«Прошу отнестись с пониманием»: Алина Загитова отказалась от спорта ради ТВ-шоу

Алина Загитова покидает спорт и станет звездой телешоу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одной интригой нынешнего сезона в фигурном катании стало меньше. Олимпийская чемпионка Алина Загитова объявила, что не будет участвовать в контрольных прокатах Федерации фигурного катания 12 и 13 сентября. Это значит, что Загитова точно не вернется на лед в этом сезоне в качестве спортсменки. И с огромной долей вероятности не вернется уже никогда.

«Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей «Ледникового периода». Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение», - цитирует чемпионку Федерация фигурного катания России.

О том, что Загитова станет одной из ведущих популярного ТВ-шоу «Ледниковый период», стало известно несколько дней назад. Потом в интернете появилось видео, где чемпионка репетирует вместе с Алексеем Ягудиным. Рассказывали, что Загитова ради роли ведущей стала брать уроки правильной речи. Но до последнего момента существовала вероятность, что олимпийская чемпионка продолжит и спортивную карьеру.

Во всяком случае ее участие было анонсировано в контрольных прокатах – предсезонном смотре программ фигуристов, который в этом году пройдет 12-13 сентября в «Мегаспорте». Все находили в определенного рода предвкушении: что 18-летняя ученица Этери Тутберидзе сможет противопоставить юным конкуренткам? Но зрители и специалисты теперь увидят Алину только в ТВ-проекте.

При этом официально Алина Загитова не объявляет о завершении спортивной карьеры. Это может быть связано с финансовой составляющей. Пока чемпионка считается действующей спортсменкой, продолжают работать ее рекламные контракты, а также идет финансирование со стороны госструктур.

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