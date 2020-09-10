Откуда «есть пошла белорусская земля»: Еще 100 лет назад в Минске и не знали, что они белорусы

Эмоционально такое фото сильно действует на восприятие: красивые девушки с флагом, но давайте вспомним историю этого флага. Фото: REUTERS

О корнях белорусской самостийности и ее символах «КП» поговорила с историком и писателем Александром Мясниковым.

- Александр Леонидович, так откуда «есть пошла белорусская земля»?

- Национальная академия наук Республики Беларусь выпустила в продажу очередной том монографии «История белорусской государственности». Именно в этом труде белорусские историки отсчитывают государственность Белоруссии от Полоцкого княжества, которое они считают отдельным государством, а не частью Древней Руси.

- А когда, кстати, появилось самоназвание «белорусы»?

- Официально территорию современной Белоруссии к Российской империи присоединила Екатерина II. Это произошло после очередного раздела Польши. Но вот что интересно, те, кто проживал на этой самой территории, называли себя русскими! Центром Белорусской губернии, образованной указом Павла I в 1796 году, был Витебск. В то время это была и узловая станция почтового пути Москва - Смоленск - Витебск - Минск - Варшава.

БНР создали немцы, а бело-красно-белый флаг - питерский студент

- А что же было до Белорусской губернии?

- Территория входила в состав Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой.

- Это с тех времен пришел бело-красно-белый флаг?

- Первое документальное упоминание о появлении этого флага относится к весне 1917 года. Изобретатель этого символа - Клавдий Дуж-Душевский, в то время питерский студент. Этот флаг - только с мусульманским полумесяцем и звездой на красной полосе - был этническим флагом польско-литовских татар (липков). 9 марта 1918 года в Минске исполком Рады Всебелорусского съезда заявил о создании Белорусской народной республики (БНР) во главе с Верховной радой. Вот этот бело-красно-белый флаг, но только без исламского полумесяца, и был принят как государственный флаг БНР. Однако никакой реальной власти на тот момент самопровозглашенная Белорусская народная республика не имела. Потому что Минск за полтора месяца до этого, с 21 февраля 1918 года, уже контролировали немецкие войска. Так что БНР была полностью под крылом Германии. Но ее независимость была лишь на бумаге. Все властные функции выполняла немецкая оккупационная администрация.

Открытка БНР с флагом республики, 1918-19 г. Фото: Википедия

- А флаг был принят и развешан по городу?

- Когда в августе-2020 в репортажах из Минска я увидел огромное полотнище, то невольно вспомнил историю с этим флагом, случившуюся 20 февраля 1918 года. В тот день в город вошли поляки. Минск был занят 1-м Польским корпусом генерала Иосифа

Довбор-Мусницкого лишь один день. Именно с появлением поляков на стенах домов появились бело-красно-белые флаги. Они провисели тоже ровно один день. Пришедшие немцы этой вольности не позволяли.

В апреле 1918-го несколько представителей Рады БНР отправили телеграмму германскому кайзеру Вильгельму II, что видят будущее Белоруссии лишь под немецкой опекой. В 1919 году руководители БНР вместе с выводимыми немецкими войсками отправились в эмиграцию. В Минске вся власть перешла к правительству образованной ранее Социалистической Советской Республики Белоруссия.

- А теперь, как оказалось, эта скоротечная история БНР имеет большое значение для современной белорусской оппозиции.

- Все несколько сложнее. БНР была возрождена в 1947 году. Она была создана на средства ЦРУ США из числа эмигрантов, которые сотрудничали с нацистами в 1941 - 1945 годах. Она использовалась как инструмент борьбы с СССР во время холодной войны. Но не исчезла и после распада СССР.

Мало того, в марте 2018 года, в год столетия провозглашения БНР, власти Минска разрешили проведение митинга и концерта. Тогда же было принято решение, что на здании, где в 1918 году заседал исполком Рады Всебелорусского съезда и была провозглашена БНР, поместят мемориальную доску.

