевич (Майкоп), Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Редакция республиканской газеты «Адыгэ макъ», главный бухгалтер

2. Синицын Семён Владимирович (Новая Адыгея), ООО «Сибирские инновационные системы», генеральный директор

Республика Калмыкия

1. Картиев Андрей Баатрович (Элиста), Финансовый Консалтинг и переводы, директор

2. Чиджиев Андрей Улюмджиевич (Элиста), АО «Маршал», партнер

Северо-Западный федеральный округ

г. Санкт-Петербург

1. Агафонов Константин Александрович, ООО «Кавиар» (хладокомбинат N7 металлострой), генеральный директор

2. Алексеева Анастасия Алексеевна, HR бизнес-партнер «Адидас», коуч

3. Астрелин Денис Александрович, ОАО «РЖД», начальник технического отдела Управления вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры

4. Бирюков Константин Сергеевич, ООО «Газпромнефть-НТЦ», специалист

5. Букин Алексей Валерьевич, «Страховая компания Гайде», заместитель генерального директора

6. Винговатов Дмитрий Викторович, ПАО «Газпром нефть», руководитель направления

7. Воеводин Дмитрий Олегович, ООО «Медицинский центр «Диагностика +», генеральный директор

8. Волков Андрей Евгеньевич, junkreality.com, партнер

9. Выползов Андрей Владимирович, ЧОУ ДОД ДЮСШ «Невский лед», директор

10. Вышлов Олег Валерьевич, ООО «ИТ-Телеком Технологии», генеральный директор

11. Гаврилова Елена Юрьевна, Центр по развитию предпринимательства «Университет ИТМО», директор

12. Гончаров Иван Михайлович, индивидуальный предприниматель

13. Горелова Наталья Евгеньевна, ООО «Свайное дело», ООО «Ларсен Пайлинг», директор

14. Гулевич Руслан Владимирович, временно не работающий

15. Журавлев Дмитрий Олегович, ООО «Центр Путешествий Просто», учредитель

16. Исаева Наталья Андреевна, ООО «Технологический центр Дойче банка», старший инженер

17. Клопенко Егор Валерьевич, ПАО «Городские инновационные технологии», председатель Совета Директоров

18. Коновалов Александр Олегович, центр политико-экономических исследований Ближнего Востока и Северной Африки Санкт-Петербургского государственного экономического университета, директор

19. Кукушкин Александр Михайлович, СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», начальник отдела

20. Максимов Денис Александрович, ООО «Пэ-Аш Фактор», директор по развитию

21. Меркулов Дмитрий Давидович, Центральная дирекция инфраструктуры филиала ОАО «РЖД», заместитель начальника службы управления персоналом

22. Покровский Павел Андреевич, Управление по развитию зарубежного бизнеса ПАО «Газпром нефть», руководитель направления по реализации проектов

23. Растворов Виктор Вадимович, помощник депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга

24. Савельев Олег Юрьевич (Санкт-Петербург), ООО «Московский областной единый информационно-расчётный центр», генеральный директор

25. Синильников Вадим Владимирович, ООО «УК «Знаменская», заместитель генерального директора по развитию

26. Соловьев Павел Викторович, Региональная Дирекция РЖД, начальник региональной дирекции.

27. Суворов Никита Николаевич, ПАО «Газпром нефть», начальник управления

28. Тихонов Сергей Сергеевич, ООО «Русатом Инжиниринговые решения», генеральный директор

29. Хрусталева Анна Валерьевна, ООО «Аксор», руководитель Юридического отдела

30. Щугорева Влада Андреевна, ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис», руководитель проекта

31. Ямщиков Евгений Александрович, ООО «ВКТ», главный инженер

Ленинградская область

Галлингер Евгений Олегович (Мурино), Всеволожская КМБ, руководитель проекта

Республика Карелия

По итогам специализации «Здравоохранение»

Касьянов Сергей Владимирович (Петрозаводск), ЧУЗ КБ город Петрозаводск «РЖД-Медицина», главный врач

Центральный федеральный округ

Москва

По итогам регионального полуфинала

1. Авксентьев Максим Юрьевич, Консалтинговое агентство «Агентство социального инжиниринга», генеральный директор

2. Багдасарян Дмитрий Александрович, ООО «Тривон Нетворкс», заместитель генерального директора по операционной работе

