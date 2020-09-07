Лавров встретился с Асадом. А США объявили сирийскую нефть своей

Дамаск. Президент Сирии Башар Асад (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) во время встречи. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Сегодняшний день привнёс в международную политику сенсацию — министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Дамаск. Его предыдущий визит в Сирию состоялся 8 лет назад. Так что событие знаковое.

Заявления главы нашего МИДа по итогам встречи с президентом Башаром Асадом звучали, как обычно, с предельной дипломатичностью, без особых сенсаций:

— Настаиваем на уважении суверенитета Сирийской Арабской Республики. Москва традиционно предоставляет площадку для диалога всем участникам политического процесса в Сирии.

В общем, озвучивается та же линия, которой Россия придерживается с 2015 года ,с момента, когда наши войска оказали братскому народу помощь в борьбе с международным терроризмом.

Однако визит Лаврова, безусловно, имеет и геополитическое измерение. Месяц назад, 4 августа, стало известно, что крупная американская нефтяная компания получила право на добычу чёрного золота на северо-востоке Сирии. Данная область контролируется курдами, которые не признают официальный Дамаск и ориентируются как раз на США.

Дамаск. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи правительственной делегации РФ с президентом Сирии Башаром Асадом. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Как рассказал «КП» журналист-международник, эксперт по Ближнему Востоку Аббас Джума, этот вопрос наверняка обсуждался на встрече Лаврова и Асада.

— В Москве недавно прошли переговоры между представителями оппозиции — «Советом Демократической Сирии» и партией «Народная воля». Первые — крыло курдов, которое теоретически готово ориентироваться на Россию, а не на США, и жить в мире с остальной Сирией, соблюдая баланс. Этому событию, кстати, уделили незаслуженно мало внимания, а ведь речь об эффективном переговорном процессе, который может наконец-то поставить точку в многолетнем конфликте. Но может и сорваться, если в Дамаске упрутся.

Параллельно мы противостоим американцам, которые не заинтересованы в установлении мира в Сирии и теперь уже официально вместо борьбы с терроризмом переключились на борьбу за нефть.

Да, тем же самым занимались и предыдущие президенты США — но теперь они отбросили малейшие приличия. «Эта (сирийская) нефть наша, мы её защищаем», — прямо говорит Трамп. Все это с помощью договора между курдами и американским нефтяным концерном показывает: любой желающий может зайти на северо-восток Сирии, делать там что угодно без оглядки на Дамаск, — полагает Аббас Джума.

И это ещё не всё: в последнее время осложнилась обстановка в Восточном Средиземноморье, где между Турцией и Грецией продолжается спор о принадлежности газовых месторождений на морском дне в районе Кипра. Обе страны привели армию и флот в повышенную готовность.

Почти весь ЕС встал на сторону Афин. А Россия в этом конфликте пока никого открыто не поддержала. Хотя с Турцией у нас последние три года — приоритетное партнёрство, её войска контролируют часть территорий на севере Сирии. Без Анкары сложно представить мирное урегулирование в Идлибе, а это последняя крупная зона в Сирии, где продолжаются боестолкновения.

Так что, похоже, Лавров и Асад ещё и синхронизировали позиции двух стран по средиземноморскому шельфу. Ведь Сирия тоже имеет к нему доступ.

Вряд ли Россия явно поддержит Турцию (как известно, мы последовательно стремимся разрешать международные конфликты, а не создавать новые). Но если в «морском газовом вопросе» союзником Анкары станет Сирия, то, возможно, первая станет более активной в мирном процессе в этой стране, прежде всего, в Идлибе.