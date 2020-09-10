Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии: Я подарил Лукашенко карту Российской империи, а не Российской Федерации

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

- Дмитрий Федорович, это правда, что вы подарили Александру Лукашенко на день рождения собрание старинных карт?

- Это было специальное факсимильное издание карт Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Карты собирались с 1866 года, и понятно, что они хранятся сегодня в федеральном архиве России. А собрало их в одну книгу одно из очень известных петербургских издательств.

- То есть, они все же старинные.

- Это факсимиле старинных карт, да, с ятями… И они, в том числе, представляют собой и часть нашей совместной истории.

- То есть, это губернии, которые - в составе Российской Федерации?

- Нет, Российской империи.

- Да, да, извините. Это мы вырезаем из интервью или нет?

- Нет, оставьте.

- Скажите, а почему так поздно вы Александра Григорьевича поздравляете, у него ж 31 августа был день рождения?

- Просто встреча обозначена 10 сентября, и это правильно, что встреча посла России с главой государства состоялась уже и с учетом проведенных переговоров на уровне министров иностранных дел, глав правительств.

- Ясно. Нам, гражданам Союзного государства, показали только 28 секунд записи. А встреча наверняка дольше продолжалась?

- Встреча продолжалась больше 28 секунд. А где вам показали?

- Везде показывают. Мы отслеживаем.

- Александр, я думаю, это добрая шутка - насчёт того, что отслеживаете. Что касается встречи - действительно, она была очень содержательной. Для посла любого государства общение с президентом страны, где ты находишься на работе, - это всегда большая честь.

- А насчёт того, что отслеживаем... Я сразу вспомнил, как в Иркутской области, где вы были губернатором, а я приезжал к вам, вы снимали свои портреты, когда видели их на стене...

- И правильно делал. Потому что в той школе, где мы с вами были, должны, наверное, висеть портреты Льва Толстого, Дмитрия Менделеева, но не Дмитрия Мезенцева.

Телеведущий Антон Верницкий, посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, президент Александр Лукашенко, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, ведущий Евгений Рожков и главред радио "Говорит Москва" Роман Бабаян после интервью. Фото: ТАСС

- Ясно... Скажите, а во время этой встречи вы чай пили, да?

- Да, замечательный белорусский чай. А на столе, кстати, были конфеты производства белорусских фабрик.

- Шоколадные или карамельки?

- Шоколадные, да.

- Как настроение у Александра Григорьевича? Как вам показалось?

- Рабочее. Деловое. Мне кажется, как всегда, Александр Григорьевич динамичен, никогда, вы знаете, он не ищет какое-то слово, он быстр в реакциях и разговор был очень содержательный.

- И о чем все-таки говорили? Обсуждали предстоящую поездку Александра Григорьевича в Москву?

- Александр, если говорить о том, что я имею право сказать... То, что я услышал от президента Лукашенко - это его готовность содействовать расширению, углублению системы отношений наших стран. А в преддверии форума регионов, который пройдет в Минске 28-29 сентября, - мы говорили, и о значении формата регион-регион. Я позволил себе добавить, что эта система отношений должна содействовать наполнению сотрудничества городов-побратимов реальным содержанием, чтобы это были не только протокольные встречи, чтобы это работало на взаимную торговлю, на расширение сотрудничества в целом….

- Вот форум регионов, он планировался еще давно, да, - до всех этих тревожных событий.

- Он планировался еще в Петербурге, в ушедшем году, летом. Тогда в Таврическом дворце выступили Владимир Путин и Александр Лукашенко. И то, что было подписано соглашений на реальные 500 миллионов долларов, - это подтверждение и потенциала наших связей, и того, что формат регион-регион по-своему быстрый, незабюрократизированный, успешный и, конечно, обращенный на результат ныне и завтра. Завтра - в самом широком смысле слова.

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