Звезды российского Instagram оказались эскортницами из гаремов арабских шейхов?

СЕГОДНЯ 06:00 2018-10-25T07:57:53+03:00

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На фото многочисленных красавиц из Instagram - красивая жизнь. Пейзажи крупнейших городов мира, белоснежные яхты на волнах, салоны частных самолетов, дорогие машины, роскошные шубы, бриллиантовые колье, часы на тоненькой ручке по цене однушки в Москве… Мечта! И в центре всего этого - девушка лет 20. Такая прекрасная, ослепительно красивая. Ей совсем немного лет, у нее нет образования, богатых родителей, она никакой не топ-менеджер в нефтегазовой компании, но при этом - владелица квартир в престижных районах и крутых тачек. За героиней, за каждый ее шагом, в соцсетях пристально следят сотни тысяч, миллионы подписчиков. В-основном это девочки-подростки. Для школьниц из глубинки красавица из Instagram - пример, что принцессой может стать любая. Пройдет еще пару лет и тысячи девчонок полетят в большие города, чтобы попробовать пробиться к такой же красивой жизни. К этому времени правила будут понятны. Это поначалу кажется, что «ТА, которая из Инстаграма, всего добилась сама», а потом уже все очевидно…

Эскорт-сервис - уже давно большой международный бизнес. Это раньше желающие поменять секс на деньги, по вечерам высматривали мужчин пореспектабельней в барах и гостиницах. А сейчас все поставлено на поток. Гигантские базы информации, огромные галереи фото. Десятки тысяч красавиц на любой вкус и карман, готовых лететь хоть на край света, если клиент платит.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДО СПАЛЬНИ И ДАЛЬШЕ

Формально эскорт - всего лишь сопровождение. Просто красивая девушка, с которой не стыдно показаться на приеме, не глупая, способная поддержать разговор. Но, разумеется, в большинстве случаев клиента после мероприятия сопровождают и до спальни, а там уж - все всё понимают, взрослые же люди. Это прилично оплачивается. Многие клиенты даже готовы взять понравившуюся девушку на содержание. На какое-то время, пока не надоест. Квартиры в элитках, брюллики и все такое прочее - это оттуда.

За последнее время в криминальной хронике засветилось сразу несколько девушек, которых называют профессиональными эскортницами. Все как на подбор - те самые звезды Instagram или, как их еще называют в глянцевых журналах, it-girls, сверкающие в соцсетях, но не уточняющие рода деятельности. Обычно они называют себя коротким словом «модель». Модель чего - неважно. И так всем ясно.

24-летняя Кира Майер несколько лет назад приехала покорять Москву из удмуртского городка Сарапул. Тогда ее, правда, звали проще - Маша. Пока на малой родине бывшие одноклассницы бегали сдавать экзамены в вузы, у девушки появилась и собственная квартира в Москве, и белый «Мерседес», как мечталось. Столичная жизнь, видимо, окончательно снесла красавице крышу. В прошлом году ее лишили водительских прав (сбежала с места ДТП), но она продолжала кататься за рулем авто. Когда в очередной раз остановили гаишники, Кира попыталась отнять у инспекторов протокол и в пылу схватки несколько раз ударила полицейского. Итог - полтора года колонии-поселения.

В СИЗО сейчас находится еще одна модель, которую связывают с эскорт-индустрией, - Анна Лисовская. В эфирах многих ТВ-программ она обвиняла сына бизнесмена в изнасиловании, а теперь сама попала под следствие за совращение несовершеннолетних.

Но есть истории похлеще. Этим летом в Москве прогремел еще один скандал. В апартаментах на Новом Арбате был взломан сейф. Из него вынесли 22 миллиона рублей и 35 тысяч долларов. Основной фигуранткой дела стала 24-летняя модель Ольга Синтюрева. Видеокамера запечатлела, как девушка заходит в помещение в сопровождении мужчины, несущего инструменты, а спустя какое-то время они выходят вместе - мужчина тащит за собой еще и дверку от раскуроченного сейфа. Товарища, кстати, опознали. Чеченец Ибрагим Дудаев сейчас в СИЗО. Синтюрева - под подпиской о невыезде. Расследование в самом разгаре. Но пока суд да дело, в биографии девушки всплывают новые невероятные подробности…

ФОТОМОДЕЛЬ

Ольге 24 года. Девушка родилась в Казани, но затем отец умер, и мама увезла ее в Москву. Замуж, кстати, Екатерина Всеволодовна так и не вышла, дочь воспитывала одна.

