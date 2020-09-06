В Москве за стол переговоров сели две ядерные державы: Встреча осталась незамеченной для всех, кроме США

Переговоры глав военных ведомств КНР и Индии прошли в момент очередного приграничного кризиса. Фото: REUTERS

Визит министра обороны Индии Раджнатха Сингха в Россию мог попасть в разряд тех, о которых в прессе упоминают короткой строкой. Если бы не одно «но»: вне заранее утвержденной программы визита поздним вечером новостные агентства сообщили, что в российской столице министр встретился со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

Переговоры глав военных ведомств КНР и Индии прошли в момент очередного приграничного кризиса. У двух ядерных держав, общее число населения которых составляет 2,7 млрд. человек (треть от всех людей, живущих на Земле) есть недобрая традиция - с завидной регулярностью между ними вспыхивает конфликт на спорном участке границы в районе Ладакх.

Первое серьезное столкновение произошло в середине июня, и тогда сообщалось о десятках жертв с обеих сторон. Индия отчиталась о 20 погибших, Китай предпочёл точные цифры скрыть, хотя индийские СМИ насчитали более 40 убитых китайских солдат и офицеров.

В последние числа августа случилось еще одно столкновение. В минобороны КНР заявили, что индийские войска незаконно пересекли линию контроля на правом берегу озера Пангонг и в открытую провоцируют напряжённость в приграничном районе. В индийском ведомстве, в свою очередь, в провокационных действиях упрекнули Пекин.

Еще через пару дней обе страны стали стягивать военные подразделения в район столкновений.

Обе страны стали стягивать военные подразделения в район столкновений. Фото: REUTERS

ИСТОРИЯ ВЗАИМНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

Этот территориальный конфликт берет свое начало в начале ХХ века. Тогда между британской Индией и Китаем были проведены две условные границы - «линия Джонсона» и «линия Мак-Магона». Первая отделяла район Аксай-Чин в пользу Индии, хотя по факту он оказался китайским (провинция Синьцзян). Во втором случае ситуация обратная: Северо-восточное пограничное агентство вошло в состав индийского штата Аруначал-Прадеш, хотя Китай считал эти земли своими.

Нерешенность пограничного вопроса трижды оборачивалась крупными военными столкновениями. В 1962 году развернулась кратковременная, но кровавая война. Тогда китайцы одержали победу и заняли район Аксай-Чин, через который проложили стратегическую дорогу Тибет-Синьцзян. Именно эта граница - линия фактического контроля - становится вечным предметом спора. Хотя дважды (в 1993 и 1996 годах) стороны пытались разрешить территориальный вопрос.

Конфликт между странами давно уже перерос рамки взаимных территориальных претензий. В противостоянии с Пекином Нью-Дели закрывает доступ в Индию для китайских телекоммуникационных компаний, блокирует работу соцсетей и приложений из Поднебесной и расторгает соглашения с компанией Huawei по созданию сетей 5G, обвиняя китайские IT- компании в подрыве национальной безопасности Индии.

Китай, в свою очередь, всю вину перекладывает на индийские власти, отмечая, что таким образом они отвлекают внимание от своих внутренних проблем, а именно - от эпидемии коронавируса.

ПОД МОСКОВСКИМИ ЗВЕЗДАМИ

На встрече в Москве военные министры Китая и Индии признали, что дальнейшая эскалация конфликта приведет лишь к ухудшению ситуации в регионе, поэтому необходимо идти навстречу миру и стабильности. Вместе с тем, глава минобороны Китая заметил, что вина за ухудшение отношений лежит исключительно на Нью-Дели.

- В Индии в этом территориальном споре придерживаются такой позиции: любой руководитель, который пойдет навстречу Китаю, сразу потеряет должность. У Китая иной подход - он стремится реализовать программу «Один пояс, один путь» по созданию торгово-экономических коридоров, чему противится Индия, - отмечает в разговоре с «КП» руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. - Территориальные споры между КНР и Индией длятся уже полвека. Конфликт то обостряется, то затихает. На сегодня реальных путей его решения нет. Но при этом война не нужна ни той, ни другой стороне. Поэтому Россия в данном случае может выступить в качестве миротворца и помочь разрешить или заморозить этот конфликт.

В российской столице состоялась незапланированная встреча министров обороны Индии и Китая Фото: twitter.com

И СРАЗУ ТРАМП

Но если в мире встреча министров двух крупнейших азиатских держав прошла фактически незамеченной, то от внимания ЦРУ и президента США эти переговоры не ускользнули. Дональд Трамп объявил, что Вашингтон готов помочь с разрешением напряженной ситуации в районе Ладакх. Видимо, перед грядущими выборами американский лидер решил подзаработать немного голосов, в очередной раз попытавшись примерить на себя роль миротворца.

В прошлом году в ходе визита в Белый дом индийский премьер-министр Моди подписал с Трампом соглашение о стратегическом партнерстве, - напоминает Островский. - Поэтому можно предположить, что обострение приграничного конфликта в районе Ладакх - это одна из попыток США ослабить Китай. Такие локальные конфликты можно наблюдать в разных районах - это и Тайвань, и Южно-Китайское море, и теперь граница с Индией. Нанести сильный удар по Пекину за счет таких местных противостояний не получится, но ослабить - да.

Нынешняя администрация Белого дома уже неоднократно пыталась выступить в роли миротворца между Израилем и странами Ближнего Востока, а также между Сербией и Косово.

- Особых внешнеполитических успехов у Трампа нет, как и глобальной цели, - подтвердил «КП» директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев. - Трамп - типичный американский националист («Америка превыше всего»), у которого нет опыта во внешней политике. С Израилем все противоречиво. Победой можно назвать лишь историю с Сербией и Косово. Что же касается Китая и Индии, то против Пекина Трамп уже давно начал наступление, поэтому и заигрывает с Нью-Дели.

В МИРНЫХ РАМКАХ БРИКС

Директор исследовательского департамента Института национальной стратегии китайского Университета Цинхуа Цянь Фэн отмечает, что именно Россия может способствовать снижению напряженности в этом регионе благодаря хорошим отношениям как с КНР, так и с Индией. Не исключено, что вслед за встречей военных министров последуют переговоры глав МИД.

- Нынешнее противостояние между КНР и Индией раздувается искусственно, поскольку летом этот конфликт фактически затих, - напомнил в разговоре с «КП» военный эксперт Алексей Леонков. - В этом конфликте в первую очередь заинтересованы США. Они всячески сдерживают Китай, пытаясь помешать завершению строительства его торговых путей. Конфликт с Индией - один из элементов этой тактики. Кроме того, Вашингтон рассматривает Индию в качестве своего потенциального союзника в борьбе с Пекином. На мой взгляд, участие США в качестве третейского судьи в этом конфликте не приведет к успеху. В отличие от участия России, которое возможно уже хотя бы на площадке и в рамках БРИКС.