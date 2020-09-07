«Тутберидзе сделала все, чтобы убрать Медведеву из «Ледникового периода» : Елена Родина раскрыла секреты популярного шоу

Алина Загитова и Елена Родина Фото: Личный Архив

На прошлой неделе стало известно, что Алина Загитова станет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период». Правда, до конца непонятно, в каком формате - будет ли она соведущей бессменного конферансье проекта Алексея Ягудина или для нее придумают что-то новое.

- Мне еще месяц назад стало очень интересно узнать, кто будет вести новый «Ледниковый период», - делится с kp.ru главный аналитик российского фигурного катания и ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина. - Каково же было мое удивление, когда мне рассказали, что продюсеры хотят видеть у микрофонов двух главных суперзвезд фигурного катания - Алину Загитову и Евгению Медведеву. Не скрою, не верилось, представить такое было сложно, это была бы мечта всех поклонников фигурного катания. Но, скорее всего, так мечтой и останется, поскольку, как говорят мои источники, этот вариант категорически не устраивал тренера Алины Загитовой Этери Тутберидзе, и она якобы поставила определённые условия, чтобы этого не случилось. Конечно, на мой взгляд, это огромная ошибка Этери. Если это так, то из-за личных амбиций она лишила страну удовольствия...

На мой взгляд, Этери давно пора уже протянуть Жене руку, наладить отношения, делать совместные проекты... Очень жаль, что люди проживают жизнь, взрослеют, но так и не становятся мудрее, - поделилась своим мнением телеведущая Елена Родина.

Елена Родина с Евгенией Медведевой Фото: Личный архив

Напомним: Этери Тутберидзе была наставником, как Загитовой, так и Медведевой. Но в мае 2018 года Евгения объявила об уходе от Тутберидзе.

- Надеюсь, что пройдёт время - и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих, продолжить честно работать, - загадочно говорила о своем уходе от тренера Медведева.

Тутберидзе же восприняла переход Евгении к Брайну Орсеру весьма болезненно.

- У меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов, - говорила в интервью Этери Тутберидзе, намекая, что отношения с Медведевой испортились ещё на Олимпиаде.

- Прямо выйдя с олимпийского льда там была совершенно детская такая фраза: «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека»,-утверждала Тутберидзе.