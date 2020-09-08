Роковая ошибка защиты Ефремова: "Доказав микроинфаркт, актер мог получить условный срок"

Звездный адвокат выступил с шокирующим заявлением Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Добровинский и его команда, безусловно, сегодня на коне. Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Меж тем звездный адвокат выступил с шокирующим заявлением, назвав роковую ошибку Эльмана Пашаева.

"Грандиозная ошибка защиты заключается в том, что они не проверили сердце актера. У алкоголиков ведь очень слабое сердце, мышца тоненькая, как тряпочка. Они могли доказать, что в момент аварии у Михаила Ефремова был микроинфаркт", - заявил Александр Добровинский корреспонденту "Комсомольской правды" сразу по окончании суда по делу о смертельном ДТП с участием артиста.

По его словам, если бы он защищал актера, то непременно провел ЭКГ. "Таким образом, полностью признав вину и доказав микроинфаркт, Ефремов, по словам юриста, мог получить четыре года условно", - огорошил звездный защитник.

Ранее он назвал еще две ошибки: "Первое: зачем надо было валять в грязи семью погибшего? И второе: они сосредоточились на мне - на том, чтобы выиграть у адвоката Добровинского. Это отвлекло их от материалов дела, они не погрузились в него. Я знал, что так будет".

По его словам, когда выступал адвокат Пашаев, он все ждал, что Ефремов встанет и скажет: "Заткнись!" и признает свою вину. "Они попали во все ловушки, которые я расставил, - раскрыл карты Добровинский. - Многое я делал специально... Вот в этом и есть работа адвоката".