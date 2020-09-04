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Протесты в Белоруссии

Как в Минске судили журналистов «Комсомолки» за «координацию протеста»

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин побывал на суде, где пытались доказать, что его коллеги из «КП-Беларусь» «направляли и подбадривали толпу» на митинге
Дмитрий СТЕШИНДмитрий СТЕШИН
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Слава Зоркий сказал, что готов выйти на работу хоть завтра

Слава Зоркий сказал, что готов выйти на работу хоть завтра

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«СОЛОВЬЕВСКАЯ ПРОПАГАНДА»? ВЫ НЕ ЗА НАС?»

Ровно неделю назад я сам покатался в автозаке белорусского ОМОНа, но в целом, легко отделался. Через четыре часа, меня забрали из Октябрьского РОВД Минска сотрудники российского посольства. Утром я получил анонимное сообщение в свой Телеграмм-канал, «от белорусских ментов». Силовики писали: «Есть негласное распоряжение – журналистов больше не трогать, работай спокойно». Как косвенное подтверждение – на всех последующих протестных акциях омоновцы смотрели «сквозь меня» или шарахались, как от чумного.

Тем удивительнее было то, что случилось в Минске 1 сентября: в то же самое Октябрьское РОВД привезли трех моих коллег из «Комсомолкой правды» - «Беларусь». И после проверки документов не отпустили, а ... отправили в уже печально известный минский изолятор на улице Окрестина.

Они сидели там до пятницы в ожидании суда. Им, освещавшим митинги студентов в «День знаний», вменяли участие в них и даже координацию толпы.

Я не мог бросить коллег и пятничным утром приехал в минский «Дом правосудия». Судя по скандалу, который разразился вокруг задержания журналистов, у суда должны были бушевать страсти. Но по пустой площади бродил лишь молодой белорусский оппозиционер на три головы меня выше и пытался выведать у редких судейских пароль от вайфая – чтобы воспользоваться им на халяву.

Оппозиционер мне сначала обрадовался:

- Все уже на втором этаже, ждем начала заседаний… - но потом как-то осекся. Может, уловил не местный акцент?

- Так вы не из белорусской «Комсомолки? Из московской?

- Из российской.

Ровно в 16.55 (трое суток спустя задержания) открылась железная калитка и журналисты выбежали к толпе

Ровно в 16.55 (трое суток спустя задержания) открылась железная калитка и журналисты выбежали к толпе

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Ааааа! «Соловьевская пропаганда»!

- Быть такого не может, Владимир Рудольфович у нас не работает.

- Ну все равно, вы не за нас…

- Не понял. Вы же за свободу топите, или я ошибаюсь?

- За свободу…

- Ну вот, у меня лично может быть собственное мнение по поводу ваших революций, это и есть свобода. Но прессовать журналистов мы не дадим, поэтому я здесь.

Мой собеседник подумал-подумал и молвил:

- Ну идите тогда на второй этаж, там журналистов судят. А я пойду добывать кофе коллегам, я же тоже на журналиста учусь…

На том мы и расстались.

Журналисты «Комсомолки» от «координации протеста», естественно, открестились сразу же

Журналисты «Комсомолки» от «координации протеста», естественно, открестились сразу же

Фото: Павел МАРТИНЧИК

НУ КАКИЕ ИЗ НИХ «КООРДИНАТОРЫ»?

На втором этаже было людно – толпа молодых людей с ноутбуками и телефонами во вспотевших руках. Буфет «Дома правосудия» был выставлен молодыми и голодными мгновенно. И, как мне пожаловалась кассирша, некоторые нерасторопные судьи остались без обеда.

Ребят из "КП-Беларусь" судили по-современному. По «Скайпу». Фотографа Святослава Зоркого, оператора Никиту Недоверкова и корреспондента Марию Элешевич. Всех троих обвиняли в одном и том же: координировали протест, направляли толпу, подбадривали толпу, призывали идти на площадь Независимости.

