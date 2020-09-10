Психолог рассказала, как научить детей собирать портфель и делать уроки самостоятельно

Приучить первоклашек к тому, что они теперь – сами с усами – большая головная боль родителей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России в этом году пошли в школу впервые 1 млн. 900 тысяч детей, а всего продолжают учиться 17 млн. школьников. Мы уже успели поговорить о трудностях первых школьных дней: что делать, если ребенок боится отвечать у доски, как ему ответить на агрессию в свой адрес. Но одна из самых распространенных сложностей первоклашек, да и детей постарше – рассеянность. Дети забывают выполнять домашние задания, приходят на уроки рисования без красок, а на физкультуру – без кроссовок. Постоянно теряют и забывают что-то в школе. Что делать родителю, как помочь своему ребенку? «КП» задала эти вопросы психологу, профессору Московского государственного психолого-педагогического университета Марине Розеновой.

Научить ребенка планировать, распределять силы и время – не менее важно, чем читать и писать. И делать это придется родителю. Причем стоит заранее запастись терпением. Навыки планирования формируются не сразу. Для того чтобы полезная привычка укоренилась, потренироваться придется от 7-ми дней до двух месяцев. В течение этого времени папам и мамам точно нужно помогать своим детям в планах и сборах, зато потом можно будет вмешиваться уже только по необходимости.

- Постарайтесь не критиковать ребенка. Даже если он снова забыл в школе сменку, сходите, и заберите мешок в очередной раз. Не надо ругаться, жестко порицать. Поймите, что первоклашке еще сложно жить в школьном ритме, да и ребенку постарше после каникул нужно вновь привыкнуть к расписанию. Крики и жесткая критика очень сбивают начинающего ученика и разрушают все те достижения, которые были им сделаны, - говорит психолог Марина Розенова.

Понаблюдайте за тем, как ваш ребенок сам собирает портфель, рекомендует эксперт. Кому-то удается самостоятельно все хорошо распределить, а у других детей возникают сложности: ребенок просто не знает, в какое отделение что положить.

- Давайте ребенку подсказки, но не в директивной форме, а как приглашение к эксперименту. «Попробуй положить пенал сюда, а книги – в это отделение. Что думаешь? Так тебе удобно?». Если нет, то пусть ребенок попробует разные варианты и поймет, откуда ему действительно удобнее доставать школьные принадлежности, - предлагает психолог Марина Розенова. – Это включает так называемую мышечную память. В следующий раз сборы уже пройдут быстрее. К тому же у ребенка появляется навык и понимание того, как можно самому структурировать пространство своего портфеля, своего рабочего стола, своей комнаты так, чтобы ему было удобно жить в этом пространстве и комфортно учиться. В таком случае и забывать что-то дома или в школе будет сложнее, ведь вещи сами словно просятся на свои места.

Удобно использовать и расписание дня. Ребенок должен знать, в котором часу он садится за уроки, сколько времени готовит домашнее задание, когда нужно встать из-за стола и одеваться, чтобы не опоздать в класс. Ученикам младших классов эксперт не рекомендует пользоваться программами электронных напоминаний.

- Когда мы не запоминаем что-то важное, а отдаем это, так сказать, на внешний контроль гаджетов, у нас хуже развивается весь психический процесс памяти. Поэтому главное лучше запоминать, а короткие тезисы – записывать, например, в дневник. План организует всю нашу деятельность. Обратите внимание ребенка на то, какие предметы и связанные с этим книги, тетрадки ему нужно брать регулярно, а какие предметы меняются. Так он поймет, где нужно быть повнимательнее, - говорит психолог Марина Розенова.