Историк, писатель Александр Мясников. Фото: Youtube

Литовская погоня

- Сегодня в руках демонстрантов можно увидеть не только флаг, но и герб, который не похож на официальный герб Белоруссии. Откуда он появился?

- Этот герб именуют «Погоня». На нем в червленом поле изображен серебряный всадник на серебряном коне, в правой руке всадника воздетый меч, в левой - щит с шестиконечным крестом. Шестиконечный крест называется Лотарингским. К гербу «Погоня» в нынешнее время отношение среди белорусского населения неоднозначное. Одни считают этот герб исконно белорусским, чуть ли не 700-летним, другие, наоборот, ассоциируют этот символ с коллаборационистами и оппозицией.

Давайте обратимся к фактам: «Погоня» - это герб Великого княжества Литовского и его земельных гербов, а также правящей династии Гедиминовичей с конца XIV века. Кстати, название «Погоня» закрепилось за гербом лишь в конце XV - начале XVI века. «Погоня» был государственным гербом Литвы с 1918 по 1940 год. И был восстановлен в 1991-м. В гербе же Белорусской губернии, которая затем в 1802 году, при Александре I, была разделена на две губернии - Могилевскую и Витебскую, доминировал двуглавый орел.

Герб БНР образца 1918 года.

- А гимн, который сейчас часто поют, кто придумал?

- Текст гимна белорусских националистов «Магутны Божа» написан нацистской поэтессой в 1943 году для поднятия духа белорусских коллаборационистов, которые под бело-красно-белым флагом вместе с украинскими карательными батальонами убили и замучили до смерти сотни тысяч мирных жителей Белоруссии.

Стала страной благодаря советской власти

- Сегодня принято ругать период CCCР в истории любой бывшей советской республики. Но ведь именно СССР дал Белоруссии абсолютно все?

- Возглавляют этот процесс республики, где активно действуют националисты. Ведь если не ругать, то придется признать, что именно советский период стал самым важным в становлении их государственности. Такая же история была и с Белоруссией. В 1919 году сразу после ухода немцев и бегства в эмиграцию руководителей БНР была образована Советская Социалистическая Республика Белоруссия. Затем название ССРБ было изменено на Белорусскую Социалистическую Советскую Республику.

- И начались подарки советской власти.

- Белоруссия стала одной из первых четырех советских республик, подписавших 30 декабря 1922 года Договор об образовании СССР. И именно после этого произошло первое укрупнение территории БССР. РСФСР добровольно передавала Белорусской ССР большую часть Витебской и Могилевской, часть Смоленской и Гомельской губерний, ранее принадлежавших РСФСР. В состав Белоруссии дополнительно вошла территория в 58 тысяч квадратных километров с населением 2,7 миллиона человек и такими городами, как Витебск, Полоцк, Могилев, Орша. В результате второго укрупнения в 1926 году население республики увеличилось еще на 800 тысяч человек. Восточная граница БССР стала соответствовать восточной границе Великого княжества Литовского перед первым разделом Речи Посполитой.

- А ведь потом был еще один подарок Сталина - он прирезал к Белоруссии еще и западные земли, забранные Польшей в 1920-м?

- Да, эти земли были возвращены осенью 1939 года. Но давайте посмотрим, как жилось там до присоединения к СССР. На территории Западной Белоруссии к марту 1923 года из 400 существовавших белорусских школ осталось 37, к марту 1938 года - только 5. Одновременно в Западной Белоруссии было открыто 3380 польских школ. 1300 православных церквей были превращены в католические, нередко с применением насилия. В Западную Белоруссию было переселено 300 тысяч польских колонистов, не считая польских чиновников разных категорий. А в городе Береза-Картузская (ныне город Береза, Брестская область) действовал польский концлагерь для внесудебных расправ с противниками польского режима. Неудивительно, что местное население с радостью встречало возвращение в Русский мир. СССР сделал Белоруссию не только полноценной, развитой, промышленной, по европейским меркам крупной республикой, но и поднял до членства в ООН - наряду с Россией и Украиной.

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