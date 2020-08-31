Индия и Китай возобновили вооруженные столкновения на границе

Китай и Индия возобновили столкновения на границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 31 августа, Минобороны Индии заявило, что их войска предотвратили деятельность Народно-освободительной армии Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо.

«В ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических переговоров по поводу продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные перемещения с целью изменения статус-кво», - сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте пресс-службы правительства.

По сообщению Минобороны Индии войска предотвратили и приняли меры для укрепления позиций.

Напомним, что ситуация на границе Китая и Индии в районе союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ходе столкновений более ста человек пострадали. В середине июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые столкновения между индийскими и китайскими военными. Боевое оружие, по официальным данным, не применялось, в ход военные пускали камни и палки. Погибли больше 60 человек, свыше 70 получили ранения.