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Политика

Чей спецназ сильнее. Наша «Альфа», американские «котики» или китайские «барсы»?

Их работа чаще всего засекречена, об их подвигах узнают постфактум, они - элита спецназа, лучшие среди лучших
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Боец российского спецназа. Фото: Анатолий Медведь/ТАСС

Боец российского спецназа. Фото: Анатолий Медведь/ТАСС

От обычных военных подразделений их отличают спецэкипировка и оружие, особая подготовка и тренировки. А также готовность выполнить любую задачу в любой точке мира.

Давайте сравним, чей спецназ сильнее.

Центр спецназначения ФСБ (Россия)

Центр спецназначения ФСБ (Россия)

1. Центр спецназначения ФСБ (Россия)

Эти парни в представлении точно не нуждаются. ЦСН Федеральной службы безопасности - это те самые легендарные Управления «А» и «В», объединенные под одной «вывеской». «Альфа» и «Вымпел» - гроза террористов и элита российского спецназа.

На их счету - ликвидация практически всех лидеров кавказского бандподполья, бессчетные задержания членов спящих ячеек ИГИЛ* в России, многочисленные операции по освобождению заложников. Западные коллеги оценили штурмы «Норд-Оста» и школы в Беслане как уникальные.

Чтобы попасть в подразделение, нужна рекомендация от действующего сотрудника ЦСН. А помимо тяжелых физических нормативов (к примеру, 25 подтягиваний, 10-километровый спринт за 35 минут, 90 отжиманий), придется пройти спецпроверку. И не дай бог твоего дальнего родственника в юности осудили по «хулиганке». На карьере спецназовца поставят крест. Биография должна быть кристально чистая.

Силы специальных операций (Россия)

Силы специальных операций (Россия)

2. Силы специальных операций (Россия)

«Вежливые люди» - визитная карточка ССО, одного из самых молодых спецподразделений России. В полный рост о себе оно заявило, проведя беспрецедентную операцию в Крыму в 2014 году, без боя взяв под контроль инфраструктурные и военные объекты по всему полуострову и обеспечив голосование на историческом референдуме.

А по-настоящему боевое крещение практически весь состав Сил специальных операций прошел в Сирии. Здесь и агентурная работа в стане террористов, и многодневная слежка за лидерами боевиков, и поддержка наступления сирийцев… История знает примеры, когда одна снайперская пара ССО срывала наступление сотни боевиков. Наводчики Сил спецопераций уходили за линию фронта, чтобы добыть координаты целей для авиации. И вызывали огонь на себя, попадая в окружение. За 11 лет Героями России стали 7 бойцов ССО, двое из которых - посмертно.

«Дельта» (США)

«Дельта» (США)

3. «Дельта» (США)

Первая операция этого отряда окончилась полным провалом. В 1979-м группа недавно созданного спецназа на нескольких вертолетах отправилась освобождать 53 человек, оказавшихся в заложниках в посольстве США в Тегеране. Однако из-за недостатков планирования «Дельта» еле унесла ноги, оставив в пустыне 6 вертолетов и секретную документацию.

После этого фиаско система подготовки бойцов армейского спецназа была пересмотрена. И сегодня это признанные специалисты в области антитеррористических операций. Они обеспечивали высадку американских войск в Гренаде и Панаме, устраивали рейды в тылу «Аль-Каиды»* по афганским горам Тора-Бора в поисках бен Ладена, принимали участие в адресных операциях в Ираке и Сирии…

«Морские котики» (США)

«Морские котики» (США)

4. «Морские котики» (США)

SEAL - это спецподразделение могло бы вписать себя в историю одной операцией. Именно «Морские котики», отряд ВМС США, ликвидировал неуловимого Усаму бен Ладена. Рейд в Пакистане прошел неидеально, но гладко бывает только на бумаге, а свою задачу бойцы выполнили.

В отличие от своих «антитеррористических» коллег из «Дельты» «котики» специализируются на разведке и диверсиях. Но могут участвовать и в прямых боестолкновениях. Что не раз демонстрировали во время войны в Персидском заливе. Именно это подразделение захватило живым Саддама Хусейна в Ираке.

Все бойцы SEAL проходят многоуровневую подготовку, которая включает в себя водолазную науку. Недаром их называют «боевыми пловцами».

Сайерет Маткаль (Израиль)

Сайерет Маткаль (Израиль)

5. Сайерет Маткаль (Израиль)

Легендарная рота спецназа генштаба Армии обороны Израиля не публикует статистику своих операций. Но журналисты как-то подсчитали, что за последние 50 лет это подразделение провело около 1000 операций в стране и за ее пределами.

