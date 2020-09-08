Завершился суперфинал III конкурса управленцев «Лидеры России»

Автор фото:Михаил ГОРШКОВ

Конкурс «Лидеры России» - это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», которая была создана по указу Владимира Путина весной 2018 года.

Суперфинал третьего сезона конкурса проходил 6 и 7 сентября 2020 года в подмосковном Солнечногорске. О конкурсной программе первого дня – материал КП.

Второй день суперфинала открыл премьер-министр, наставник конкурса «Лидеры России» Михаил Мишустин.

-Конкурс - не только проверка талантов и знаний, это прежде всего – выбор вашего будущего.

Вы уже стали профессионалами. Пора делать следующий шаг. «Лидеры России» не гарантирует мгновенного продвижения в карьере, но точно гарантирует признание вашей компетентности, - обратился к тремстам суперфиналистам Михаил Мишустин.

Лидер, по мнению премьера, в первую очередь должен быть честным. И еще он должен обладать такими качествами, как профессионализм, цифровая компетентность, инициативность, широкий кругозор . «Лидер – не тот, кто выдвинул идею, а тот, кто находит путь к ее воплощению. Он должен уметь выходить за рамки привычных схем и нестандартно решать задачи», - отметил премьер.

Михаил Мишустин – наставник двух победителей конкурса прошлых лет.

Вероника Прищепа возглавляет лабораторию, где перед запуском тестируют онлайн-сервисы налоговой службы. А с Ильей Косых наставник подготовил учебник налоговой грамотности для старшеклассников.

-На днях его сдали в печать. Надеюсь, в след году учебник будет рекомендован для изучения в школах, - сказал премьер-министр.

Во второй день суперфинала в формате «вопрос-ответ» состоялась лекция генерального директора «Росатома», наставника конкурса Алексея Лихачева, встреча с министром энергетики Александром Новаком.

– У ребят уже достаточно хороший уровень, и они, отчасти, уже состоявшиеся руководители. Поэтому они идут с идеями в министерство энергетики, чтобы развивать свои идеи, реализовывать задачи, которые стоят перед страной, в том числе стратегические. И это очень радует, – отметил Александр Новак.

Он отобрал семь человек, с которыми будет работать как наставник.

На встрече с губернаторами Самарской области Дмитрием Азаровым, Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым и Новгородской области Андреем Никитиным речь шла о вызовах, с которыми столкнулись руководители регионов после назначения, об информационной открытости своей работы, о противодействии пандемии, взаимодействии с коллегами из других регионов, ротации в губернаторских командах.

В ночь перед объявлением результатов конкурса эксперты проводили оценку конкурсантов. Как сообщил на церемонии награждения первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, отличие по баллам оказалось незначительным, у многих участников – одинаковое количество.

-Поэтому сегодня мы провели Наблюдательный совет и приняли решение, что у нас не 100 победителей, а 106, – отметил Сергей Кириенко, подчеркнув, что в конкурсе нет проигравших, и все суперфиналисты - уже в составе президентской команды, платформы «Россия – страна возможностей» и большого сообщества «Лидеров России».

Все суперфиналисты получили грант в размере 1 млн. рублей на обучение в любом российском вузе. А победители – еще и наставников из числа высших государственных деятелей, руководителей крупных компаний.

Автор фото:Михаил ГОРШКОВ

Лидеры России 2020 года

1. АБАШИЛОВ Хаджи-Мурад Шехмагомедович, директор по развитию и инвестициям ООО «Управляющая компания СКУ»

2. АБДРАШИТОВ Закир Нурахматович, руководитель налоговой практики АНП «Зенит»

3. АБДУЛХАМИДОВ Вагаб Магомедович, врио председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан

4. АВАРСКИЙ Алихан Кайтмазович, ведущий инженер производственно-технической службы ПАО «РусГидро»

5. АВКСЕНТЬЕВ Максим Юрьевич, генеральный директор ООО «Агентство социального инжиниринга»

6. АЛТЫНОВ Алексей Александрович, директор по управлению стоимостями и сроками АО «Русатом Оверсиз»

7. АРСЮТОВ Дмитрий Геннадьевич, главный врач БУ «Республиканская клиническая офтальмологическая больница» Министерства здравоохранения Чувашской Республики

8. АЮПОВ Арсен Зуфарович, управляющий партнер группы компаний РЕ Групп

9. БИКУЛОВ Вагиф Шамилевич, генеральный директор ТД «Мое лето»

10. БОЖКО Андрей Викторович, главный врач МБУЗ «Городская поликлиника №12 г. Ростова-на-Дону»

11. БУКИН Алексей Валерьевич, заместитель генерального директора АО СК «Гайде»

12. ВАСИЛЬКОВА Мария Викторовна, старший инвестиционный директор ПАО Финансовая корпорация АФК «Система»

13. ВИСЛЕНЕВ Сергей Анатольевич, директор АО «Транссеть»

14. ВОЕВОДИН Дмитрий Олегович, генеральный директор ООО «Медицинский центр «Диагностика +»

