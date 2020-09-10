Мамы могут: на турнире US Open на отлично выступают теннисистки, вернувшиеся на корт после родов

Цветана Пиронкова на кортах US Open. Фото: REUTERS

Открытый чемпионат США по теннису поставил рекорд по количеству теннисных мам, сражающихся на самом высоком уровне. На старте турнира их только в одиночной сетке было девять, включая Ким Кляйстерс, у которой трое детей! Правда, Ким проиграла в первом же раунде, зато три других мамы дошли до второй недели турнира.

Две из них – Серена Уильмс и Цветана Пиронкова устроили двухчасовые разборки в четвертьфинале, в результате которых победила все же Серена (4:6; 6:3; 6:2). Но если игру 23-кратной чемпионки турниров Большого шлема после выхода из декрета все уже видели, то взлет 32-летней Цветаны Пиронковой удивил. Цветану в апреле 2018 года родила сына Александра и, вернувшись в тур, сразу выстрелила.

Но дальше все-таки идет Серена Уильямс, которая в Нью-Йорке сейчас снимает дом, где живет вместе с мужем Алексисом Оганяном, дочкой Олимпией и ее няней.

А теперь самое интересное: в полуфинале Серене предстоит сыграть еще с одной теннисной мамой – белоруской Викторией Азаренко, находящейся в потрясающей форме. Виктория в Нью-Йорке поочередно разгромила австрийку Барбару Хаас (6:1, 6:2), свою соотечественницу Арину Соболенко (6:1, 6:3), польку Игу Свёнтек (6:4, 6:2), чешку Каролину Мухову (5:7; 6:1; 6:4) и бельгийку Элисе Мартенс (6:1; 6:0). А ведь до этого она выиграла и пять матчей подряд в Цинциннати.

Виктория Азаренко. Фото: REUTERS

Азаренко, кстати, тоже сняла дом рядом со стадионом, где живет ее группа поддержки, включая маму и трехлетнего сынишку Лео. Вика после того, как долго судилась за ребенка со своим бывшим бойфрендом, теперь его вообще от себя не отпускает.

- Я живу в частном доме – отдельно от других игроков. Но наше жилище входит в часть «пузыря» (огороженная для участников зона). Это напоминает «золотую клетку» — отличное место, но нельзя никуда из него выходить. Конечно, мне лучше, когда семья – мама и сын – рядом. С ними мне легче справляться с переживаниями и настраиваться на матчи, - рассказала Виктория.

Чтобы завершить эту тему, стоит вспомнить и молодую нашу маму Веру Звонареву, которая на нынешнем турнире в паре с Лаурой Зигемунд вышла в финал. Напомним, что в 2016 году Звонарева родила дочь Эвелину.