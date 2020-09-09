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Менял машины и адреса проживания: Задержанный за хищение 603 миллионов замминистра энергетики РФ пытался скрыться

Украденные бюджетные средства были выделены ведомством на создание информационной системы
Александр БОЙКОАлександр БОЙКО
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Сотрудники правоохранительных органов отметили, что Тихонов пытался скрыться от следствия. Фото rosenergo.gov.ru

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что Тихонов пытался скрыться от следствия. Фото rosenergo.gov.ru

Заместителя министра энергетики России Анатолия Тихонова подозревают в хищении 603 миллионов рублей. Эти бюджетные средства были выделены ФГБУ "Российскому энергетическому агентству" Минэнерго России для создания информационной системы.

- В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 миллионов рублей бывшего директора ФГБУ «РЭА» Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО «Ланит» Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Всем фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что Тихонов пытался скрыться от следствия.

- Он применял различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы, - отметили в СК России.

По Москве поползли слухи, что замминистра умудрился спрятаться в небольшом сейфе в одной из своих московских квартир. Чиновника достали из стального ящика во время обыска сотрудники ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России, когда вскрыли на нем замки.

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