Эскорт давно превратился в люксовый и долгосрочный вариант проституции с полным финансовым содержанием. Фото: Instagram.com

«Воспитывалась в хорошей семье, занималась актерским мастерством. Но меня легко соблазнили деньгами, превратили в шлюху. Пришлось бросить друзей и летать в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Теперь я понимаю, что, обслуживая мужчин за деньги, настоящей любви не найду, хотя скучаю по той роскоши, к которой привыкла». Таких историй в закрытых интернет-сообществах, публикующих анкеты сотен эскортниц, понаписано немало.

При слове «эскортница» воображение рисует аристократичную гетеру-интеллектуалку, не поступающуюся своими принципами. Но на практике все оказывается куда прозаичнее. Эскорт давно превратился в люксовый и долгосрочный вариант проституции с полным финансовым содержанием, который могут потянуть далеко не все мужчины. Средний ценник - $10 - 20 тысяч в месяц. Если приглашаешь эскорт-леди на день, то час «проката» стоит от $500.

Себя такие девушки называют как угодно - моделями, блогершами, фотографами. Они ведут яркие и красочные странички в соцсетях, где море с белым песком, многопалубные яхты и дорогое шампанское на борту частного самолета. Глядя на эту сказку, многие ровесницы им завидуют и начинают думать: а чем я хуже? Попасться на эту удочку легко, особенно когда тебе всего 18 лет.

С мамой в тандеме

Самой дорогой эскортницей на постсоветском пространстве называют 22-летнюю украинку Яну Орфееву. Ее ставка - более $5000... за один час плюс дорогостоящие подарки.

Девушка родилась в Черкассах. На ее Инстаграм подписаны чуть более 100 тысяч человек - довольно скромный показатель для «модного блогера». Но при этом у нее нет отбоя от поклонников со всего мира.

Ее настоящая фамилия - Василенко. О родителях она особо не распространяется, хотя иногда выкладывает на своих страницах снимки с молодой и красивой мамой, которая частенько составляет ей компанию в поездках в теплые края.

После окончания школы Яна участвовала в конкурсе «Мисс Украина», но в финал не прошла. И, как это часто бывает, сразу после конкурса на нее обратил внимание состоятельный мужчина. С ним девушка и уехала отдыхать куда-то в Азию.

Спустя несколько месяцев 18-летняя Василенко, превратившаяся к тому времени в Орфееву, перебралась в Саудовскую Аравию, где началась ее карьера эскорт-леди.

Первым поклонником девушки был саудовский принц аль-Валид бин Талал. Фото: Facebook

Славянская Шахерезада

В Эр-Рияде Яна приглянулась тамошнему принцу аль-Валиду бин Талалу, который решил взять ее к себе в гарем.

Нынешние гаремы значительно отличаются от средневековых. Девушкам снимают роскошные квартиры, они сопровождают своих хозяев во время их поездок и деловых встреч, а также развлекают гостей на вечеринках.

К слову, будучи в гареме, украинка решилась на кардинальные перемены во внешности: она увеличила губы и скорректировала овал лица. И тогда, и сейчас Яна строго следит за фигурой: плоский живот, стройные ноги, белые зубы и длинные шелковистые волосы.

Злые языки судачат, что принцу Яна быстро наскучила. Так это или нет, уже не важно. Из гарема она переехала во дворец близкого друга принца, 60-летнего саудовского миллиардера. Где и задержалась на целых два года, став местной легендой.

Наследница миллиардера

Как сплетничают «коллеги» Яны, миллиардер был настолько очарован искренностью и красотой украинки, что не жалел для нее никаких денег, позволяя вить из себя веревки. Ночь, полная страстных утех, обходилась саудиту в $50 000, сверх этого Яна получала от своего поклонника по $150 000 месячного содержания.

- Сама видела, как она деньги мешками таскала. А в итоге вывезла наличными из Саудовской Аравии целых 4 миллиона долларов! - рассказывает одна из товарок Яны.

Но в 2018 году богатей неожиданно умер, и Яне пришлось покинуть королевство. Поговаривают, что возлюбленный вписал украинку в завещание, согласно которому она должна была получить 200 млн долларов. Но в это мало кто верит.

Потом она попала в гарем к его другу, 60-летнему миллиардеру... Фото: Instagram.com

Добрая, но меркантильная

Из Саудовской Аравии Яна перебралась в Объединенные Арабские Эмираты, где в Дубае нашла пристанище в объятиях еще одного принца. Однако что-то там у них не заладилось, и Орфеева вернулась на родину.

Заработанные деньги она с умом вложила в недвижимость, приобретя несколько квартир в Киеве и Москве. Жизнь рантье приносит ей неплохой доход, что и позволяет жить в свое удовольствие, а также много путешествовать.

Яну называют хорошей, доброй и красивой, но меркантильной и избалованной до мозга костей. Хотя насчет меркантильности можно и поспорить: Орфеева помогает деньгами детским домам и больницам.

Пока она одинока и не состоит ни с кем в серьезных отношениях. Главная ее мечта - очередной миллиардер, только теперь уже в качестве мужа, а не любовника.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Валентина ЗАКОЦОЛА, эксперт по вопросам брака и семьи:

Их судьбу определяет одинокое детство

- Неудивительно, что большое число эскортниц родом с Украины. Во-первых, тяжелое экономическое положение в этой стране отражается на простых людях. Во-вторых, украинки всегда славились своей природной красотой, и молодые неопытные девушки на этот дар нередко делают ставку, полагая, что это принесет им счастье. Но они не понимают, что такой подход отразится в дальнейшем на их личной жизни.

Довольно часто таких девочек воспитывают матери-одиночки, которые сами живут небогато. Отсюда и желание получить легкие деньги. Нередко матери твердят им: «Дочка, главное - удачно выйти замуж. Любовь, конечно, нужна, но хорошее финансовое положение важнее».

Вот на этом-то фоне у девушек-эскортниц формируется другое понимание жизни: они молоды, красивы, могут на этом заработать, поэтому мужчины им должны. Таким образом, за счет мужчин они и пытаются поправить свое финансовое положение. Хотя многие из них даже не понимают, что способны сами устроить собственную жизнь, развиваться, учиться. Что они в состоянии суметь привлечь внимание достойных мужчин и в конечном итоге стать красивыми, умными, любимыми, обеспеченными хозяйками своей жизни.