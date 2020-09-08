Приговор Михаилу Ефремову: иск в 1 рубль от Добровинского оказался ловушкой

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Пока жена артиста Софья Кругликова приходит в себя и рыдает в коридоре на лавке, адвокат Александр Добровинский решил добить своего заклятого врага Эльмана Пашаева.

Александр Добровинский по случаю вынесения приговора Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП при параде: роскошный серый костюм в клеточку, на лацкане пиджака, как всегда, блестит цепочка для пенсне. Рубашка, как и положено для торжественных случаев, белоснежная. Сразу после суда у Александра Андреевича пресс-конференция - так сказать, с пылу, с жару.

Во время общения с репортерами он заявил, что иск в 1 рубль потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП оказался ловушкой. "Вы слышали? Судья признала наш иск несостоятельным. И теперь, уже после суда, мы будем заявлять новый гражданский иск, исходя из суммы в 800 тысяч рублей (ее присудили старшему сыну. - Ред.). За эту работу я поставил себе 5+", - заявил звездный защитник.

Александр Добровинский по случаю вынесения приговора Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП при параде Фото: Иван МАКЕЕВ

Добровинский также назвал две колоссальные ошибки защиты Ефремова: "Первое: зачем надо было валять в грязи семью погибшего? И второе: они сосредоточились на мне - на том, чтобы выиграть у адвоката Добровинского. Это отвлекло их от материалов дела, они не погрузились в него. Я знал, что так будет".

По его словам, когда выступал адвокат Пашаев, он все ждал, что Ефремов встанет и скажет: "Заткнись!" и признает свою вину. "Они попали во все ловушки, которые я расставил, - раскрывает карты Добровинский. - Многое в этом я делал специально. Как думаете, почему я видео Светы Набокиной (где видно, как Ефремов выходит из машины. - Ред.) выпустил за три недели до приобщения к материалам суда? Чтобы Света подготовилась. Я ей сказал: «Читай все комментарии, смотри, о чем пишут в Сети, и подготовься. Ответь для себя на все вопросы». И она выступила идеально. Ответила на все вопросы, потому что я ее подготовил. Вот в этом и есть работа адвоката".