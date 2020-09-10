ВКонтакте представила бесплатные видеозвонки для учёбы, работы и общения

Групповые видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован ВКонтакте

ВКонтакте запустила групповые видеозвонки на 128 человек для совместной учёбы, работы и досуга. Здесь бесплатно представлены все привычные возможности платных корпоративных сервисов для видеоконференций и даже больше: нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно анонимно даже без профиля в соцсети, доступна и демонстрация экрана. Пользоваться сервисом можно на любом устройстве — смартфоне или ноутбуке, причём устанавливать дополнительные приложения не придётся.

Групповые видеозвонки позволяют общаться даже с теми, кто не зарегистрирован ВКонтакте. Ссылкой с приглашением в звонок можно поделиться за пределами соцсети. Если у собеседника нет профиля ВКонтакте или он не хочет показывать личную страницу, то для добавления в звонок ему достаточно будет перейти по ссылке и указать своё имя.

С помощью видеозвонков удобно проводить продолжительные конференции, совещания, учебные занятия и дружеские встречи. Человек, который говорит, определяется автоматически — участники увидят его крупным планом. Также можно переключиться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них. Создатель может легко управлять звонком: добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны.

. Фото: ВКонтакте

Каждому в разговоре доступна демонстрация экрана, а также возможность «поднять руку», чтобы ему передали слово. Сервис предупредит, если у пользователя плохое интернет-соединение или он начал говорить, забыв включить микрофон. Ещё одно преимущество сервиса — входящий звонок. Он избавит от необходимости искать и отправлять ссылку с приглашением на встречу или отдельно звать опаздывающих участников.

Чтобы обмениваться файлами или фиксировать ход встречи, предусмотрен чат — в него автоматически добавляются все собеседники. Переписка сохранится и после звонка: все материалы и сообщения останутся доступны, а обсуждение можно будет продолжать в любое время.

В основе сервиса — собственные разработки компании: технология серверной конференц-связи и адаптивная технология обеспечения лучшего качества связи — при увеличении числа собеседников она автоматически меняет P2P-соединение на групповую конференцию. Среди технологических нововведений — real-time алгоритм, который уменьшает нагрузку на устройство и сеть пользователя без потери качества звука и видео.

Ещё одна новинка — виртуальные AR-фоны с технологией 360°, которые доступны при общении с помощью мобильного приложения VK. Собеседники могут выбрать как брендированные фоны ВКонтакте, так и другие изображения: Луны, Китайской стены, египетских пирамид, Лондона, Нью-Йорка, Сиднея и необитаемых островов.

. Фото: ВКонтакте

Марина Краснова, директор по продукту ВКонтакте:

«В этом году инструменты для совместной работы, учёбы и общения стали крайне востребованы: на конец второго квартала 2020 года количество звонков ВКонтакте выросло на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому мы сконцентрировались на развитии конференц-связи. Видеозвонки ВКонтакте помогут компаниям и образовательным учреждениям эффективно проводить лекции, конференции, собрания, презентации. В звонках на 128 человек можно легко собрать большие команды и даже несколько школьных классов — бесплатно и без ограничений по времени».