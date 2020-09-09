Правительство ввело новые выплаты на детей: безработные родители получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка

Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин Фото: REUTERS

Правительство поддержит безработных россиян, имеющих детей, рублем. В сентябре безработным родителям, у которых есть дети младше 18 лет, будет выплачено по 3 тысячи рублей на каждого ребенка. Это будет дополнение к пособию по безработице. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. В среду, 9 сентября, оно было опубликовано на сайте кабмина.

В правительстве пояснили, что это одна из мер поддержки населения в пандемию коронавируса. Деньги получат около 2,8 миллионов россиян, официально признанных безработными и имеющих детей.

По оценкам правительства, безработица в России оказалась ниже, чем могла бы быть. Сейчас она составляет 6,5%, тогда как, например, в США — 15 процентов.

Максимальный размер пособия по безработице сейчас равен одному МРОТ и составляет 12 тысяч 130 рублей. Он установлен до конца 2020 года. А период выплаты повышенного минимального пособия в размере 4,5 тысяч рублей - до 1 октября 2020 года.

До пандемии коронавируса максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тысяч рублей, а минимальный - 1,5 тысяч рублей.

Еще одно принятое кабмином решение касается доступа иностранных лекарств на российский рынок. Долгое время правительство в этом направлении закручивало гайки, пытаясь идти по пути импортозамещения. И итоге чиновников засыпали жалобами люди, страдающие серьезными заболеваниями. И вот Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее доступ иностранных производителей лекарств на наш рынок.

- Ранее иностранные производители лекарств могли подтвердить, что устранили обнаруженные госконтролерами недочеты, только во время следующей проверки. Теперь же в случае обнаружения несоответствий зарубежные фирмы смогут представить план корректирующих действий еще до того, как сформирован инспекционный отчет, - пояснили в кабмине. Такие меры позволят иностранными производителям оперативнее работать с российскими учреждениями, которые инспектируют иностранные лекарства до их регистрации. А значит, иностранные препараты смогут быстрее оказываться на наших прилавках.