- Оля всегда выделялась среди других, в школе считалась одной из первых красавиц. И училась хорошо, - вспоминает бывший одноклассник Синтюревой из московской школы 1441. - Но в принципе, мы все нормально общались. Был ли у нее парень? Ну, мы все в том возрасте бегали за какими-нибудь девочками. Но это так, несерьезно. Мне кажется, какого-то прямо конкретного бойфренда у Оли тогда не было. Отдаляться от других она начала уже в старших классах. Видимо, появились другие цели.

После школы Ольга Синтюрева поступила на экономфак РЭУ имени Плеханова. Как говорят, именно отсюда началась ее будущая карьера фотомодели - заняла призовое место на конкурсе Мисс университета. Потом решила сходить на пару кастингов в модельные агентства. Понравилась, ей устроили несколько фотосессий. Как считают, уже на том же этапе появились первые предложения об эскорте, - писал «Московский Монитор».

Дальше карьера Синтюревой развивалась в двух измерениях. Официально были приглашения для съемок в рекламе и для модных журналов. А параллельно - эскорт-услуги.

К хорошей жизни быстро привыкаешь. Элитные рестораны, номера в крутых отелях, поездки за границу. Фото с сайта http://www.sintyureva.ru/

- Если честно, это путь большинства моделей, - рассказала «КП» владелица собственного агентства, как признается - сама бывшая эскортница. - К хорошей жизни быстро привыкаешь. Элитные рестораны, номера в крутых отелях, поездки за границу и закаты на яхтах. Заработки моделей нестабильны. То бывают заказы, то нет. А сверкать хочется всегда! Более того, востребованность как модели, все эти обложки и крупные проекты только повышают цену на эскорт. Мужчинам нравится осознавать, что рядом с ним девушка «из журнала».

ГАРЕМЫ 21 ВЕКА

Работу и постоянные разъезды с учебой совмещать никак не получалось. Как рассказали «КП» в пресс-службе РЭУ имени Плеханова, на третьем курсе Ольга Синтюрева была из вуза отчислена - за пропуски занятий и неявку на несколько экзаменов. Сейчас уже известно - в том же 2015 году Ольга Синтюрева уехала работать в Арабские Эмираты, заключив контракт с одним из модельных агентств в Дубае. Впрочем, агентство было лишь прикрытием.

Оказывается, у современных арабских шейхов по-прежнему существуют гаремы. Женщин для них по-прежнему привозят со всего мира. Только если раньше красавиц чаще всего скупали на рынках рабов, теперь они едут сами. И живут в гареме не всю жизнь, а оговоренный в щедром контракте срок.

Одна из бывших эскортниц, побывавших в Эмиратах, рассказала журналистам, что каждые полгода в Дубай привозят около двухсот девушек из разных стран. Формально - под предлогом модельного показа. Красавиц размещают в VIP-отелях прибрежного района Джумейра и в течении недели группами вывозят на личный остров 35-летнего наследного принца Дубая Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума. Фото Ольги Синтюревой с этих курортов в компании других моделей можно легко найти в сети. За девушками наблюдают, общаются с ними. После подобных смотрин принц выбирает 6-8 моделей, которым предлагается подписать контракт на первые полгода. Их часто продлевают, однако каждые 6 месяцев гарем обновляется примерно на треть.

На фото у Ольги, всегда брендовые вещи, шубы и дорогие ювелирные украшения. Фото с сайта http://www.sintyureva.ru/

10 тысяч долларов в неделю и полный пансион - девушки живут в лучших номерах отелей, кушают в тамошних ресторанах, могут бесплатно брать понравившиеся вещи в бутиках. Все оплачивается из кармана наследника. Но есть и запреты. Женщинам из гарема запрещено употреблять алкоголь и курить, покидать границы эмирата Дубай. Нарушителей немедленно отправляют домой без выходного пособия.

Поначалу, объясняет эскортница, у девушек фактически нет никаких обязанностей. Живут, как птички в клетке, щебечут, порхают по жердочкам, радуют глаз хозяина. Но через два-три месяца им предлагают переспать с принцем. Отказавшихся не бывает. (Ну, может быть за очень редким исключением!) После этого девушек перевозят на остров, где в течение нескольких месяцев обучают, так сказать, искусству любви. Интересно, что тренерами выступают нумибийцы - это народ такой, живущий в Египте и Судане.

Однако не факт, что в итоге спать доведется с принцем. Хамдан часто проводит на своих островах встречи с бизнес-партнерами и запросто может предложить дорогому гостю приятную компанию одной из своих девушек...

Портал The Moscow Post приводит слова девушка по имени Дарья (имя, впрочем, изменено), которая утверждает, что вместе с Синтюревой находилась в «в гареме одного из шейхов эмирата Дубай»:

«Да, официально мы были оформлены моделями по контракту с модельным агентством, расположенном в Дубае, но реально были его наложницами. Все, кто туда ехали, знали, чем они будут заниматься. Платили хорошо, раз в неделю, иди, получай чек на $10 тыс. Но не думайте, что за просто так, отрабатывать <…> приходилось будь здоров. Но оплата и условия жизни в Эмиратах компенсировали эти неудобства...»

