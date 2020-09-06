В спектакле «Табакерки» Максима Матвеева заменит Юрий Чурсин

На сборе труппы Театра Олега Табакова его худрук Владимир Машков поделился планами и новостями Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

«Табакерка» открыла свой 35-й юбилейный сезон сразу двумя премьерами - спектаклем «Старший сын» по Александру Вампилову (режиссер Алена Лаптева) и постановкой «И никого не стало» по пьесе Агаты Кристи (режиссер Владимир Машков). Но есть и другие новости.

Машков рассказал, что с 1 сентября школа Олега Табакова стала высшим учебным заведением, где будущие актеры обучаются по программе интегрированного среднего и высшего образования. Ребята после 9 класса смогут поступать в школу. Через 5 лет учебы они получат диплом о высшем образовании.

На Исторической сцене театра в конце сезона начнется капитальный ремонт (он продлится до сентября 2022 года). В знаменитом «подвале» на улице Чаплыгина (на месте зрительного зала когда-то был угольный подвал) появится новое фойе, современное сценическое оборудование, удобный и технически оснащённый зрительный зал.

«Табакерка» открыла свой 35-й юбилейный сезон сразу двумя премьерами Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Актрису Яну Сексте наградили золотым значком с логотипом Табакерки за 15 лет работы в театре.

Вопреки слухам, которые взбудоражили общественность, Роза Хайруллина, а также Андрей Фомин, Иван Шибанов и Юлиана Гребе продолжат сотрудничество с театром. Да, они покинули штат «Табакерки», но будут играть спектакли как приглашенные артисты.

- К сожалению, Максим Матвеев не сможет с нами сотрудничать, у него много своих планов. Ему трудно совмещать и делать театр основном местом работы, -рассказал Владимир Машков. – В то же время жалко снимать с репертуара спектакли, в которых он участвовал. Достигнута договорённость с режиссёром «Кинастона» Евгением Писаревым, что заглавную роль будет играть наш друг и замечательный артист Юрий Чурсин.

Машков рассказал, что в труппе появились новые артисты – выпускники Театральной школы Олега Табакова.

А что касается премьер сезона, то Александр Марин поставит спектакль «И грех, и смех» по рассказам Чехова. Режиссер Сергей Газаров выпустит спектакль «Полоумный Журден» по пьесе Михаила Булгакова. Владимир Машков поставит «Шекспира в Голливуде» по пьесе Кена Людвига. Эта пьеса никогда не шла в России. Машков пообещал использовать в постановке все технические возможности театра. Это будет многонаселённый спектакль, где сможет продемонстрировать свои актерские возможности вся труппа.

Актрису Яну Сексте наградили золотым значком с логотипом Табакерки за 15 лет работы в театре. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Мне нравится драматургия, которая дает возможности актерам проявить свои таланты, - говорит Машков.

Кстати, постановки по пьесам «№ 13», «И никого не стало» вышли на российского сцене с легкой режиссерской руки Владимира Львовича.

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В Театре Олега Табакова показали фрагменты двух постановок – детектива «И никого не стало» по Агате Кристи и лирической комедии «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Премьеры для зрителей сыграют уже в сентябре (подробности).