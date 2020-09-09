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Александр Лукашенко: «Я готов к досрочным выборам»

Президент Белоруссии в большом интервью российским журналистам оценил перспективы изменения Конституции страны
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Александр Лукашенко отметил, что полномочия между органами власти надо перераспределять

Александр Лукашенко отметил, что полномочия между органами власти надо перераспределять

Фото: REUTERS

В интервью с известными российскими журналистами - главным редактором RT Маргаритой Симоньян, корреспондентом 1 канал Антоном Верницким, ведущим «Вестей» на России 1 Евгением Рожковым и главным редактором радио «Говорит Москва» Романом Бабаяном - Александр Лукашенко отметил, что полномочия между органами власти надо перераспределять. Но сильная роль президента должна остаться.

- И Россия, и Беларусь (пример тому Украина) - это славянские государства, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский президент, - отметил белорусский лидер. - Нынешние президентские полномочия колоссальные по объему. Их надо передавать губернатору и парламенту, загрузить его по-настоящему. Но условие одно: получив полномочия, отвечай. Поэтому Президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же президент осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Это его основные полномочия. И оборона и безопасность. Может, еще какие-то полномочия в силу кадровых вопросов и так далее.

Вместе с тем, прежде, чем переходить к партийной или партийно-мажоритарной системе, надо создать настоящие партии, полагает Лукашенко. А их нет.

- Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже, - заявил президент Белоруссии. - Наверное, настало время мне серьезно этим заняться. Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись по закону о партиях. И хотя бы определиться: если партия, то какая численность должна быть. А так у нас все заявили о партиях, и они фактически зарегистрированы, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, то численность недобирает. Надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам.

Лукашенко отметил, что в случае принятия новой Конституции, он готов провести президентские выборы досрочно.

- Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый Президент. А потом провести по новой парламентские выборы, - отметил президент РБ.

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