«ОН САМ ПРИШЕЛ!»

Как пишет издание «Московский монитор», «при стандартном контракте на пребывание такой модели в гареме какого-нибудь шейха в 1,5-2 года, Синтюрева проработала в Дубае два срока». А затем вернулась в Россию.

Интересно, что портфолио девушки с довольно откровенными фото выставлено на сайте крупного международного модельного агентства Womenmanagement (его также считают скрытым эскорт-агентством) и на русскоязычном сайте Pamellki.ru, который предлагает услуги VIP-эскорта...

Ольга Синтюрева сейчас, напомним, находится под подпиской о невыезде. Ей и Ибрагиму Дудаеву грозят реальные сроки. По статье «Кража, совершенная группой в особом крупном размере» - это до 10 лет лишения свободы.

Поэтому каждый из фигурантов рассказывает следователю свою историю. По словам Дудаева, Синтюрева «просто попросила помочь открыть сейф». Мол, муж уехал, увез с собой ключи, а ей очень-очень нужно взять оттуда документы. Ну он и помог. В свою очередь девушка утверждает, что Дудаева вообще знать не знает и почему он вместе с ней вошел и вышел из апартаментов, от которых у нее был ключ - тоже не понимает. Словом, как в известном кино, «не виноватая я, он сам пришел!». Хотя есть ведь видеозапись: парочка совершенно спокойно заходит и выходит. Вместе.

В свою очередь защита Ольги пыталась разыграть тему невменяемости девушки. Оказалось, у ее отца была шизофрения. Поэтому адвокат сам попросил направить Синтюреву на психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского. Если бы специалисты признали девушку невменяемой, максимум, что ей грозило бы - принудительное лечение. Не курорт, конечно, но и не колония. Кроме того, диагноз каждые полгода пересматривают, и тогда могла возникнуть возможность через какое-то время вернуться на свободу. Но психиатры признали Ольгу Синтюреву совершенно вменяемой. Правда, нашли некоторые проблемы. «Московский Комсомолец» приводил этот список: «агрессивное восприятие окружающего мира, синдром пренебрежительного отношения к обществу, маниакально-депрессивный синдром».

Фото с сайта http://www.sintyureva.ru/

ИСТОРИЯ НЕ ПРО ЛЮБОВЬ?

Когда тему эскортниц комментируют в соцсетях, один из самых задаваемых вопросов - как эта, так сказать, профессия ломает психику? Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович объясняет, что вопрос поставлен неправильно.

- Я бы сказал иначе: такую работу могут выбрать только люди с определенной психикой. Эскорт - привилегированный класс девушек, которые, так сказать, встречаются с мужчинами за деньги. Туда идут осознанно и с четкими задачами.

- Могут ли эти девушки вернуться к обычной жизни?

- Что значит, к обычной? Человек привыкает к определенному уровню жизни, определенным заработкам. Чисто внешне - это мечта. Оттуда уже не вырваться. Не потому что это принципиально невозможно, а потому что человек будет думать - куда вырываться, зачем? Повторюсь, в эту сферу идут целенаправленно, не для того, чтобы потом возвращаться назад. Это такой социальный лифт.

- Но у этих девушек ведь есть мечты создать семью, завести детей?

- Ну, у всех, думаю, так или иначе стоит перед глазами образ из фильма «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, где красивый успешный мужчина женится на девушке по вызову. В глубине души, уверен, каждая эскортница хотела бы получить такой сценарий. Но это история не про чувства, не про любовь, а про выгоду и красивую жизнь.

- Но обеспеченным мужчинам зачем нужны жены с такой биографией и таким послужным списком?

- Со стороны этих мужчин не обязательно слепая любовь и все тут. Для обеих сторон это сделка. Деньги в обмен на физические данные.

«ОНА ОКАЗАЛАСЬ ИЗВЕСТНОЙ ЭСКОРТНИЦЕЙ»

Журналистам издания «Русская Планета» удалось пообщаться с бывшим женихом Ольги Синтюревой. Вячеслав (фамилию он просит не называть) старше девушки примерно на двадцать лет. Бизнесмен. Рассказывает, что с Ольгой познакомился около четырех лет назад (еще до ее отъезда в Эмираты) - заметил красивую девушку в ресторане, разговорились. Потом у разведенного мужчины и красавицы-модели случился бурный роман.

- В этих отношениях было все как обычно: и знакомство с ее мамой, и совместные поездки с невестой и потенциальной тещей в Азию, на Лазурный берег, все было очень красиво. Оля была очень мила, она хорошо воспитана, умеет себя преподнести.

