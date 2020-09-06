Врач с 39-летним стажем ответил Юлии Навальной: Я поддерживаю Рошаля — надо работать совместно

Почему жена оппозиционера резко отреагировала на обращение всемирно известного доктора к немецким коллегам? Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

После обращения главы Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля к немецким коллегам с предложением о сотрудничестве в деле лечения Алексея Навального и обмена информацией по его состоянию, последовала довольно суровая реакция супруги российского оппозиционера, Юлии Навальной. В телеграм-канале она написала буквально следующее: «Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. Вы выступаете не как врач, а как голос государства». При том что сама Юлия, как она признается, медицинского образования не имеет, хотя и много всего "лечебно-врачебного" прочитала за последнее время.

«КП» обратилась за комментарием к врачу скорой с 39-летним стажем Михаилу Коневскому, который в своей жизни видел, пожалуй, все...

Михаил Коневский. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Леонид Рошаль обратился к Немецкой врачебной палате, а Юлия Навальная заявила что Рошаль не имеет права даже прикасаться к «делу Навального»

- Рошаль, насколько я знаю, ни на чем не настаивает. Он лишь рекомендует коллегам поделиться информацией и попробовать поработать совместно. Врачебный стаж Рошаля такой, что нам и не снилось. Ну, а госпожа Навальная, кажется, вообще не врач… И с ее стороны такие рекомендации выглядят несколько… удивительно.

- Но почему столь резкая реакция отторжения — Рошаль ведь не собирается лечить Навального…

- Возможно, супруга Навального чего-то боится. Вдруг Рошаль порекомендует нечто такое, что всплывет «неудобная информация», которая может кому-то очень не понравиться.

- В обращении Рошаля к немецким коллегам лишь забота о благе пациента и никакого политического контекста?

- Ну, конечно, никакого! Он обращается с чисто медицинских позиций. А в Германии это могут выслушать - и совсем не принять к действию. Ну, или принять. Если ситуацию развернуть, то в нашей стране при необходимости привлекли бы зарубежных медспециалистов, чтобы спасти чью- то жизнь.

- Не отвергай никакую помощь, которая во благо...

- Я на скорой работаю 39-й год. Будь жена Навального медиком — даже такое ее эмоциональное заявление можно было бы принять всерьез, ну, отчасти. А так — это, извините, не ее дело, вмешиваться в работу медицинских специалистов. Рошаль ничего плохого не рекомендует. И ничего плохого не просит.

- Совместная работа медиков разных стран по особо сложным случаям — это практика последних лет 20-30?

- Даже больше. И скайпа с зуумом еще никакого не было — по телефону консультировались! Без выезда-вылета в Германию. Я лично консультировал с 1998-го года. Например, скорую помощь Казахстана, Украины. Своих знакомых в Чехии и в Нью-Йорке. И за минувшие 22 года косяка не было ни разу.

- Когда медработника подозревают в том, что он не врачебный долг выполняет, а «исполняет госзаказ» — вам не кажется, что происходит подмена понятий?

- Это именно подмена понятий. Кто доказал, что врач выполняет чей то приказ, а не свой долг исполняет?

Считаю, до сих пор не отдали должное омским врачам, которые стабилизировали состояние Навального, чтобы он смог путешествовать по воздуху. Если бы его не хотели спасать — его бы не спасли. А сибирские врачи приложили все свои знания, умения, ресурсы, чтобы он смог долететь в Германию.

- Вы поддерживаете Рошаля?

- Как коллега я поддерживаю Рошаля — надо работать совместно. У меня, вообще, предложение «по расширению» темы. Если есть возможность — давайте привлечем специалистов Италии, или Франции, или Испании — у них же есть наработки! Или английских врачей. Может, у японцев что-то есть, у корейцев...

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В субботу вечером, 5 сентября, глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль направил открытое письмо президенту Германской медицинской ассоциации д-ру Клаусу Рейнхардту. Это послание адресовано также - и прежде всего - немецким медикам, которые сейчас лечат блогера и оппозиционера Алексея Навального (подробности)