«Устроили цирк!» Жириновский рассказал, как Ефремов может выйти из тюрьмы через год

Глава ЛДПР Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение суда по делу Михаила Ефремова. Актеру дали реальный срок — 8 лет общего режима.

- Конечно, если бы не было этого спектакля, суд бы прошел за месяц, - сказал «КП» Жириновский. - Ему бы дали пять-шесть лет. А это разозлило всю страну. Фарс, комедия. Изуверские тезисы, версии, что не он был, не он сидел, он не сбивал, он не помнит. Он все помнит. Через пять минут после аварии он говорит: «Что я наделал!». Спрашивает, нет ли там трупа. Да я компенсирую, да я вылечу. А нам адвокат потом два месяца вешает лапшу на уши. Так можно делать, но это неприлично, это всех возмутило. И многие требуют, что надо было дать по полной – 12 лет. А так дали бы шесть. А сейчас бы Мосгорсуд скостил бы еще на год – пять. Верховный суд – кассационная инстанция. Четыре года бы – и все. Через два года бы вышел. И то два года колонии общего режима.

Жириновский рассказал, чем бы Ефремов мог заниматься в колонии.

- Библиотекарь и кружок художественной самодеятельности. Спектакли бы ставил в колонии. Да еще мог бы гастролировать с ними по другим колониям. Все, сохраняет работу, не теряет навыков. И в общественном мнении – ну, эпизод, ну, случилось. Но он же признал вину в первые минуты этого страшного ДТП. А Пашаев все развернул так, словно вообще не виноват, что все дураки, а вот он умный, адвокат. Это всё испортило. Поэтому и прокурор запросил 11, и суд дал 8, - сказал он.

По мнению политика, срок актеру могут скостить.

- Я думаю, в следующей инстанции могут скостить еще пару лет. Шесть лет у него останется. И через три года по УДО выйдет. Или мы амнистию объявим на будущий год, его статья подпадет под амнистию, - сказал он.

Напомним, что вместе с тюремным сроком Ефремова обязали выплатить семье Сергея Захарова компенсацию в размере 800 тысяч рублей.

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