Маша сказала, что первое, что хочет сделать – вымыться

Маша сказала, что первое, что хочет сделать – вымыться

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Я сам в тот день был на улицах, видел что творилось. Силовики не давали протестующим собраться во внушительную группу и в переулках, прилегающих к площади, метались группы с красно-белыми флагами. Они постоянно натыкались на шеренги бойцов в черном, откатывались назад, пытались обойти ОМОН. И в этой чехарде, вместе со студентами бегали журналисты. Я, например, не очень понимают, как можно «координировать протест» одновременно снимая видео, как Никита Недоверков или строча заметки, как Маша Элешевич. А Святослав Зоркий провинился в том, что забегал впереди толпы (сам делал так сотни раз, последний – в минувшее воскресенье) ради красивого общего кадра демонстрации. Все ребята были с бейджами в жилетках «Прэса» («Пресса» по-белорусски).

Адвокат оказался въедливый и нудный, как и все хорошие адвокаты. Он истязал свидетелей вопросами – где они конкретно, на пересечении каких улиц, домов, видели, как журналисты «руководили протестами»?

Никита рассказал, как его задерживали – под предлогом «проверить аккредитацию»

Никита рассказал, как его задерживали – под предлогом «проверить аккредитацию»

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Свидетели были своеобразные. В чинах не ниже прапорщика, прописанные по одному адресу – там, где располагается их часть. Они работали в толпе в гражданской одежде: «выявляли зачинщиков».

Но сами журналисты «Комсомолки» от «координации протеста», естественно, открестились сразу же.

Чуть позже стала ясна тактика адвоката – в деле были видеосъемки работы наших журналистов. Он вытянул у свидетелей адреса тех мест, где они видели, как журналисты «координировали», а потом заставил судью посмотреть видеосъемку. И ходатайствовал о повторном рассмотрении дел с «новыми обстоятельствами».

Святослав Зоркий провинился в том, что забегал впереди толпы

Святослав Зоркий провинился в том, что забегал впереди толпы

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такого позорного провала правосудие допустить не могло. Судья три раза удалялась на совещание, а потом три раза отштамповала постановление – «трое суток ареста». Сидеть моим коллегам из «Комсомолки» оставалось к тому времени ровно 50 минут, поэтому молча все погрузились в машины и поехали к следственному изолятору на Окрестина.

«НЕ БИЛИ, ПОИЛИ ЧАЕМ С ПЕЧЕНЬЕМ. НО ВТОРОЙ РАЗ ПРОСИЛИ НЕ ПОПАДАТЬСЯ»

Там уже собрался кворум. На складных стульчиках сидели волонтеры, которые вели свои списки задержанных и помогали ошеломленным родителям правильно собрать и передать какую-то немудреную еду и мыльно-рыльные принадлежности. По словам волонтера Димы - сегодня в изолятор привезли 200 человек, вышло 30. Выпускают минута в минуту.

В Минске судили журналистов «Комсомолки» за «координацию протеста»

В Минске судили журналистов «Комсомолки» за «координацию протеста»

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ровно в 16.55 (трое суток спустя задержания) открылась железная калитка и журналисты выбежали к толпе. В чем были – в тех же жилетках «Прэса» и с теми же бейджами. Маша сказала, что первое, что хочет сделать – вымыться, потому что 3 дня обтиралась влажными салфетками. Никита рассказал, как его задерживали – под предлогом «проверить аккредитацию», хотя по закону, он имеет право работать и на организованных шествиях, и на стихийных мероприятиях. Слава сказал, что готов выйти на работу хоть завтра. Но, все были едины в одном – их не били, общались вежливо, в РОВД, где побывал когда-то и я, ребята просидели сутки – их кормили, поили чаем с печеньками и вели сочувственные разговоры.

И всех моих коллег предупредили – «не попадайтесь во второй раз».

Мне, кстати, говорили тоже самое.

Но, к сожалению, это наша работа и делаем мы ее хорошо. А увольняться не хотим.

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