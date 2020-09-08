Медведев предложил ввести для россиян минимальный гарантированный доход

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании "О социальных задачах партии "Единая Россия". Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Председатель «Единой России» и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поручил думской фракции единороссов создать рабочую группу по улучшению законодательства в сфере занятости. В рабочую группу, как отметил Медведев, должны войти члены правительства, а также профессиональных союзов.

- Нам нужно проанализировать подход к некоторым новым конструкциям, в частности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, а также социального и экономического положения, - заявил Медведев на совещании с единороссами во вторник.

Безусловный базовый доход (или как его еще называют минимальный гарантированный доход) - это социальное пособие в виде регулярной выплаты фиксированной суммы от государства. Право на эту выплату имеет любой гражданин страны все зависимости от уровня доходов и без необходимости выполнения работ. То есть получать эту выплату могут как безработные, так и работающие. Минимальный гарантированный доход уже введен в Италии и составляет 780 евро. Правда, в Италии его выплачивают с ограничениями: лишь тем, чьи доходы ниже уровня абсолютной бедности.

- Кроме того, последствия пандемии выявили проблемы, связанные с текущей моделью выплат пособий по безработице. Может быть, стоит переходить от системы, которая существует, к системе страхования - такая модель тоже используется в целом ряде стран, эта идея тоже не новая, но ее тоже нужно было бы обсудить со всеми заинтересованными сторонами и предложить решение этой задачи, - сказал Медведев.

Медведев также заявил, что «Единая Россия» в отличие от других партий никогда не занималась прожектерством, не обещала того, что невозможно исполнить.

- Да, нас тоже критикуют, говорят: вот вы должны были двигаться в этом направлении, а движение, к сожалению, медленное. Наверное, можно послать упреки и партии, можно послать упреки и отдельным руководителям в регионах и в центре, но тем не менее мы стараемся всегда исполнять именно то, о чем мы договорились, – заявил Медведев.

Как рассказал первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, единороссы уже неоднократно выдвигали идею установления гарантированного минимума, который оставался бы у человека при любых сложных ситуациях. По словам Исаева, существующие сегодня нормы, направленные на то, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не опускался ниже прожиточного минимума, не полностью защищают россиян от того, чтобы не остаться без гроша в кармане.

- Когда возникла ситуация с предложением президента выплачивать по 10 тысяч рублей семьям, нам стали поступать многочисленные звонки, что эти 10 тысяч просто не дойдут до семей. Они перейдут кредиторам, поскольку многие семьи в тяжелой экономической ситуации оказались в тисках кредитов, - рассказал Исаев.

После этого Госдума приняла поправку, защищающую президентские выплаты от списания за долги.

От списания за долги сегодня защищены средства материнского капитала, алименты, некоторые виды пенсий и социальных пособий, а также 50% заработной платы или 50% пенсии.

- Казалось бы, достаточно много мер принято, но если предположить, что заработная плата примерно равна прожиточному минимуму, то 50% ее списания означает, что человек остается без средств существования. Аналогичная же ситуация с пенсией, - обосновал Исаев необходимость установления гарантированного минимума при списании долгов.

По мнению Исаева, такой законопроект Госдума могла бы принять уже в осеннюю сессию.

Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, безработица в России на фоне пандемии оказалась ниже, чем могла бы быть. По словам Силуанова, она составляет 6,3 процента, тогда как, например, в США — 15 процентов.

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