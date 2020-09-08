В Нью-Йорке с новой силой вспыхнули протесты

Власти города говорят об ущербе как минимум на 100 тысяч долларов, который нанесли протестующие, разбивая витрины и обливая краской здания Фото: REUTERS

В Нью-Йорке - новая волна беспорядков, связанных с массовыми протестами против расизма и произвола полиции. На этот раз причиной акций стала информация о гибели от рук полицейских афроамериканца Дэниэла Пруда весной этого года.

В результате столкновений сторонников движения Black Lives Matter (BLM) с полицией задержаны восемь человек. Власти города говорят об ущербе как минимум на 100 тысяч долларов, который нанесли протестующие, разбивая витрины и обливая краской здания. Кроме того, участники беспорядков бросали дымовые шашки. Силовики были вынуждены использовать перцовый газ.

Среди задержанных оказалась 20-летняя белая студентка из богатой семьи, которой, так же, как и ее друзьям, теперь грозит до четырех лет тюрьмы.

Даниэл Пруд погиб в марте, однако о его смерти общественности стало известно совсем недавно, когда родственники афроамериканца решили обнародовать эту информацию. Темнокожий американец имел проблемы с психикой. Однажды он выбежал на улицу с криками о том, что болен коронавирусом и требовал у прохожих дать ему пистолет.

Прибывшие на вызов полицейские скрутили Пруда, надели ему на голову пакет и долго удерживали на асфальте. Через некоторое время задержанный скончался в больнице.

Родственники Пруда обратились к активистам BLM и выложили кадры задержания в соцсетях. Борцы за права афроамериканцев потребовали от властей города расследовать инцидент с задержанием, а также запретить полиции выезжать на случаи, связанные с психическим состоянием нарушителей порядка.