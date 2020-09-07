Белоруссии остался шаг - от карнавала до гражданской войны

Для взрыва взаимной ненависти осталась только самая «малость» - пролить кровь Фото: Павел МАРТИНЧИК

ТОЛПУ НАПРАВЛЯЮТ НА ПУЛЕМЕТЫ

«Готовы ли вы вступать в отряды самообороны и давать отпор карателям?» - провел опрос белорусов польский телеграм-канал Нехта, выполняющий роль координатора оппозиции. И 37% ответили «да». Не готовы – 18%. Оставшиеся - думают. Но проголосовало ни много, ни мало полмиллиона человек! И это, пожалуй, главный результат через месяц после начала протестов в Белоруссии. «Рассерженных горожан» незаметно подвели к черте, за которой – мрак гражданской бойни.

И ведь все это уже проходили. Боевое крыло украинской «революции гидности» тоже называли «самообороной майдана». А «карателями» - бойцов «Беркута». Получается, за этот месяц белорусские оппозиционеры экстерном сдали свой первый революционный экзамен, внедрив в свои головы новые понятия. Этот этап «цветных революций» называют десакрализацией власти – когда из стражей порядка лепят (не без их участия) образ врага.

«Рассерженных горожан» незаметно подвели к черте, за которой – мрак гражданской бойни

Весь август в Белоруссии обкатывалась новая технология бархатных переворотов – через виртуального лидера, которого невозможно ни арестовать, ни отключить. Телеграм-канал был и координатором, и идеологом, и провокатором. А теперь он открыто направляет толпу на столкновения. В минувшее воскресенье Нехта прямо скомандовал 100-тысячной толпе - идти на Дворец президента, где уже стояли десяток бэтээров с пулеметами. В расчете на кровопролитие? «Начинаем окружать карателей возле дворца,» - инструктирует Нехта, выкладывая карту-схему.

Минск, сцена прошедших выходных: сначала милиция избивает дубинками некоего лежащего участника протестов, затем толпа атакует их и отбивает своего силой.

«Это не телеграм нами управляет. Это просто доска объявлений», - обижаются до сих пор протестующие, не задумываясь, а чьим, собственно, командам они подчиняются. И не выведут ли их на пулеметы.

И протестующие тоже постепенно черствеют, как это было и в Киеве. Прекраснодушных девочек и мальчиков-одуванчиков еще хватает. Но уже много тех, кто перекрывает детскими колясками дорогу автоколоннам «За Батьку!». И с малышами на плечах идет на цепи ОМОНа, кроя их матом.

Участникам автоколонны "За Лукашенко" перекрыли путь.

А кто-то и вовсе нападает толпой на милиционеров. И там, где ОМОНа сильно меньше нападающих, он отступает.

В минувшее воскресенье Нехта прямо скомандовал 100-тысячной толпе - идти на Дворец президента

«ЛЕТУЧИЕ ОТРЯДЫ»

Сдают нервы и у силовиков. Они тоже идут на радикализацию. В Минске появились группы в «гражданке», с дубинами и в масках, закрывающих лица. И это уже не отдельные «тихари» в подворотнях, а настоящие боевые «летучие отряды», которые жестко хватают и лупят протестующих. Картинка для телекамер – просто «загляденье».

Вот одного несчастного такие «быки» валят на газон. Бьют по ногам, приказывают: «Руки за спину!», бьют дубинкой, бегут дальше.

Или еще одна «летучая группа» подходит к кафе и… разбивает стеклянную дверь, чтобы вытащить заперевшихся там оппозиционеров.

Со стороны это выглядит как бандитская разборка. Потому что на стражей порядка эти люди в балаклавах похожи меньше всего. Люди в форме соблюдают хоть какие-то приличия, а парни в спортивных штанах - наоборот не стесняются беспредела.

И получается, что во всем мире витрины громят протестующие, а в Минске – «силовики».

Раскол на улицах в Белоруссии все очевидней Фото: Павел МАРТИНЧИК

ДАЛЬШЕ — УЖЕ БОИ НА УЛИЦАХ?

Ни к каком компромиссу или замирению избранная — обеими сторонами! - тактика не приведет. И чем дальше, тем вероятность прямого кровавого столкновения в Белоруссии выше.

На киевском майдане молодежь тоже не сразу превратилась в штурмовиков, готовых идти под пули. Но ведь превратилась.

И, похоже, Минск ждут бои «отрядов самообороны» с «бандитами в штатском». Людям уже нечего станет терять. А если к ним подоспеют подготовленные на Украине боевики, о которых говорил Сергей Лавров, веселые демонстрации — карнавалы очень быстро превратятся в гражданскую войну со всем ее уродством.

Такой раскол на улицах в Белоруссии все очевидней. Для взрыва взаимной ненависти осталась только самая «малость» - пролить кровь.

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