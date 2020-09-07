Американцы несколько лет пытаются похоронить «Северный поток-2». Поможет ли им в этом «отравление» Навального

«Северный поток – 2» - это две нитки газопровода, проложенные по дну Балтийского моря: от Ленинградской области до северо-востока Германии. Фото: REUTERS

Истерия вокруг «отравления» Алексея Навального не утихает. И вот уже канцлер Германии Ангела Меркель через своего официального представителя Штеффена Зайберта заявила, что не исключает санкций против строящегося газопровода «Северный поток-2». Как один из вариантов, предлагается приостановить его строительство на два года. И это несмотря на то, что именно Германия – один из главных интересантов проекта.

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ С ПРОЕКТОМ

«Северный поток – 2» - это две нитки газопровода, проложенные по дну Балтийского моря: от Ленинградской области до северо-востока Германии. Проектная мощность – 55 млрд кубометров газа.

В конце прошлого года, когда проект практически вышел на финишную прямую случился международный скандал: США ввели санкции против «Северного потока – 2», из-за чего иностранные подрядчики «Газпрома» вынуждены были отказаться от участия в проекте. И это несмотря на то, что кроме российской компании в финансировании проекта принимали участие чуть ли не все европейские энергетические гиганты.

Российская сторона решила достроить небольшой оставшийся участок своими силами. Недавно Дания, в чьих территориальных водах замерла прокладка газопровода, согласовала работу всех необходимых российской стороне судов. Так что «Северный поток – 2» оживает.

В конце прошлого года, когда проект практически вышел на финишную прямую случился международный скандал: США ввели санкции против «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

ЗАЧЕМ РОССИИ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2»

Аналитики сходятся во мнении, что и без «Северного потока–2» «Газпром» в силах выполнить все обязательства перед европейскими потребителями. Для этого у российского газового гиганта есть трубопроводы «Северный поток-1», «Ямал – Европа» и вторая ветка «Турецкого потока». Кроме того, есть действующий контракт с Украиной на прокачку через ее газотранспортную систему 45 млн тонн голубого топлива.

Изначально планировалось, что новый трубопровод начнет действовать в конце 2019 года. Как раз к этому времени завершался 10-летний договор о перекачке российского газа по территории Украины. За это время незалежная показала себя как крайне непредсказуемого партнера. Несколько раз российские чиновники и топ-менеджеры «Газпрома» проводили новогодние каникулы за переговорами с украинской стороной, чтобы дать тепло в дома европейцев. Не удивительно, что российская компания хочет перестраховаться и не зависеть от политических настроений в Киеве. Это цели служат и оба «Северных потока» и «Турецкий поток».

- Актуальность проекта сохраняется, несмотря на падение спроса на газ, потому что он рассчитан на десятилетия. Газопровод будет построен, несмотря на все сложности, - заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Российская сторона решила достроить небольшой оставшийся участок своими силами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПОЗИЦИЯ ГЕРМАНИИ

В стране, которая станет главным получателем российского газа по «Северному потоку-2», позиция по поводу возможных санкций разнится. Одни политики и бизнесмены высказываются в защиту проекта, другие готовы им пожертвовать, чтобы проучить Москву.

- Германия ничего не теряет при отказе от «Северного потока-2». Разговоры об этом для немцев скорее риторический пример вмешательства Вашингтона в их дела, - уверен аналитик Михаил Крутихин. – Немцы эту трубу не строили. Коридор с Ямала полностью финансировал «Газпром», морской участок – пополам с группой иностранных компаний. Трубу в Германии – на 50% «Газпром». Немцам фактически на халяву предложили еще один маршрут доставки газа из России – зачем им было отказываться? Есть шанс повысить роль Германии как распределительного хаба для российского газа. А по объемам без «Северного потока-2» немцы вполне могут обойтись.

Правда, есть и другие оценки. По словам председателя Восточного комитета германской экономики Оливера Хермеса, заморозка «Северного потока-2» обойдется европейскому бизнесу в миллиарды евро.

- Потеря инвестиций в трубопровод приведет для отдельных европейских компаний к многомиллиардному ущербу и будет стоить рабочих мест в восточной Германии, - заявил Хермес.

Недавно Дания, в чьих территориальных водах замерла прокладка газопровода, согласовала работу всех необходимых российской стороне судов. Так что «Северный поток – 2» оживает. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИНТЕРЕСЫ США

Америка приняла очень близко к сердцу прокладку труб по дну Балтики. Помимо уже действующих санкций то и дело какой-нибудь ретивый сенатор вносит новое предложение, как вставить палки в колеса российскому проекту. А уж сколько громких слов было сказано – не счесть.

Посол США в Германии Ричард Гренелл охарактеризовал «Северный поток-2» как «бесцеремонную попытку российских властей усилить удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения». А Дональд Трамп прямым текстом назвал Берлин заложником Москвы.

Впрочем, за всеми этими громкими заявлениями без труда угадывается экономический интерес. Европа – важный рынок для поставок сжиженного природного газа (СПГ) с другой стороны Атлантики. То есть российские газопроводы – прямые конкуренты для американских энергетических компаний.

Последний годы Штаты резко увеличили экспорт СПГ, так что вышли по этому показателю на 3 место в мире после Катара и Австралии – Россия традиционно предпочитает газопроводы. Больше того, по прогнозу Международного энергетического агентства, к 2024-му США захватят в этой сфере лидерство.