3. Бикулов Вагиф Шамилевич, Торговый дом «Мое лето», генеральный директор

4. Василькова Мария Викторовна, ПАО Финансовая корпорация АФК «Система», старший инвестиционный директор

5. Висленев Сергей Анатольевич, АО «Транссеть», директор

6. Витько Олег Константинович, Страховой Дом ВСК (САО «ВСК»), руководитель блока медицина

7. Волков Дмитрий Валерьевич, ГК Самолёт, управляющий директор

8. Вологодский Сергей Александрович, Российский экспортный центр, Вице-президент

9. Галимов Василий Гарунович, индивидуальный предприниматель Галимов В.Г.

10. Гриц Дарья Игоревна, Skyeng, руководитель департамента цифровизации формального образования

11. Дермер Павел Борисович, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», проректор по информатизации

12. Добринец Марина Владиславовна, МГТУ им. Н.Э. Баумана, начальник управления информационной и молодёжной политики

13. Ефремов Иван Анатольевич, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, заместитель директора Департамента проектной деятельности

14. Жданов Антон Ахметович, ООО «Этерна Ло»/ Eterna Law, генеральный директор

15. Жданов Владислав Леонидович, ОАО «РЖД», Советник генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», член совета директоров ОАО «ФГК»

16. Захваткина Юлия Олеговна, АО «Мосреалстрой», руководитель управления реализации

17. Казаков Алексей Владимирович, ООО «Скартел», менеджер по продуктам/ заместитель директора бизнес-направления

18. Калинин Евгений Вячеславович, ОАО «ТГК-Диагностика», генеральный директор

19. Кислов Владимир Александрович, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», руководитель Студенческого офиса

20. Князев Никита Сергеевич, ПАО «Московская Биржа», директор по рынку драгоценных металлов

21. Колотухина Мария Сергеевна, АО «Транссеть», директор по направлению транспортная безопасность

22. Кочкин Вадим Юрьевич, ЗАО «Р-Фарм», директор департамента Онкология

23. Крейнин Владислав Геннадьевич, ПАО «Сбербанк», Вице-президент по росту бизнеса

24. Кузин Георгий Владимирович, KUZIN. Asset Consulting & Management, управляющий партнёр

25. Кутепов Иван Юрьевич, ООО «Рекитт Бенкизер», Commercial Controller, Head of FP&A

26. Леонидченко Сергей Андреевич, МИД России, начальник отдела Правового департамента

27. Лобачева Надежда Ивановна, АНО «Национальные приоритеты», руководитель дирекции по сопровождению национальных проектов и традиционных медиа

28. Локтионов Александр Сергеевич, ООО «Дж.т.и. Россия» / Japan Tobacco International, менеджер по инновациям и постоянному улучшению бизнес-процессов

29. Маликова Юлия Алексеевна, ЗАО «1С», Ведущий разработчик

30. Меньшикова Елена Олеговна, Префектура Восточного административного округа города Москвы, начальник управления делами

31. Милич Милена Сретеновна, Московская школа управления СКОЛКОВО, руководитель проектов, зам. директора по проектной работе и стратегии

32. Облов Андрей Александрович, «Мейл.ру», руководитель проекта

33. Петренко Евгений Васильевич, «РОСАТОМ» (АО «Техснабэкспорт»), заместитель директора департамента по странам Европы

34. Петряков Андрей Валерьевич, АО «Русатом Оверсиз» (Госкорпорация «Росатом»), заместитель директора департамента

35. Плискина Алёна Владимировна, АО «Россельхозбанк», исполнительный директор Управления развития спецпроектов департамента по работе с активами

36. Погорелов Виталий Сергеевич, АО «Зарубежнефть», руководитель проектов

37. Потапкин Алексей Анатольевич, Московский городской университет управления Правительства Москвы, советник при ректорате

38. Притчин Иван Петрович, ООО «РУФОРМ», заместитель генерального директора

39. Просвирякова Ирина Владимировна, исполнительный HR Директор России и Восточной Европы «Avon»

40. Соколова Василина Евгеньевна, индивидуальный предприниматель

41. Стапран Наталья Валерьевна, Минэкономразвития РФ, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов

42. Столяров Евгений Михайлович, Министерство транспорта Российской Федерации, директор департамента имущественных отношений