У Сайерет Маткаль широкие разведывательные возможности, действовать спецназ предпочитает малыми группами. На счету этого подразделения, к примеру, освобождение заложников из самолета, вылетевшего из Тель-Авива в Париж и захваченного палестинскими боевиками. Причем операция была проведена в Уганде, где террористы посадили лайнер. Или проникновение в штаб «Хезболла» в 2006 году, во время которого были собраны разведданные и уничтожены 19 противников. Несколько взяты в плен.

SAS (Великобритания)

SAS (Великобритания)

6. SAS (Великобритания)

Специальная авидесантная служба - один из старейших спецназов мира. SAS был сформирован во время Второй мировой войны - подразделения коммандос орудовали за линией фронта в Северной Африке. «Кто рискует, тот побеждает» - таков девиз подразделения.

За плечами отрядов SAS успешные диверсии в тылу врага в Омане, Йемене, Северной Ирландии, Могадишо… Освобождение заложников в Ираке и Афганистане. И одна из ключевых ролей в штурме Триполи в августе 2011 года.

Чтобы попасть в службу, придется серьезно попотеть. Многочасовые походы с 25-килограммовыми грузами, спринты и тесты на плавание, в ходе которых надо продержаться под водой 2 минуты, 40-мильный марш на выносливость в полной боевой выкладке. Зато если уж попадешь в спецназ, будешь уметь стрелять из чего угодно.

«Снежные барсы» (Китай)

«Снежные барсы» (Китай)

7. «Снежные барсы» (Китай)

Эти «кошки» не могут похвастать богатой боевой историей, но берут феноменальной дисциплиной, внешним видом и современными методами подготовки. «Снежные барсы» дебютировали во время Пекинской Олимпиады, обеспечивая безопасность.

Похоже, и набирали в это подразделение Народной вооруженной милиции Китая настоящих олимпийцев. Потому что не каждый китаец способен 200 раз отжаться, 200 раз сделать выход силой на турнике, 100 раз присесть и пробежать 10 километров с 35-килограммовым рюкзаком. Честно говоря, я и олимпийцев таких не знаю, но таковы заявленные в открытом доступе требования к кандидатам в «снежные барсы». По словам участников международных учений и состязаний спецназа, гости из Поднебесной держатся на уровне лидеров.

ВОРЕ (Бразилия)

ВОРЕ (Бразилия)

8. ВОРЕ (Бразилия)

«Я хочу уехать, товарищ Шура, уехать очень далеко, в Рио-де-Жанейро», - мечтал Остап Бендер. Не знал великий комбинатор, что хрустальная мечта его детства имеет и темную сторону - наркомафия, банды, вооруженный криминал в фавелах. Чтобы зайти туда в белых брюках, нужно иметь недюжинное мужество. Ну или Батальон специальных полицейских операций, расквартированный в Рио.

У этого подразделения уникальный опыт боевых действий в плотной застройке. Когда ты, облаченный исключительно в черную форму, ныряешь в тесные кварталы бедноты, опасность может исходить из любого окна. В городских джунглях приходится и штурмовать баррикады драгдилеров, и вызволять заложников, взятых с целью выкупа, и ликвидировать криминальных авторитетов… Об этих парнях даже кино снимали - «Элитный отряд» получил приз на Берлинском кинофестивале в 2008 году.

Скауты-рейнджеры (Филиппины)

Скауты-рейнджеры (Филиппины)

9. Скауты-рейнджеры (Филиппины)

Этим ребятам, пожалуй, нет равных в контрпартизанской борьбе - в джунглях они себя чувствуют увереннее, чем Хабиб в октагоне. «Рыбам - воду, рейнджерам - джунгли», - гордо произносят они один из своих девизов. Жесткий отбор, по сравнению с которым бой с МакГрегором покажется дружеским объятием, суровая подготовка, навыки владения различными видами оружия и взрывчатки. Даже американские «зеленые береты» приезжали на Филиппины перенимать опыт рейнджеров.

За рубежом скауты громкими победами похвастать не могут. Однако банды исламистов и наркодилеров на Филиппинских островах знают им цену. Профессиональная подготовка вкупе с агентурной работой и детальной разведкой не оставляют шанса противнику.

GIGN (Франция)

GIGN (Франция)

10. GIGN (Франция)

Группа вмешательства Национальной жандармерии - это в первую очередь специалисты по освобождению заложников. Хотя в последние годы тактика террористов изменилась и приходится гоняться по улицам за одиночками. Но хватку спецназовцы не теряют, доказывая, что достойны своих предшественников.

Те в свое время освобождали самолет с 229 заложниками в Марселе, выручали дипломатов из захваченного посольства Франции в Сальвадоре. Проводили операции в Джибути и на Корсике.

Нынешним бойцам GIGN приходится все больше действовать на родине - освобождать заложников в парижском магазине (2015 год) или уничтожать террористов, открывших огонь по людям в столичном концертном зале «Батаклан».

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