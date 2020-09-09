Александр Лукашенко об интеграции с Россией: Должна быть равноправная основа

Александр Лукашенко высказался об углублении интеграции с Россией Фото: REUTERS

В интервью с известными российскими журналистами главным редактором RT Маргаритой Симоньян, корреспондентом 1 канал Антоном Верницким, ведущим «Вестей» на России 1 Евгением Рожковым и главным редактором радио «Говорит Москва» Романом Бабаяном президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об углублении интеграции с Россией.

- В одной из последних статей договора идет речь о том, чтобы на референдумах в Беларуси и России принять Конституционный акт Союзного государства. Вы знаете, почему мы на это не пошли. Тогда все боялись, что Лукашенко прибежит и схватит "шапку Мономаха". Что, не так? – припомнил Лукашенко. - И россиянам в мозги это вбили и так далее, и тому подобное. Вы, не белорусы, не я не пошли тогда на референдум. Обстановка тогда была другая. А сейчас два поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в Союзном договоре. Поэтому мы с Президентом России начали обсуждать так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать в нынешних условиях новые пути интеграции.

По мнению главы Белоруссии, с точки зрения экономической интеграции никаких проблем нет: «Главное - равноправная основа. Не все объединить и напополам поделить, это - глупость, мы подавимся от этого куска. Должна быть равноправная основа».

- Вы знаете, я не думаю, что нам сегодня надо ломать те структуры в политике, которые есть, - уверен Лукашенко. - У нас есть Высший Государственный совет. Прописаны его функции и полномочия. Колоссальные. Но Высший Госсовет не функционирует на полную своих полномочий. Союзный Совмин у нас есть - общее правительство. У нас есть межведомственные советы. Они не работают так, как следует. Прежде чем городить забор и создавать что-то новое, давайте это задействуем. И если мы увидим, что мало, мы сделаем еще один шаг. Но они не задействованы, они не работают. Вы хотите сказать, что я или Беларусь виновата? Подумайте над ответом сами.

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