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Победившая на выборах в Черногории оппозиция: С Россией будем дружить!

Черногорский политик Марко Милачич рассказал kp.ru, как новое правительство планирует обустраивать страну
Эдвард ЧЕСНОКОВЭдвард ЧЕСНОКОВ
Комментарии (4)Комментарии (4)
Марко Милачич

Марко Милачич

«Последний диктатор Европы» — так, без шуток, можно было сказать о черногорском президенте Мило Джукановиче. Придя к власти в 1991 году, он превратил бывшую югославскую республику в личную вотчину. Например, один из крупнейших местных банков принадлежит его брату. Через этот банк проворачивалась схема: выдавались кредиты госслужащим, судьям, депутатам из числа друзей и сторонников президента. Потом банк признавал кредит невозвратным, и чиновник мог просто оставить деньги себе. Как плату за лояльность Джукановичу.

Но Запад на разгул коррупции не обращал внимания, ведь это свой парень: с Россией — враждует, в НАТО — вступил три года назад, на очереди — интеграция в ЕС.

Однако на выборах 30 августа партия Джукановича неожиданно проиграла оппозиционной коалиции, куда вошли самые разные силы, от ультраконсерваторов до либералов — настолько всех достал правящий клан.

Какое до того дело нам? Только за прошлый год Черногорию посетило 356 тысяч туристов из России. А постоянно живут здесь, по официальным данным, свыше 10 тысяч наших сограждан, по неофициальным — куда больше. Тёплое море, похожий язык, общая православная вера… Многие россияне покупают копеечное (по европейским меркам) жильё и перебираются сюда на все лето.

Правда, в последние годы отношения испортились, Джуканович сражался с «русской агрессией», одновременно пытаясь упразднить Сербскую православную церковь в Черногории — мешает, мол, евроинтеграции.

Прекратятся ли антироссийские санкции и религиозные гонения после победы его противников? Об этом в интервью kp.ru рассказал один из лидеров оппозиционной коалиции, глава партии «Настоящая Черногория» (Prava Crna Hora) Марко Милачич.

Марко Милачич рассказал kp.ru, как новое правительство планирует обустраивать страну

Марко Милачич рассказал kp.ru, как новое правительство планирует обустраивать страну

Фото: предоставлено пресс-службой

ОТМЕНУ САНКЦИЙ — В ПЛАН №1!

— Господин Милачич, начнём с самого интересного и важного для наших читателей: когда победивший блок сформирует новое правительство, реально ли улучшение отношений с Россией?

— Конечно, реально. Более того, наш долг — их улучшить. У черногорцев и русских - столетия общей истории, в течение которых ваша страна всегда помогала нашей. Не говоря уже о том, что сейчас Россия — это туристы и инвестиции. В целом же, главная задача нового правительства — построить хорошие отношения со всеми игроками как в нашем регионе, так и по всему миру, включая, конечно, Москву. Это касается и санкций. Черногории не следует вводить их против других стран — и тут я, опять-таки, имею в виду Россию.

— Можно ли здесь рассчитывать не только на слова, но и на конкретные шаги новой черногорской власти?

— Да, как только оппозиция сформирует парламент, а тот, в свою очередь, назначит правительство, включая главу МИДа, — мы должны внести в план наших первоочередных действий отмену антироссийских санкций. Потому что, когда в огромном геополитическом конфликте наша маленькая страна безоглядно принимает лишь какую-то одну сторону — это не очень мудро.

О ЧЛЕНСТВЕ В ЕС И НАТО

— Другой непростой вопрос — это Евросоюз, куда Черногория пытается вступить.

— Думаю, нашу евроинтеграцию необходимо продолжить. Потому что ЕС — это, прежде всего, достижение европейских стандартов: в экономике, законах, политике. Например, сейчас Джуканович пытается дестабилизировать страну и помешать мирному переходу власти в руки оппозиции — при настоящем «евростандарте», к которому мы стремимся, подобное просто невозможно.

— У победившей оппозиции вообще очень разные взгляды на интеграцию в западные структуры. Что вы думаете о членстве Черногории в НАТО?

— Моё личное мнение хорошо известно: я выступаю за военный нейтралитет Черногории. Однако, независимо от моих взглядов, этот вопрос не может обсуждаться до тех пор, пока мы не очистим правительство от преступных элементов, восстановим демократические институты, вернём в страну общественное согласие. А если новое парламентское большинство и некоторые политические партии, его составляющие, имеют разные позиции по вопросу НАТО, — то это как раз и обязывает бороться прежде всего за то, что нас объединяет: за демонтаж «наследия» Мило Джукановича. Бороться против коррупции, против оргпреступности, против так называемого «Закона о свободе веры» — то есть за всё то, в чём наши взгляды совпадают.

И ПРО ЦЕРКОВЬ

— Под видом «Закона о свободе веры» Джуканович по сути вёл рейдерскую атаку на Сербскую православную церковь в Черногории, пытаясь переписать её имущество на этакую фирму-однодневку — так называемую «Черногорскую православную церковь» (создана в 1993 году и не признана ни одной из канонических православных церквей мира — Прим. ред.).

— Надеюсь, это была последняя ошибка Джукановича. Тут двух мнений быть не может: наша единственная каноническая церковь — это Сербская православная церковь в Черногории. Чиновники подняли руку на нашу историю, на наши монастыри, на наши святыни. Поэтому минувшие выборы должны стать уроком для следующих поколений: любого, кто покусится на нашу Православную церковь и на нашего Бога, ждёт такое же поражение, как ныне Джукановича. Я уверен, что победившая оппозиция отменит его антицерковные законы в первую очередь.

СПРАВКА «КП»

Так кто же победил в Черногории?

Кажется, такого тут ещё не было: чтобы в одну антиправительственную коалицию вошли партии, которые в обычной жизни вряд ли сели бы за один стол. Итак, кто же теперь сформирует новое правительство в парламентской республике?

— Блок партий «За будущее Черногории» (примерно на 2/3 состоит из правых консерваторов-евроскептиков) — 27 кресел.

— Блок партий «Наша нация — мир» (либералы за западный вектор) — 10 кресел.

— Партия «УРА» (либералы и зелёные) — 4 кресла.

Итого — 41 кресло. Ровно столько и нужно, чтобы назначить своё правительство. Перевес над партией Джукановича — небольшой, так что лёгкой дороги точно не будет, и для Черногории всё ещё только начинается.

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