43.Тащин Александр Григорьевич, Матч ТВ, операционный директор

44. Фокин Тимофей Юрьевич, индивидуальный предприниматель

45. Ховрина Есения Владимировна, Министерство финансов РФ, помощник директора Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления судебной системы государственной гражданской службы

46. Холин Александр Николаевич, Правительство Москвы, руководитель информационно-аналитического направления

47. Чистяков Илья Александрович, ООО «Ретел», генеральный директор

48. Ярыгин Борис Михайлович, ООО «НОРБИТ» (ГК ЛАНИТ), заместитель директора департамента

По итогам специализации «Здравоохранение»

49. Бродецкий Борис Михайлович, ГКБ им. М.П. Кончаловского, заведующий отделением лучевой диагностики

50. Теплова-Барейша Ксения Евгеньевна, АО Байер, руководитель направления

По итогам специализации «Наука»

51. Мамедьяров Заур Аязович, ИМЭМО РАН, старший научный сотрудник

52. Занко Тигран Антонович, РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, директор программы DPA, доцент кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы, доцент кафедры административного и финансового права

53. Алеев Андрей Аскольдович, АО «Концерн Росэнергоатом», главный эксперт

54. Юрченко Станислав Олегович, ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана (НИУ)», главный научный сотрудник, профессор

55. Кубрак Алексей Анатольевич, АО «Федеральная пассажирская компания», ведущий специалист отдела разработки расписаний Управления организации перевозок

По итогам специализации «Финансы и технологии»

56. Зайцев Максим Васильевич, ПАО Сбербанк, руководитель проектов

57. Политов Дмитрий Сергеевич, ООО «ВЭБ Инновации», старший вице-президент

58.Тополя Иван Владимирович, ПАО Сбербанк, управляющий директор департамента финансов

59. Горшков Владимир Леонидович, ГК Геософт, директор образовательного медицинского портала

60. Кухарев Артем Анатольевич, ПАО Банк «ФК Открытие», управляющий директор

61. Чубаров Александр Павлович, Группа страховых компаний «Югория», заместитель генерального директора

62. Подъяблонский Федор Михайлович, ООО «Люксофт Профешнл», старший руководитель программы

Московская область

По итогам регионального полуфинала

1. Гусарова Валерия Александровна (Химки), ООО «Нутриция», коммерческий директор

2. Дедушева Елена Александровна (Одинцово), Администрация городского округа Звенигород, председатель комитета

3. Кузьмин Денис Владимирович (Долгопрудный), МФТИ, директор ФБМФ

4. Николашин Иван Юрьевич (Отрадное), Группа ГАЗ, Дивизион «Автобусы», директор по корпоративным и правовым вопросам

5. Подругин Михаил Юрьевич (Зеленоградский), ООО «АльтерМаг», директор по стратегическому развитию

6. Сольский Сергей Борисович (Павловская Слобода), АО «Лаборатория Касперского», Head of Digital Solutions

По итогам специализации «Финансы и технологии»

7. Гамолин Антон Александрович (Московская область), ООО Либерти, коммерческий директор

Воронежская область

По итогам специализации «Здравоохранение»

1. Кудашова Евгения Александровна (Воронеж), ООО Клиника «Город Здоровья», заместитель генерального директора по науке и инновациям

По итогам специализации «Финансы и технологии»

2. Сизонов Дмитрий Вячеславович (Воронеж), Департамент физической культуры и спорта Воронежской области, заместитель руководителя-начальник отдела

Курская область

По итогам специализации «Наука»

Ларина Ольга Григорьевна (Курск), Юго-Западный государственный университет, проректор по науке и инновациям

Рязанская область

Гуртиков Сергей Владимирович (Рязань), ООО «Русская Аграрная Группа», руководитель финансового управления

Тамбовская область

Иванова Екатерина Викторовна (Мичуринск), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет», проректор по экономике

Тверская область

Голик Максим Сергеевич (Тверь), исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Тверской области

Ивановская область

Петрова Ольга Анатольевна (Иваново), ООО «Клиника Современной Медицины», директор/главный врач

Калужская область

Изотов Андрей Николаевич (Обнинск), «Синтек HR», заместитель директора по продажам компании

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: ЛидерыРоссии.рф.