15. ВОЛЕГОВ Павел Сергеевич, начальник управления науки ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

16. ВОЛКОВ Дмитрий Валерьевич, управляющий директор ПАО ГК «Самолёт»

17. ВОЛЬХИН Артем Игоревич старший менеджер проектов ООО «ЭСПРИНГ КЭПИТАЛ»

18. ГАВРИЛОВА Елена Юрьевна, директор центра по развитию предпринимательства ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО»

19. ГАТИН Александр Айдарович, исполнительный директор по исследованию данных ПАО Сбербанк

20. ГОЛИК Максим Сергеевич, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Тверской области

21. ГОРЕЛОВА Наталья Евгеньевна, управляющий партнер ООО «Свайное дело», ООО «Ларсен Пайлинг»

22. ГОРШКОВ Владимир Леонидович, директор образовательного медицинского портала ГК «Геософт»

23. ГРИБАНОВ Алексей Владимирович, первый заместитель Министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия

24. ГРИЦ Дарья Игоревна, директор по работе с университетами, ООО «Скилфэктори»

25. ГУЛЕВИЧ Руслан Владимирович, временно не работающий

26. ГУРАРИЙ Евгений Михайлович, помощник Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

27. ДОБРИНЕЦ Марина Владиславовна, начальник управления информационной и молодёжной политики ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана»

28. ДОДОНОВ Карен Владимирович, заместитель военного прокурора Казанского гарнизона

29. ДОМНИКОВ Антон Сергеевич, начальник эксплуатационного вагонного депо «Минеральные Воды» филиала ОАО «РЖД»

30. ДОРОНИН Антон Борисович, заместитель Министра экономического развития Ставропольского края

31. ЕВСТИГНЕЕВ Алексей Сергеевич, директор бизнес-единицы ГК «МИРРИКО»

32. ЕФРЕМЕНКО Иннесса Николаевна, генеральный директор ООО «Научный центр инновационных технологий»

33. ЕФРЕМОВ Иван Анатольевич, заместитель директора Департамента проектной деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

34. ЖДАНОВ Антон Ахметович, генеральный директор ООО «Этерна Ло»

35. ЖДАНОВ Владислав Леонидович, советник генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД», член совета директоров ОАО «ФГК»

36. ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Олегович, учредитель ООО «Центр Путешествий Просто»

37. ЗАЙНУЛИН Станислав Булатович, директор по экономике и финансам ООО «СИБУР Тобольск»

38. ЗАЙЦЕВ Максим Васильевич, руководитель проектов ПАО Сбербанк

39. ЗАНКО Тигран Антонович, директор программы DPA - Doctor of Public Administration, доцент кафедры правового обеспечения государственной и муниципальной службы ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

40. ЗЕМЦОВ Дмитрий Игоревич, проректор по развитию ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

41. ИВАНОВА Екатерина Викторовна, проректор по экономике ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»

42. ИОНОЧКИН Илья Олегович, заместитель директора дирекции ПАО МРСК Северного Кавказа

43. ИСАЕВА Наталья Андреевна, старший инженер ООО «Технологический центр Дойче Банка»

44. КАЗАКОВА Анна Алексеевна, руководитель направления «Комиссионные продукты» ФГУП «Почта России»

45. КАЙДАННЫЙ Тимур Сергеевич, руководитель отдела в группе компаний ICL

46. КАЛИНИН Виктор Александрович, заместитель коммерческого директора АО «НПП Старт им. А.И. Яскина»

47. КАЛИНСКИЙ Олег Игоревич, директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий»; Директор Института экономики и управления промышленными предприятиями ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

48. КАЛМЫКОВ Ильяс Шиазатович, индивидуальный предприниматель

49. КАРЧУШКИН Илья Сергеевич, заместитель Министра экологии и рационального природопользования Красноярского края

50. КИМ Наталья Чангиевна, руководитель по продажам в ДФО АО «Позитив Текнолоджиз»

51. КИРЬЯНОВА Лилия Геннадьевна, проректор по внешним связям ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»

52. КЛОК Валентин Николаевич, заместитель начальника 3 ОРЧ полиции ГУ МВД России по СКФО

53. КОЖЕВНИКОВ Евгений Игоревич, начальник департамента МТО ПАО «Газпром нефть»

54. КРЕЙНИН Владислав Геннадьевич, вице-президент по росту бизнеса ПАО Сбербанк

55. КРОШИН Федор Сергеевич, руководитель проекта АО «РТ-Проектные технологии»

56. КУГУЕЛОВА Ирина Александровна, главный бухгалтер ООО Небанковская кредитная организация «Монета»

57. КУЗЬМИН Денис Владимирович, директор ФБМФ ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»

58. КУКУШКИН Александр Михайлович, начальник отдела СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»

59. КУТЕПОВ Иван Юрьевич, коммерческий контролёр ООО "Рекитт Бенкизер"

60. КУХАРЕВ Артем Анатольевич, управляющий директор ПАО Банк «ФК Открытие»