Вячеслав пригласил Ольгу переехать в свою квартиру. Пошли разговоры о будущей свадьбе, счастливой семье и детях.

- Разница в возрасте меня не смущала. Есть огромное количество счастливых семей с большой разницей в возрасте у супругов.

По словам Вячеслава, он начал вводить Ольгу в свой круг общения, посещал различные светские мероприятия, представляя ее своим друзьям и партнерам по бизнесу как невесту.

- Я время от времени стал ловить на себе косые взгляды людей из моего окружения, - рассказывает мужчина «Русской Планете». - И в какой-то момент несколько партнеров, с кем я поддерживал довольно близкие приятельские отношения, спросили: «Ты хорошо знаешь эту девушку? Знаешь, чем Ольга занимается?». Я ответил: «Знаю, да, конечно, она модель». На что меня просто огорошили: «Какая она, на хрен, модель? Она проститутка». Я, конечно, сначала не поверил. И откровенно их послал. А потом навел справки. Действительно, она оказалась известной, как говорят, эскортницей с широкой географией деятельности: тут и участники списка Forbes, и сбежавшие олигархи, да и просто столичные бизнесмены… Среди посредников эскорт-агентств и коллег, так сказать, у нее была кличка «Бензоколонка». «Бензоколонка» - потому что любой, у кого есть деньги, может засунуть ей свой шланг. Когда я узнал, что она принимала заказы даже во время наших отношений…

Вячеслав признается, что после этого пил две недели. С Синтюревой он, конечно же, расстался.

«КАКОЙ СМЫСЛ МНЕ ВОРОВАТЬ?»

После скандала с кражей денег Ольга провела пару суток в изоляторе следственного содержания.

- Он не просто дарил, он покупал мне абсолютно все, что бы я ни попросила, - рассказывала она посетившим ее правозащитникам о своем предыдущем мужчине. - Дорогие брендовые вещи, шубы, машину. Денег давал столько, сколько я попрошу. Все что угодно! Какой смысл мне еще что-то воровать?

При этом журналистам Ольга Синтерева рассказывает, что какого-то особого имущества к двадцати четырем годам не нажила. Мол, будет теперь ютится с мамой и котиком в маленькой квартирке на севере Москвы (тут бы еще добавить - в престижном Хорошевском районе). По слухам, на самом деле Ольга и ее мама владеют еще несколькими квартирами, которые сдаются в аренду. Адрес, по крайней мере, одной из них нам удалось выяснить, она находится на Загородном шоссе. А на фото в соцсетях Ольга часто мелькает в вещицах, которые стоят тысячи долларов.

И, конечно, в картину «бедной» девушки никак не укладывается то, что ее интересы сейчас представляет адвокат Александр Гофштейн - один из самых дорогих судебных защитников России. Ранее он, к слову, защищал по делу о вымогательстве «вора в законе» Захария Калашова - Шакро Молодого.

- Сегодня, когда я читаю прессу об этой истории, я понимаю, что для Ольги - это понятный и естественный финал, поскольку она к нему шла на всех парах, - вздыхает несостоявшийся жених Синтюревой Вячеслав (http://rusplt.ru/zaodno/eksmodel-olga-sintyureva-35109.html). - Смотрю на все происходящее, и понимаю, что меня-то бог уберег.

А нам остается только следить, чем закончится эта история про бывшую фотомодель и украденные из сейфа 22 миллиона рублей...

КСТАТИ

«Она уверена, что мир крутится вокруг нее»

На одном из сайтов, посвященных Синтюревой выложено много видео с участием «модели». Это короткие ролики, которая сама Ольга в разное время отправляла разным мужчинам. Имен она не называет (чтобы не запутаться?), иногда только использует словечки вроде «котя», «котенок». Есть такая профессия - профайлер. Это специалист по выявлению лжи через чтение мимики и жестов человека (да, прямо как в известном сериале «Обмани меня»). Мы показали несколько видео с участием Синтеревой профайлеру Илье Степанову. В частности, на одном из видео девушка лежит в постели, только что проснулась, зевает, признается кому-то по ту сторону экрана, как его не хватает, и, как бы между делом, спрашивает, может ли она воспользоваться банковской картой этого человека. Говорит, что скорее всего, деньги не понадобятся, но вдруг…

Степанов отсматривает этот и еще несколько роликов.

- Она говорит неправду, когда утверждает, что пользоваться карточкой НЕ планирует. Профиль девушки я бы сформулировал так: очень скандальная, капризная и склонная к доминации в поведении дама. Мышление строится от восприятия, что весь мир крутится вокруг нее. Главная задача любого общения и деятельности этого человека - поднять, подпитать свое эго.