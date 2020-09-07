Не допустить фальсификаций: Алексей Нечаев рассказал, как наблюдатели "Новых людей" проследят за честностью выборов

Председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Фото: Пресс-центр АиФ/ Игорь Харитонов

В понедельник, 7 сентября, в Москве прошел круглый стол на тему "Выборы-2020 в региональные законодательные собрания. Как не допустить нарушений закона?", организованный по инициативе партии «Новые люди».

В его работе приняли участие лидеры молодых политических объединений, для большинства из которых региональные выборы 13 сентября станут первыми в их истории: председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, генеральный секретарь «Партии прямой демократии» Вячеслав Макаров, председатель правления партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов, заместитель Председателя Центрального совета "Российской партии пенсионеров" Андрей Широков.

По словам инициатора дискуссии Алексея Нечаева, «Новые люди» считают, что процесс выборов – это большое поле возможностей для искажения реальных итогов голосования. Поэтому он призывает бороться с фальсификациями на каждом избирательном участке, в каждой избирательной комиссии.

С этой целью его партия подготовила 10 тысяч наблюдателей, которые будут следить за ходом голосования.

- Мы провели больше 200 тренингов, онлайновых и офлайновых. Обучение шло три недели, выпустили 10 тысяч экземпляров обучающих пособий. В них пошаговые инструкции. Мы обучаем, как подсчитывать явку, разбираем спорные моменты. На всех участках мы проводим фото и видеосъемку. Больше опасность вбросов будет не днем, а ночью. Плюс будут проведены экзит-поллы - будем мерить, что говорят люди с тем, что потом будет в сумме по голосованию. Во время голосования будет работать единый колл-центр по нарушениям. Каждый регион мы усилили юристами, - заявил политик.

Глава партии «Новые люди» также обратил внимание на необходимость объединяться в борьбе с возможными фальсификациями с другими политическими силами. Только так, по его мнению, можно обеспечить честный прозрачный избирательный процесс.

Это предложение было поддержано всеми лидерами партий, принявших участие в круглом столе. Стороны договорились, что разные политические интересы не могут стать препятствием для их объединения в борьбе с нарушениями закона в ходе выборов. По итогам встречи ее участники приняли решение встретиться после выборов и обсудить результаты.

Напомним, партия «Новые люди» была образована в марте 2020 года. Выборы 13 сентября – первая избирательная компания этого политического объединения. Сторонники «Новых людей» баллотируются в 12 регионах и поборются за депутатские мандаты на региональном и муниципальном уровнях.