61. ЛЕБЕДЕВ Олег Валерьевич, временно не работающий

62. ЛОБАЧЕВА Надежда Ивановна, руководитель дирекции по сопровождению национальных проектов и традиционных медиа АНО «Национальные приоритеты»

63. ЛУЦКАН Иван Петрович, главный врач ГАУ Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница»

64. ЛЬВОВА-БЕЛОВА Мария Алексеевна, исполнительный директор АНО «Квартал Луи»

65. МАКСИМОВ Денис Александрович, директор по развитию ООО «Пэ-Аш Фактор»

66. МЕРКУЛОВ Дмитрий Давидович, заместитель начальника службы управления персоналом Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД»

67. МИЛИЧ Милена Сретеновна, заместитель директора по проектной работе и стратегии НОУ ДПО Московская школа управления «СКОЛКОВО»

68. МОЛОСТОВА Татьяна Николаевна. директор по экономике ООО «Иркутская нефтяная компания»

69. МОРОЗОВ Руслан Сергеевич, генеральный директор ООО «Волгоградский Композитный Завод»

70. НЕКРАСОВА Людмила Андреевна, директор МБООУ города Новосибирска «Экономический лицей»

71. ОБЛОВ Андрей Александрович, руководитель проекта «Мэйл.Ру Груп»

72. ОМАРОВА Патимат Омаровна, заместитель Министра по делам молодежи Республики Дагестан

73. ПЕТРОВА Ольга Анатольевна, директор, главный врач ООО «Клиника Современной Медицины»

74. ПОГОРЕЛОВ Виталий Сергеевич, руководитель проектов АО «Зарубежнефть»

75. ПОДРУГИН Михаил Юрьевич, директор по стратегическому развитию ООО АльтерМаг

76. ПОДЪЯБЛОНСКИЙ Федор Михайлович, старший руководитель программы ООО "Люксофт Профешнл"

77. ПОКРОВСКИЙ Павел Андреевич, руководитель направления по реализации проектов Управления по развитию зарубежного бизнеса ПАО «Газпром нефть»

78. ПОСПЕЛОВ Артем Иванович, главный эксперт ПАО «Сибур»

79. ПРИТЧИН Иван Петрович, заместитель генерального директора ООО «РУФОРМ»

80. РАДЮШКИН Сергей Геннадьевич, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк

81. РАСТВОРОВ Виктор Вадимович, помощник депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга

82. РОМАНЕЦ Ольга Николаевна, генеральный директор АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области»

83. РОСКОШНЫЙ Сергей Федорович, директор по работе со специализированными каналами продаж ООО «Марс»

84. САДЫКОВ Ирек Рамилевич, управляющий директор по работе с корпоративными клиентами ПАО Банк «ВТБ»

85. САМАРДАК Александр Сергеевич, проректор по научной работе ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»

86. САРУХАНЯН Самвел Ашотович, генеральный менеджер ООО «Гарант-СВ»

87. СОКОЛОВА Василина Евгеньевна, индивидуальный предприниматель

88. СТАПРАН Наталья Валерьевна, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации

89. СТАРЖИНСКАЯ Олеся Борисовна, заведующая поликлиникой ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицины» г. Ростова-на-Дону»

90. СТЕПАНОВ Илья Григорьевич, индивидуальный предприниматель

91. ТАНАНЯН Арсен Рачикович, управляющий директор ПАО Банк ВТБ

92. ТЕНГЕЛИДИ Дмитрий Иванович, заместитель руководителя проекта АО «Мессояханефтегаз»

93. ТОПОЛЯ Иван Владимирович, управляющий директор Департамента финансов ПАО Сбербанк

94. ФИРСТОВ Артем Валерьевич, первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и строительства

95. ХИЛИМОНЧИК Никита Сергеевич, заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Оренбургской области»

96. ЧАУСОВА Елизавета Владимировна, заместитель директора филиала ООО «РЕСО-Лизинг» в г. Ростов-на-Дону

97. ЧУБАРОВ Александр Павлович, заместитель генерального директора АО «Группа страховых компаний «Югория»

98. ШАПОШНИКОВ Валентин Васильевич, доцент кафедры теплоэнергетики и теплотехники ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»

99. ШАРАФУТДИНОВ Андрей Альфритович, начальник управления организации продаж региональному государственному сектору Дальневосточного банка ПАО Сбербанк

100. ШАШЛОВА Татьяна Васильевна, СЕО ООО «Радар Эдвертайзинг»

101. ШЕВЧЕНКО Сергей Сергеевич, генеральный директор ООО «Мастер групп»

102. ШИПИЛОВ Сергей Александрович, директор ООО «Гражданстройкомплект»

103. ШТЕПИН Максим Сергеевич, директор дивизиона ООО «БЕРГ Холдинг»

104. ШУМАКОВ Юрий Игоревич, заместитель управляющего Омского отделения №8634 ПАО Сбербанк

105. ЩУГОРЕВА Влада Андреевна, руководитель проекта ООО «Газпромнефть Бизнес-сервис»

106. ЯРЫГИН Борис Михайлович, заместитель директора департамента ООО «НОРБИТ» ГК ЛАНИТ