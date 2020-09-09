«Рома» интересуется Кокориным, а Суарес одной ногой в «Ювентусе»: какие трансферы ожидаются в футболе

У Кокорина летом закончился договор с «Зенитом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За 10 дней до старта чемпионата Италии по футболу, который теперь нас интересует и потому, что в «Аталанту» перешел Алексей Миранчук, появились и другие трансферные новости. Прежде всего они касаются Александра Кокорина.

Как известно, у скандально-известного форварда летом закончился договор с «Зенитом», и он подписал контракт со «Спартаком», по которому, по слухам, будет получать порядка 1,5 млн евро в год. Но пока за 6 туров чемпионата России Кокорин так ни разу и не появился на поле в красно-белой форме. Пошли слухи, что спартаковцы его берегут и готовят к перепродаже.

То, что имя российского нападающего сейчас фигурирует на трансферном рынке, вчера подтвердила sport.sky.it.

Итальянцы пишут, что Александром Кокориным заинтересовалась "Рома". «Кандидатура российского форварда, после ухода Калинича, рассматривается как нового «заместителя» Джеко. Отступная цена русского форварда – 6 млн евро, и компания giallorossa сейчас оценивает этот трансфер», - говорится в сообщении.

Владелец «Спартака» Леонид Федун уже заявил, что это все разговоры, и Кокорин уже присоединился к команде.

«Сегодня красно-белые возобновили тренировки после нескольких выходных. К команде пока не присоединились игроки, вызванные в сборные. Отметим, что в общей группе занимался нападающий Александр Кокорин, который восстановился после повреждения. В воскресенье «Спартак» сыграет в гостевом матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА», - сообщил в среду сайт красно-белых.

Так что римский трансфер Кокорина пока в тумане. Зато итальянские СМИ с уверенностью пишут, что Луис Суарес, которому новый тренер «Барселона» Рональд Куман показал на дверь, уже одной ногой в «Ювентусе». Отмечают, что несколько лет он был помощником Месси, а теперь будет подыгрывать Роналду. Но вчера появилась информация, что мадридский «Атлетико» готов предложить 33-летнему уругвайцу даже больше, чем «Юве». Суарес думает…