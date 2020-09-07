Скончался один из самых ярких российских актеров Сергей Колтаков

Актер Сергей Колтаков в фильме "Новые приключения янки при дворе короля Артура" (1988). Фото: kino-teatr.ru

Сергей Колтаков родился в 1955 году в Барнауле. Родился, как сам про себя говорил, «дипломированным артистом»: с раннего детства любил развлекать приходивших в дом гостей, еще в школе прочитал все книги по истории русского театра, которые смог достать. А к профессиональному актерскому образованию относился с легким пренебрежением. Наверное, такое бывает у интуитивных артистов, которые с самого начала ощущают свой талант - а в том, что Колтаков был исключительно талантлив, впоследствии не сомневались ни те, кто с ним работал, ни те, кто видел его на сцене и на экране.

Из Саратовского театрального училища имени Слонова (давшего миру, между прочим, Янковского и Табакова) он быстро сбежал: ему там не нравилось. Преподаватель, народный артист СССР, был, по мнению Колтакова, идиотом, и методы преподавания у него были идиотские. Из Саратова Сергей отправился в Москву, где запросто явился к Василию Шукшину, знакомому с его отцом. Правда, отцовское рекомендательное письмо где-то затерялось, но Шукшин, пообщавшись с юным земляком, сразу согласился помочь ему поступить во ВГИК. Написал записку для Бориса Бабочкина, который должен был сидеть в приемной комиссии. Но потом Колтакову показалось постыдным пользоваться протекцией и поступать «по блату» - и он отправился в ГИТИС, где никакого блата не было. И куда его, тем не менее, сразу приняли.

Фильм "В стреляющей глуши", 1985 г. Фото: kino-teatr.ru

ГИТИС, впрочем, по его словам, тоже почти ничего ему не дал: «четыре года были потрачены в никуда». Сергей женился, у него родилась дочка, и семейные заботы занимали его куда больше, чем учеба. Настоящей школой, которой он всю жизнь был благодарен, стал для него театр имени Маяковского, куда он поступил после института. Именно там, просто наблюдая за тем, как работают коллеги вроде Татьяны Дорониной или Армена Джигарханяна, Натальи Гундаревой или Владимира Самойлова, он понял про актерскую игру все, чего недопонимал раньше.

К нему с большой симпатией относился главный режиссер театра имени Маяковского Андрей Гончаров, потом его уговаривала перейти оттуда в «Ленком» Инна Чурикова, потом, не раздумывая, позвал во МХАТ Олег Ефремов… В том, что из театров его в итоге увольняли, виноват был только его вольнолюбивый и непростой характер: он мог запросто рассориться с руководством. Да и к большинству кинорежиссеров Колтаков впоследствии относился с восхитительным высокомерием, утверждая, что не нуждается в них, чтобы хорошо сыграть роль. (Режиссеры не отвечали ему взаимностью - они его, наоборот, любили, и позволяли переписывать под себя роли).

В глазах широкой публики, мало знакомой с репертуаром столичных театров, взлет его начался в 80-е. Сначала он снялся у Глеба Панфилова в «Валентине», экранизации пьесы Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». Там у него была роль второго плана, но уже в следующих двух картинах - «Соучастниках» Инны Туманян и «В стреляющей глуши» Владимира Хотиненко - он сыграл главные роли. Как раз встреча с Хотиненко обеспечила ему роль, по которой его сегодня прежде всего и помнят - в «Зеркале для героя». Его персонаж вместе с со случайным знакомым (Иван Бортник) волшебным образом переносился из раннеперестроечной в послевоенную, сталинскую эпоху; мало того, там для обоих гостей из будущего начинался настоящий «день сурка» - они раз за разом проживали один и тот же день. (Любопытно, что сценаристка Надежда Кожушаная придумала этот ход, когда никакого «Дня сурка» еще не существовало в природе; Владимир Хотиненко подозревает, что авторы голливудской комедии подсмотрели этот ход как раз в его фильме, который на волне интереса к советскому перестроечному кино показывали на многих международных фестивалях и выпустили в ограниченный прокат в США). Потом Колтаков еще и написал для Хотиненко сценарий фильма «Страстной бульвар», в котором сам сыграл главную роль.

Актер в картине "Мама, не горюй!", 1998 г. Фото: kino-teatr.ru

Во второй половине 80-х казалось, что Колтаков вот-вот станет одним ведущих актеров советского кино: он снялся в «Новых приключениях янки при дворе короля Артура» по Марку Твену, в «Искусстве жить в Одессе» по рассказам Бабеля… Но тут советское кино и закончилось. А в 90-е Колтаков сыграл всего в нескольких картинах, самой популярной из которых стала комедия «Мама, не горюй!» А в 2000-е начал играть на телевидении, причем сериалы выбирал неплохие, как минимум - запомнившиеся зрителям: «Дети Арбата», «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог», «Обратная сторона Луны». В последние годы ему почему-то очень везло на роли исторических деятелей: в российско-британском «Ленинграде» он сыграл Жданова, в «Екатерине» - Никиту Панина, в «Пьяной фирме» - Ельцина, в «Светлане» - Сталина, в «Союзе спасения» - графа Мордвинова. Вскоре на экраны выйдет пышная историческая мелодрама «Серебряные коньки», где он сыграл одну из последних ролей - Дмитрия Менделеева.

Фильм "Екатерина. Взлёт", 2017 г. Фото: kino-teatr.ru

«Я – человек вообще неровный. Я, может быть, в отличие от многих, закипаю быстрей, и поэтому, конечно, хочется радикализма. Для меня свобода – это определение всему и всеопределяющая вещь с рождения. Я не терплю над собой ни малейшего повелевания, я не понимаю этого совершенно…» - говорил он. Нисколько не желая льстить ни режиссерам, ни, тем более, продюсерам, Колтаков гордо и несколько заносчиво объявлял, что российское кино принципиально не смотрит. Впрочем, в одном из последних интервью, данном писательнице Татьяне Устиновой для программы «Мой герой», он так же легко и безжалостно прошелся по себе, объявив, что не считает себя ни большим артистом, ни кинозвездой, и вообще периодически начинает думать, что актер он очень плохой.

Наверное, в этом самобичевании было актерское кокетство, которого он сам не осознавал. Наверное, характер помешал ему сыграть в кино в три раза больше ролей, чем он сыграл в итоге. Но и того, что есть, хватило, чтобы у тысяч зрителей, узнавших сегодня о смерти 64-летнего артиста, от боли сжалось сердце.